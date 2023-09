Pixel 8 : Wi-Fi 7, Vision de Nuit vidéo, la fiche technique se précise avec une bonne nouvelle en prime

De nouvelles fuites sur les caractéristiques des Pixel 8 confirment la compatibilité avec le Wi-Fi 7. On apprend aussi l'existence d'un mode Nuit pour les vidéos et une nouvelle qui devrait rassurer beaucoup de monde.



À un mois ou presque de la sortie officielle des Pixel 8 et 8 Pro, on en apprend encore sur les caractéristiques des futurs smartphones de Google. En plus des nouvelles fonctionnalités attendues sur les Pixel 8, on apprend que le modèle Pro aura droit à un bonus que son petit frère n'aura pas : un mode Vision de Nuit en vidéo. À l'époque, le Pixel 6 l'améliorait pour les photos uniquement, grâce à un capteur plus large qui recevait plus de lumière. Le Pixel 7 affinait encore la recette, et ajoutait le Flou cinématique sur les vidéos.

D'après une source, le Pixel 8 Pro va plus loin puisqu'il transpose le mode Vision de Nuit photo à la vidéo, tout simplement. Sans paramétrage complexe, il devrait permettre d'obtenir des films de meilleure qualité en basse lumière. Google semble donc vouloir apporter ses fonctionnalités photo phares sur la vidéo, ce qui pourrait bien attirer du monde vers ses Pixel, tant elles sont efficaces.

Les Pixel 8 seront compatibles Wi-Fi 7 et le Pixel 8 Pro aura un mode Vision de Nuit vidéo

Une autre information vient confirmer quelque chose que l'on supposait fortement. Les fiches de la Commission fédérale des communications américaine (FCC) concernant les Pixel 8 ont été mises à disposition du public. En bas, on peut y voir pour les deux modèles la mention “WLAN : 802.11a/b/g/n/ac/ax/be“. En clair : les prochains mobiles made in Google seront bien compatibles avec le Wi-Fi 7. Un bon point qui assure aux smartphones de rester pertinent dans le temps.

Enfin, notons un démenti rassurant de la part d'une source fiable. Des photos récentes des appareils possédaient une particularité à laquelle on ne s'attendait pas. Elles laissaient penser que les Pixe 8 seraient uniquement compatibles eSIM, faute d'un port SIM physique. Pas d'inquiétude finalement : les clichés en question étaient erronés et il y aura bien un emplacement pour carte SIM sur les deux téléphones, ouf.

