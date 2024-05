Pixel 8a vs Pixel 8 : lequel acheter et pourquoi ?

Avec chaque nouvelle génération de Pixel, Google vise à apporter ses expériences de smartphone haut de gamme à des prix plus abordables grâce à ses appareils de la série A, si bien que les deux commencent à beaucoup se ressembler. On vous détaille les différences entre les Pixel 8a et 8.

Le Pixel 8a annoncé hier semble poursuivre cette stratégie, en embarquant de nombreuses fonctionnalités phares du Pixel 8 tout en maintenant un prix de vente réduit de 549 euros soit 250 euros de moins que son homologue haut de gamme.

Mais à quel point le Pixel 8a fait-il un pas en arrière par rapport au Pixel 8 standard ? Après avoir parcouru les fiches techniques, il est clair que ce nouveau smartphone abordable partage bien plus de similitudes avec le modèle haut de gamme qu'on ne pourrait le croire.

Des écrans très similaires

Commençons par les écrans. Le Pixel 8a est équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2400 x 1080 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il s'agit essentiellement des mêmes spécifications que l'écran de 6,2 pouces qui orne le Pixel 8, y compris la luminosité HDR maximale de 2000 nits.

L’écran du Pixel 8 sera néanmoins plus plaisant à regarder, puisque les bordures sont bien plus fines. Malgré son écran plus grand, le Pixel 8 est légèrement plus petit et plus léger, avec des dimensions de 150.5 x 70.8 x 8.9 mm et 187 grammes, contre 152.1 x 72.7 x 8.9 mm et 188 grammes pour le Pixel 8a. La dalle du Pixel 8a est aussi protégée par du Gorilla Glass 3, bien moins résistant que le Gorilla Glass Victus du Pixel 8.

Des puces identiques sur le papier

Sous le capot, les deux téléphones fonctionnent avec le dernier processeur Tensor G3 de Google, soutenu par les mêmes 8 Go de RAM et les options de stockage UFS 3.1 rapides jusqu'à 256 Go. Cependant, on se rappelle qu’avec la génération précédente, Google n’avait pas utilisé exactement la même puce Tensor G2 sur ses Pixel 7 et Pixel 7a, celle de ces derniers utilisant un processus de gravure légèrement moins avancé. Il reste donc à voir si Google a récidivé avec cette génération, et si l’on constate vraiment des différences de performances entre les deux appareils sur différents benchmarks.

La bonne nouvelle, c’est que les deux smartphones profitent de 7 ans de mises à jour, et des mêmes fonctionnalités IA. L’expérience logicielle devrait donc être presque identique sur les deux modèles.

Le Pixel 8 l’emporte en photo

Côté photo, le Pixel 8 a clairement l’avantage. Il embarque deux caméras à l’arrière plus performantes que celles du Pixel 8a. On retrouve un grand capteur principal de 50 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP, contre un capteur principal de 64 MP plus petit sur le Pixel 8a, accompagné par un capteur secondaire de 13 MP.

Pour la partie selfie, le Pixel 8 adopte un capteur de 10,5 MP avec des pixels individuels légèrement plus grands que ceux de la caméra de 13 MP frontale du Pixel 8a, qui pourraient donc ainsi aussi permettre d’obtenir de meilleurs selfies. Notons aussi que le Pixel 8 peut filmer jusqu’en 4K 60 FPS à l’avant, quand le Pixel 8a doit se contenter de la 4K à 30 FPS.

Une autonomie presque identique, mais une recharge plus rapide sur le Pixel 8

Le Pixel 8a utilise une batterie de 4492 mAh légèrement plus petite que la batterie de 4575 mAh du Pixel 8, mais avec son écran également plus petit, l’autonomie des deux modèles devrait être très similaire.

C’est du côté de la recharge rapide qu’il y a des différences. Le Pixel 8 profite d’une recharge rapide filaire 27W, tandis que le Pixel 8a se contente de seulement 18W. Le constat est le même sur la recharge sans fil, qui monte à 18W sur le Pixel 8, contre 7,5W sur le Pixel 8a.

Le Pixel 8a est un peu moins cher

Avec un prix de lancement à 549 euros, le Pixel 8a est beaucoup moins cher que le Pixel 8, qui est sorti à 799 euros en France. Cependant, depuis son lancement, l’appareil haut de gamme a régulièrement bénéficié d’importantes réductions chez différents revendeurs. Il lui est arrivé de tomber sous la barre des 550 euros, le rendant ainsi plus intéressant que son petit frère.

Même la différence de tarifs entre les deux modèles n’est que de quelques dizaines d’euros au moment de votre achat, on ne peut que vous conseiller d’opter pour le Pixel 8, puisque celui-ci dispose de quelques arguments supplémentaires en sa faveur.