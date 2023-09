Pixel 8 Pro : Google révèle par erreur tous les coloris du smartphone avant son lancement

Google vient de dévoiler en avance plusieurs informations importantes au sujet de son prochain smartphone haut de gamme, le Pixel 8 Pro. Au programme, tous les coloris, mais aussi certaines nouvelles fonctionnalités.

La réputation de Google en matière de fuites n’est plus à faire, puisqu’il est rare que ses nouveaux appareils restent secrets avant leur lancement. Le géant américain avait déjà malencontreusement publié une image du Pixel 8 avant sa sortie officielle, et il vient désormais de faire une nouvelle boulette en mettant en ligne tous les coloris des smartphones dans son simulateur.

La page, retirée depuis, nous permettait d’avoir un aperçu des trois nouveaux coloris du Pixel 8 Pro : Licorice, Porcelain et Sky. Il s’agit essentiellement d’un noir un peu clair, un blanc grisâtre ainsi qu’un bleu clair. Mieux encore, le smartphone était présenté sous tous les angles, ce qui nous permet enfin de confirmer quelques rapports précédents.

Le tiroir SIM ne disparaît pas, et un nouveau capteur fait son arrivée

La simulation de Google permet de confirmer que le smartphone va bien conserver son tiroir SIM sur la tranche. Il ne signera pas encore la disparition des cartes SIM physiques au profit de l’eSIM, comme le prétendaient certains rapports.

Mieux encore, Google confirme la présence d’un capteur de température au dos, situé à côté des caméras. Comme son nom l’indique, ce dernier pourrait permettre à votre smartphone de remplacer votre thermomètre, ce qui pourrait s’avérer utile pour vérifier si vous avez de la fièvre. Il ne s’agit pour l’instant que de spéculations, donc nous devrons attendre que Google précise les usages de ce tout nouveau capteur. On ne sait pas non plus s’il pourra mesurer la température depuis une certaine distance, où s’il faut coller le smartphone à la surface en question, comme on pourrait déjà le faire avec une montre connectée disposant de cette fonctionnalité.

En plus du design du smartphone, Google a également vendu la mèche au sujet des nouvelles fonctionnalités attendues sur ses Pixel 8, et comme d’habitude, une majorité d’entre elles concernent la partie photo. Rendez-vous le 4 octobre prochain pour tout savoir à leur sujet, puisque c’est à cette date que Google présentera ses deux nouveaux appareils.