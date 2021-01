Galaxy S21 : leur capteur d’empreintes sous l’écran serait plus grand et rapide

Le Galaxy S21 pourrait bénéficier du Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2, la dernière révision du capteur d'empreintes ultrasonique (sous l'écran) du fournisseur américain. Ce capteur est 77% plus vaste et 50% plus rapide que la génération que l'on trouve dans le S20.

Les performances du capteur d'empreintes des S20, S20+ et S20 Ultra n'était pas mauvaises, sans être exceptionnelles. Il faut dire que leur capteur d'empreintes intégré sous l'écran, l'un des premiers du genre que Samsung propose sur plusieurs modèles depuis le S10, pêche par sa petite taille et le temps nécessaire à la reconnaissance de l'empreinte.

Or, tout porte à croire que cela va changer avec les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, les prochains smartphones haut de gamme de Samsung. Ces derniers pourraient en effet selon Sam Mobile embarquer le tout dernier capteur d'empreintes ultrasonique de Qualcomm, baptisé 3D Sonic Sensor Gen 2.

Le Galaxy S21 devrait bénéficier du dernier capteur d'empreintes sous l'écran de Qualcomm

Qualcomm a en effet dit lors de la présentation du capteur que ce dernier se retrouverait dans les smartphones haut de gamme de 2021. Le passage à ce nouveau capteur serait un important progrès. Le capteur est 77% plus large (64 mm2 contre 36 mm2), et est désormais carré plutôt que rectangulaire, ce qui devrait réduire les mauvais placements accidentels de l'empreinte et les erreurs de lecture. Il est également 50% plus rapide, ce qui devrait donner du peps à l'expérience utilisateur.

Le 3D Sonic Sensor Gen 2 capte en tout 1,7x plus de données biométriques de plus que la génération précédente, pour renforcer la sécurité du dispositif. Ce qui n'est pas forcément un luxe au vu des récents problèmes constatés avec le capteur d'empreintes du Note 20 et les écrans de protection, entre autres exemples. Il reconnaît nettement mieux les empreintes lorsque les doigts ou l'écran du smartphone sont mouillés. Cerise sur le gâteau : le composant fait à peine 0,2 mm d'épaisseur.

Samsung devrait lancer les Galaxy S21 le 14 janvier 2020 en même temps que plusieurs nouveautés dont les trackers connectés SmartTags et SmartTag+. Envie d'un aperçu des prochains flagship Samsung ? Cette vidéo officielle dévoile le design des Galaxy S21, S21+ et Ultra.