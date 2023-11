Pixel 8 et 8 Pro : des bosses apparaissent sur l’écran, les témoignages sont toujours plus nombreux

Toujours plus d’utilisateurs du Pixel 8 affirment qu’une ou plusieurs bosses étranges commencent à apparaître sur leur appareil.

Voilà une rumeur qui risque de faire baisser encore plus la mauvaise côte en occasion des Pixel 8 : des bosses circulaires apparaîtraient sous la surface de l’écran. Le problème affecte le modèle de base, mais aussi la déclinaison Pro. Les témoignages concordants affluent sur les réseaux sociaux : ces formations semblent être le résultat d’une pression sur la face intérieure (qui est souple et bien plus fragile) de la dalle OLED du smartphone. A priori, il n’y a pas grand-chose que les utilisateurs puissent entreprendre pour faire disparaître ces bosses.

À lire — Test Google Pixel 8 : vous reprendrez bien un peu d’IA ?

Nombre de propriétaires de Pixel 8 et 8 Pro se sont donc tournés vers Google, qui a accepté de remplacer leur smartphone. En effet, dans ce cas bien précis, il se pourrait que le processus de fabrication de la firme de Mountain View soit le coupable de ces malformations dans les écrans. Comme on peut le voir dans une vidéo partagée sur YouTube par un client affecté par ce problème, les bosses semblent être espacées à un intervalle presque régulier, ce qui laisse penser que des composants internes pressent la surface de l’écran.

Des bosses apparaissent inexplicablement sur l’écran des Pixel 8 et 8 Pro

Le problème est réel : les utilisateurs ne devraient pas voir de bosses (si petites soient-elles) à la surface de l’écran de leur smartphone. Cela dit, ces imperfections esthétiques n’entravent en rien le bon fonctionnement des Pixel 8 et 8 Pro. D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, les témoins sont formels : à part ce petit défaut cosmétique, aucune fonctionnalité de leur appareil n’est endommagée, et l’affichage n’est en rien affecté.

Rappelons-le, ce problème n’affecte pas tous les Pixel 8. D’ailleurs, la plupart des utilisateurs des nouveaux smartphones de Google apprécient leur appareil pour son design réussi, son écran lumineux et parfaitement calibré, la présence d’Android 14 sans surcouche, et surtout l’utilisation cohérente de l’IA et une qualité photo parmi les meilleures du marché. D'aucuns considèrent ainsi que le Pixel 8 Pro pourrait bien être le nouveau roi de la photo.