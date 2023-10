Pixel 8 Pro : attention, la reconnaissance faciale peut se tromper de personne

Un propriétaire de Pixel 8 Pro a constaté que quelqu'un d'autre pouvait déverrouiller son mobile via la reconnaissance faciale. Et ce même si la personne en question ne lui ressemble pas trop.



Avec ses Pixel 8, Google a amélioré tous les aspects des modèles précédents. Écran, appareil photo, autonomie… Même les éléments logiciels ont eu droit à une version supérieure. Parmi elle, la reconnaissance faciale. Ce système qui permet de déverrouiller le smartphone à l'aide de son visage a été réintroduit chez Google dans les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Sur le 8e génération, la fonctionnalité remplie les conditions pour être classée 3, le plus haut score des standards Android concernant la biométrie.

La distinction est importante puisqu'elle permet à la reconnaisse faciale d'être utilisée pour valider des paiements et vérifier la connexion à une application. Impossible sur les Pixel 7. Avec ça, on imagine que la fonction est robuste. Pourtant, un utilisateur a posté sur le réseau social communautaire Reddit une tout autre histoire. MotorTransportation8 raconte ainsi qu'après avoir configuré la reconnaissance faciale sur son Pixel 8 Pro, son frère s'en saisi pour regarder quelque chose et là, le mobile se déverrouille. Étonné, il réessaye : ça marche à chaque fois.

Une personne a déverrouillé le Pixel 8 Pro de quelqu'un d'autre via la reconnaissance faciale malgré peu de ressemblances

MotorTransportation8 enregistre alors son visage sur le Pixel 7 Pro de son frère, et ce dernier n'arrive pas à le déverrouiller. Le problème semble donc spécifique au 8 Pro. Il précise que, bien que frères, les deux ne se ressemblent pas vraiment, même si cela reste subjectif. Sollicité pour un test, leur père ne parvient pas à accéder au mobile avec son visage. Aucun autre système de déverrouillage n'était configuré en parallèle, comme le Smart Lock, ce qui aurait pu expliquer le phénomène.

Comme le témoignage semble pour l'instant ne pas avoir été suivi d'autres du même acabit, il est inutile de s'inquiéter outre mesure. Rappelons également qu'une reconnaissance faciale de classe 3 n'est pas infaillible. Par définition, cela veut dire qu'elle a moins de 7 % de chance de fonctionner avec une copie 3D du visage enregistré, et 1 chance sur 50 000 que quelqu'un d'autre, peu importe qui, déverrouille l'appareil. Le risque est faible, mais il existe.

Source : Reddit