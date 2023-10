Pixel 8 Pro : cette internaute utilise l’appareil photo exclusif du flagship de Google sur un autre smartphone

Le Pixel 8 Pro fait office de véritable vitrine technologique de Google. Ses capacités, en photo notamment, font probablement de ce smartphone le nouveau roi de la photographie. Pourtant, à en croire les réseaux, ses performances ne lui seraient pas toutes exclusives.

C’est sur X/Twitter qu’un membre de la communauté a partagé sa formidable découverte : des fonctionnalités normalement réservées au Pixel 8 Pro seraient en fait utilisables avec d’autres smartphones de la marque ou Android. Dans diverses captures vidéo, on voit une internaute nommée Kamila manipuler les paramètres de Google Camera sur un Pixel 7 Pro. Elle peut ajuster la profondeur de champ, la vitesse d’obturation, mais aussi sélectionner l’objectif à utiliser ou encore la sensibilité ISO.

Kamila déclare : « pour ceux qui l’ignorent, Google a présenté cette fonctionnalité [de contrôle manuel de l’appareil photo] comme une exclusivité du Pixel 8 Pro (même le 8 normal n’y a pas droit). Bien sûr, tous ceux qui savent un peu comment cela fonctionne savaient qu’il s’agit d’une limitation purement artificielle ». La firme de Mountain View est effectivement connue pour ses prouesses en matière d’optimisation logicielle.

Cette internaute utilise les fonctionnalités exclusives du Pixel 8 Pro sur un autre smartphone

Me Wojciechowska continue : « j’ai eu un accès anticipé à l’APK Google Camera du Pixel 8 et je l’ai modifié pour forcer l’activation de la fonctionnalité. Il s’avère que cela fonctionne totalement sur n’importe quel Pixel Tensor, du Pixel 6 au 7 Pro ». C’est donc une excellente nouvelle pour tous les adeptes de photographie qui ne veulent ou ne peuvent pas acheter le Pixel 8 Pro.

pixel 8 pro “exclusive” pro mode running on a pixel 7 pro pic.twitter.com/QunFYuaezO — kamila 🌸 (@Za_Raczke) October 8, 2023

Modifier le code d’une application n’est cependant pas à la portée de tout le monde. On pourrait donc déplorer, tout comme Kamila, que « Google limite le contrôle manuel de l’appareil photo au 8 Pro » pour le rendre plus attractif, ou patienter en espérant que la compagnie finira par débloquer la fonctionnalité dans quelques mois, comme elle l’a fait avec l’outil Gomme magique qui, bien qu'uniquement proposée sur les Pixel 6 et Pixel 7 au début, est rapidement arrivée sur les autres smartphones Android.