Pixel 8 : Google améliore la gomme magique en permettant d’effacer l’audio, finis les bruits de fond gênants

Les futurs Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google profiteraient d'une amélioration de la fonction gomme magique avec le support de l'audio. Il serait possible d'effacer certaines parties indésirables du son de nos vidéos.



À la sortie du Pixel 6, Google nous présente une fonction exclusive au modèle : la gomme magique. En indiquant une partie à effacer sur une photo, l'intelligence artificielle se met en marche pour la supprimer tout en remplissant au mieux la partie laissée vide. C'est assez bluffant, surtout quand le cliché n'est pas trop “complexe”, et rapidement, la gomme magique se déploie sur les modèles de Pixel plus anciens.

Google semble aujourd'hui vouloir de nouveau appâter les indécis en proposant un petit plus propre aux futurs Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Dans ce qui apparaît comme une vidéo promotionnelle de la marque, on peut voir une variation de la gomme magique, mais cette fois-ci sur une vidéo et non une photo. Le but est simple : identifier et supprimer certaines parties du son après avoir filmé.

Le Pixel 8 de Google propose une gomme magique audio pour effacer les sons indésirables de vos vidéos

La dizaine de secondes du clip diffusé sur X (anciennement Twitter) nous laisse apercevoir un exemple concret. Une femme est filmée en train de faire du skate. Un appui sur le bouton “Audio Magic Eraser” (Gomme Magique Audio) lance l’identification des bruits (“Noise”) potentiellement indésirables. Ici celui des roues du skate sur le sol. Un curseur apparaît ensuite et il suffit de le faire glisser vers la gauche pour atténuer voire supprimer le son. Aller vers la droite l'augmente, ce qui veut dire qu'il sera aussi possible d'isoler et d'amplifier un son trop faible.

Tout comme la gomme magique pour photos, on suppose que l'intelligence artificielle joue une part importante dans le mécanisme. On attend bien sûr la présentation officielle de la gomme magique audio pour se faire une idée plus précise de son fonctionnement. Elle sera particulièrement utile pour les créateurs de contenus, qui pourront mettre en ligne des vidéos sans forcément passer par un logiciel de montage ou nettoyage audio. Sauf surprise de la part de Google, les Pixel 8 et 8 Pro sont attendus pour octobre prochain.