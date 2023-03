Pixel 8 : on en sait plus sur la puissance de la prochaine puce Tensor G3

Le SoC Tensor G3 commence à faire parler de lui, et on a désormais une idée de la puissance que va offrir la puce. Le Pixel 8 devrait de nouveau être moins rapide que les autres smartphones Android haut de gamme du marché.

Comme chaque année, la prochaine puce Tensor G3 que l’on retrouvera dans les smartphones Pixel haut de gamme sera basée sur une puce Exynos de Samsung. Cependant, cette année, le géant coréen avait décidé de ne pas lancer de SoC Exynos 2300 sur ses récents Galaxy S23, au profit d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy » de Qualcomm.

Google a donc collaboré étroitement avec Samsung pour transformer l’Exynos 2300 en Tensor G3 pour ses propres smartphones. Comme d’habitude, la puce promet de ne pas être la plus puissante du marché, mais elle devrait plutôt miser sur un NPU très performant, c’est-à-dire l’intelligence artificielle intégrée au smartphone.

La puce Tensor G3 sera moins rapide que le Snapdragon 8 Gen 2

Selon un rapport d'IT Home, l'Exynos 2300 sera doté d'un cœur de CPU Cortex-X3 fonctionnant à une fréquence maximale de 3,09 GHz. La puce comporterait également trois cœurs Cortex-A715 cadencés à 2,65 GHz et quatre cœurs Cortex-A510 cadencés à 2,1 GHz. Sur le plan graphique, la puce Exynos 2300 utilisera un GPU Xclipse 930 semi-personnalisé basé sur l'architecture RDNA2 d'AMD et pouvant atteindre une fréquence de 1,4 GHz.

Le cœur principal est donc non seulement moins rapide que celui du Snapdragon 8 Gen 2, qui atteint 3,2 GHz (ou 3,36 GHz sur le modèle « For Galaxy »), mais la puce offre également une configuration de cœurs moins tournée vers les performances, et davantage vers l’efficacité énergétique.

La puce Tensor G3 devrait donc se montrer beaucoup moins gourmande que la génération précédente. Elle pourra également compter sur une gravure en 4 nm, contre une gravure de 5 nm pour la Tensor G2.

Nous devrions en apprendre davantage à ce sujet d’ici le lancement de l’appareil à l’automne prochain. D’ici là, il est possible que Google nous montre de premières images officielles des Pixel 8 et 8 Pro, à l’occasion du lancement des Pixel 7a, Pixel Fold et Pixel Tablet lors de la conférence Google I/O au mois de mai.

