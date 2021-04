Les Galaxy S21 ont permis à Samsung de générer des bénéfices record

Samsung se félicite du succès commercial des Galaxy S21. D'après le constructeur sud-coréen, les ventes enregistrées par sa nouvelle gamme de smartphones ont permis de générer des bénéfices record au premier trimestre de 2021. Samsung met aussi avant la forte demande pour les modèles milieu de gamme, les Galaxy A.

Samsung Electronics vient de lever le voile sur ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021. Comme prévu, le groupe annonce des bénéfices en forte hausse. Samsung a généré un chiffre d'affaires avoisinant les 59 milliards de dollars, en hausse de 6 % par rapport au trimestre précédent. De son côté, le bénéfice d'exploitation grimpe 8,5 milliards de dollars, en progression de 4%.

Samsung attribue ce trimestre record à la solide santé financière de sa division mobile. “La société a vu la demande globale se redresser par rapport à l'année précédente lorsque le marché a été considérablement touché par la COVID-19. L'activité des communications mobiles a connu une croissance significative du chiffre d'affaires et des bénéfices du trimestre précédent” annonce fièrement Samsung dans un communiqué dédié aux investisseurs.

Des bénéfices portés par les Galaxy S21 et les Galaxy A

Le chaebol pointe du doigt le succès rencontré par les Galaxy S21. “Les ventes de smartphones ont augmenté d'un trimestre à l'autre, soutenues par le lancement des Galaxy S21” avance le leader du smartphone. Le lancement précoce de la gamme, dès le mois de janvier plutôt qu'en mars, a permis de booster les bénéfices enregistrés sur le premier trimestre. Aux Etats-Unis, les S21 se vendent jusqu'à 3 fois mieux que les Galaxy S20. En dépit de son prix élevé, c'est le Galaxy S21 Ultra qui se vend le mieux sur la plupart des marchés.

Le fabricant évoque aussi la forte demande enregistrée par les “modèles du marché de masse”, comme les Galaxy A. Les smartphones milieu de gamme sont les véritables moteurs de croissance de la division mobile de la marque et continuent de maintenir de “solides performances de vente”. Le Galaxy A21S et le Galaxy A31 font d'ailleurs partie des 10 smartphones les plus vendus de janvier 2021, derrière les Xiaomi Redmi 9 et Redmi 9A.

Grâce aux performances combinées de ses smartphones milieu et haut de gamme, Samsung est parvenu à récupérer la première place du marché mondial. Le sud-coréen a relégué Apple à la seconde place du marché.