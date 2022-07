iPhone 14 Mini : voici pourquoi Apple abandonne son smartphone petit format

Selon plusieurs rapports, Apple ne proposera pas d’iPhone 14 Mini cette année. La raison qui se cache derrière cette décision est un secret de Polichinelle : depuis ses débuts en 2020, le format Mini enchaîne les échecs commerciaux. Après plusieurs essais infructueux, la firme de Cupertino jette l’éponge et tente une nouvelle formule.

En 2020, Apple dévoile une nouvelle stratégie marketing en lançant pour la première fois un modèle Mini avec sa gamme d’iPhone 12. L’objectif est simple : séduire une nouvelle clientèle avec un smartphone moins cher et plus volatile de par sa taille réduite. Le résultat est édifiant : deux mois après le lancement officiel, le modèle ne représente que 6 % des ventes totales d’iPhone. Face à la catastrophe, Apple décide de stopper la production en urgence.

Sans pour autant jeter l’éponge. En effet, l’année suivante, rebelote : Apple lance un iPhone 13 Mini, dans l’espoir de corriger les erreurs du passé. Là encore, c’est un échec cuisant, qui parvient même à faire pire que son prédécesseur avec seulement 3 % des ventes. Les chiffres de ventes : personne ne veut de l’iPhone 13 Mini. De fait, les rumeurs n’ont surpris personne en révélant qu’Apple jette l’éponge en 2022 et qu’il n’y aura pas d’iPhone 14 Mini.

Pourquoi Apple n’arrive pas à vendre ses iPhone Mini

Mais alors, pourquoi les utilisateurs boudent systématiquement les modèles Mini ? Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Premièrement, ces derniers ont historiquement toujours préféré les modèles plus premium de chaque gamme. Mais la véritable explication est sans doute une erreur marketing de la part d’Apple. En effet, à chaque fois, le constructeur a préféré misé sur la nouveauté plutôt que sur les performances pour promouvoir ses smartphones.

Or, personne n’est dupe. Si le modèle Mini est moins cher que ses voisins de gamme, il l’est plus qu’un modèle standard de la génération précédente. Le problème, c’est que ce dernier est plus performant. Sans surprise, les utilisateurs préfèrent donc opter pour un smartphone moins récent, mais plus rapide et surtout moins cher que le nouveau venu. L’iPhone 12 Mini, par exemple, était moins populaire en 2020 que les iPhone SE, iPhone 11 et iPhone XR.

De plus, beaucoup associent le petit écran à une qualité moindre par rapport aux smartphones plus grands. Ce n’est pas nécessairement le cas, mais preuve en est que les utilisateurs opteront le plus souvent pour un téléphone avec un écran plus imposant. Et il semblerait qu’Apple l’ait enfin compris. Ainsi, l’iPhone 14 le plus modeste aura un écran de 6,1 pouces, à en croire les fuites. Surtout, il ne se verra pas attribuer la mention Mini.

Source : 9to5Mac