Pixel 8 : les nouvelles fonctionnalités du smartphone se dévoilent avant le lancement officiel

Il n’aura finalement pas fallu attendre le lancement officiel du Pixel 8 pour en savoir davantage sur ses fonctionnalités, puisqu’il semblerait que Google a lui-même vendu la mèche auprès de ses utilisateurs les plus fidèles.

Plusieurs « Pixel Superfans » déclarent avoir reçu des sondages les interrogeant sur les partenariats sportifs de l'Équipe Pixel. Sur ce nouveau sondage, une page demanderait aux fans de sélectionner des scénarios qui pourraient être “influents” dans le choix du smartphone à acheter, et il semble que certains fassent déjà allusion aux futures fonctionnalités des Pixel 8 et 8 Pro, attendus pour le mois d’octobre prochain.

En effet, si Google fait bien référence à des fonctionnalités déjà disponibles sur les Pixel actuels, tels que Photo Unblur, Call Screen ou encore Clear Calling, elle mentionne également de nouvelles fonctionnalités inédites, qui seront probablement réservées à ses nouveaux appareils dans un premier temps, avant d’être peut-être, pour certaines, déployées plus largement sur les anciens smartphones.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités du Pixel 8 ?

D’après les participants au sondage, les nouvelles fonctionnalités seraient au nombre de 5. Parmi elles, on retrouve notamment Magic Editor, une nouvelle option de l’application Google Photos qui a déjà été officiellement annoncée à l’occasion de la Google I/O au printemps dernier.

Pour rappel, Magic Editor offrira des fonctionnalités inédites dans le domaine de la retouche photo mobile, telles que le repositionnement d'un sujet avec remplissage de l'arrière-plan. Sous le capot, il utilise « une combinaison de techniques d'intelligence artificielle, y compris l'intelligence artificielle générative ». « Amusez-vous sans fin avec vos photos d'équipe grâce aux outils de retouche créatifs de l'IA de votre téléphone qui vous permettent de changer instantanément l'arrière-plan de la photo, les vêtements des personnes ou tout autre élément de la photo », annonce Google.

Les Pixel 8 se doteront également d’une fonctionnalité Audio Eraser, qui a elle aussi été confirmée il y a quelques semaines maintenant. Celle-ci permettra de supprimer le bruit les bruits indésirables dans vos vidéos, comme par exemple le bruit d’un ventilateur. Lors d’une compétition sportive, il serait également possible de sublimer l’audio de vos proches célébrant une action tout en réduisant les bruits environnants des autres spectateurs du stade.

Les Pixel 8 et 8 Pro vont s’appuyer sur l’IA pour leurs nouvelles fonctionnalités

Vous l’aurez remarqué, il semblerait que Google va grandement s’appuyer sur l’IA pour les fonctionnalités des Pixel 8. Une autre d’entre elles serait nommée AI Photo Merging. « Créez la photo d'équipe parfaite en fusionnant les meilleurs clichés de chacun avec la technologie AI de votre téléphone, pour que tout le monde ait l'air en forme. Ne vous inquiétez pas si quelqu'un est distrait pendant une photo de groupe, l'IA de votre téléphone peut toujours en faire une photo de groupe parfaite », dévoile le sondage.

En plus d’utiliser de meilleurs capteurs photo, les Pixel 8 et 8 Pro vont également recevoir une mise à jour de l’application Appareil photo. On savait déjà que celle-ci allait avoir droit à un nouveau design, mais Google annonce cette fois-ci que l’application s’ouvrira bien plus vite. L’obturateur sera également plus rapide, de sorte que vous ne manquiez aucun moment important.

Enfin, notons l’arrivée de listes de lecture dédiées au sport sur YouTube Music. « Découvrez les listes de lecture des vestiaires de vos équipes préférées grâce à l'application musicale de votre smartphone. Accédez aux recommandations musicales de vos basketteurs préférés ». Google a donc vraisemblablement conclu un partenariat avec certains joueurs de la NBA afin de créer des playlists spéciales sur son application de musique, qui a récemment vu son tarif augmenter de quelques euros.

Voici un résumé de toutes les nouvelles fonctionnalités découvertes :

Audio Eraser

Magic Editor

AI Photo Merging

Application Appareil Photo plus rapide

Listes de lecture sportives sur YouTube Music

Source : Mishaal Rahman