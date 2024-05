Le Pixel 9 Pro XL fuite en images, Google amorce un tout nouveau design

Des images du Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro et Pixel 9 nous parviennent déjà. Google a conçu une nouvelle barre horizontale pour accueillir les capteurs photo. Pour la première fois, un modèle compact aura droit aux meilleurs composants.

Quelques jours après le lancement du Pixel 8a, une fuite nous révèle déjà à quoi va ressembler la série des Pixel 9. Après une première fournée de clichés nous montrant le Pixel 9 Pro, Rozetked est de retour avec des images des deux autres modèles attendus : le Pixel 9 et le Pixel 9 Pro XL.

Dans ce nouveau rapport, nous avons la confirmation que Google va proposer pour la première fois trois itérations. Le Pixel 9 Pro XL prend en fait la suite du Pixel 8 Pro. Son écran sera un tout petit peu plus grand, 6,73 pouces, contre 6,7 pouces pour son prédécesseur. Le Pixel 9 Pro est le véritable nouveau modèle. Il affiche une diagonale de 6,34 pouces et permet d'obtenir des prestations haut de gamme dans un format compact, ce que ne proposait pas Google jusqu'ici. Enfin, le Pixel 9 serait doté d'une dalle de 6,24 pouces, à peu près autant que sur le Pixel 8.

Un Pixel Pro compact comme grande nouveauté

Notons que les dimensions du Pixel 9 et du Pixel 9 Pro devraient être identiques. Le Pixel 9 Pro pourrait héberger un plus grand écran grâce à des bordures plus fines. Les images nous confirment que Google bouleverse complètement le design de la barre verticale au dos. Celle-ci héberge les capteurs photo et constitue la plus grande particularité de conception des Pixel depuis plusieurs générations. Cet élément était plutôt anguleux, rectiligne et bord à bord. Sur les nouveaux modèles, il devient arrondi et ne prend plus toute la largeur au dos des smartphones.

L'affichage devrait être AMOLED 120 Hz pour les trois appareils. Comme sur la génération actuelle, seuls les modèles Pro seraient équipés d'une puce UWB. Tous bénéficieront du nouveau SoC Tensor G4. Le Pixel 9 embarquerait 12 Go de RAM, contre 16 Go de RAM pour les configurations Pro. Les options de stockage commenceraient à 128 Go sur tous les modèles, Google semblant vouloir conserver des options à plus bas prix.

Pour la photo, on reste à deux capteurs pour le Pixel 9 (principal et ultra grand-angle à 0,5x). Les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL partageraient la même optique : principal, ultra grand-angle à 0,5x et téléobjectif avec zoom 5x, avec une définition de 50 MP pour les trois capteurs.

