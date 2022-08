Pixel 7 : prix, date de sortie, fiche technique, nouveautés, tout savoir sur le smartphone de Google

Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont les smartphones Android à surveiller pour la rentrée 2022. Ils vont améliorer la formule instaurée par les Pixel 6 et Pixel 6 Pro à bien des égards, et l'on pourrait avoir pour la première fois un modèle visant le très haut de gamme avec un Pixel 7 Ultra.

En mai dernier, Google créait l'événement en officialisant ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro à l'occasion de la conférence d'ouverture de la Google I/O. Une première, Google attendant généralement le dernier moment pour communiquer sur ses produits. Mais la firme de Mountain View craignait les fuites (et les semaines qui suivirent lui ont donné raison) et a préféré garder un semblant de contrôle en devançant les leakers. Chaque année, les nouveaux Pixel premium sont attendus de pied ferme par la communauté. S'ils ne représentent pas un volume de ventes gigantesque par rapport aux mastodontes que sont Samsung, Xiaomi ou OPPO, ils constituent une vitrine technologique pour l'écosystème Android. Prix, date de sortie, fiche technique, fonctionnalités, design, voici tout ce que l'on sait sur la série des Pixel 7.

Quel est le prix du Pixel 7 ?

Il est encore trop tôt pour que Google ait communiqué à ce sujet ou que l'on puisse se baser sur des fuites fiables. Mais on sait que cette génération de smartphones sera une évolution sans grands bouleversements de la précédente, là où les Pixel 6 et Pixel 6 Pro marquaient une nouvelle ère. On peut donc tabler sur une tarification similaire cette année. Pour rappel, voici à quel prix étaient commercialisés les Pixel 6 à leur sortie :

Pixel 6 : à partir de 649 euros

Pixel 6 Pro : à partir de 899 euros

Il s'agit du tarif des versions de base des smartphones. En fonction de la quantité de stockage, le prix peut grimper.

Quand sort le Pixel 7 ?

Google respecte toujours le même calendrier pour le lancement de ses smartphones. Chaque nouvelle génération de Pixel est lancée dans le courant du mois d'octobre. La firme de Mountain View n'a pas encore officialisé les dates exactes, mais le réputé leaker Jon Prosser s'en est chargé pour elle. Selon lui, l'ouverture des précommandes pour les Pixel 7 est prévue pour le 6 octobre 2022. C'est très probablement à cette date que la série des Pixel 7 sera présentée lors d'une conférence, puisque Google a pris l'habitude de rendre les précommandes disponibles dans la foulée des annonces. La date de sortie des Pixel 7 serait le 13 octobre 2022, une semaine plus tard.

Pixel 7, Pixel 7 Pro… et Pixel 7 Pro Ultra ?

Les stratégies de Google en matière de hardware sont souvent peu lisibles et on assiste régulièrement à des changements de cap et à des positionnements de marché très différents des autres marques. Avec le Pixel 5, Google avait tiré un trait sur le segment premium, préférant se concentrer sur le milieu de gamme. L'année suivante, le groupe américain effectuait son retour sur le haut de gamme avec la sortie du Pixel 6 Pro, équipé pour faire face aux mastodontes du marché.

Et cette année, Google pourrait aller encore plus loin avec le lancement d'un smartphone orienté super premium, qui viendrait se positionner directement face au Galaxy S22 Ultra, au Xiaomi 12 Ultra ou à l'iPhone 13 Pro. Si Google suit la tendance initiée sur le marché Android, ce troisième appareil pourrait s'appeler Pixel 7 Ultra. Celui-ci se distinguerait par des prestations encore jamais vues sur un Pixel. On évoque notamment des matériaux plus nobles et de meilleures capacités en photographie.

Quel est le design du Pixel 7 ?

Entre la succincte présentation du smartphone à la Google I/O et les diverses fuites qui nous ont permis de nous rendre compte à quoi va ressembler le Pixel 7 en conditions réelles, le design du smartphone n'est plus un secret pour personne. Il va reprendre dans les grandes lignes l'esthétique installée par le Pixel 6 de l'année dernière, avec la présence d'une barre horizontale en aluminium délimitant clairement le panneau arrière du mobile en deux espaces. Par contre, Google jouait la carte du contraste avec deux coloris différents au-dessus et en dessous de la barre de séparation du Pixel 6, alors que les tons seront unis sur le Pixel 7.

On note tout de même une disposition différente des capteurs photo sur cette barre. L'optique principale et le module ultra grand-angle sont rassemblés en un sous-bloc, et on retrouve le téléobjectif tout seul à côté sur le Pixel 7 Pro, qui a un capteur supplémentaire. D'une manière générale, les capteurs photo semblent mieux mis en valeur et plus visibles sur le Pixel 7 que sur le Pixel 6. C'est dû au changement de la barre, qui était noire et camouflait les modules photo, alors que ces derniers ressortent désormais avec ce coloris différent. Un temps considéré, il n'y aura finalement pas de capteur photo frontal sous l'écran sur ce modèle, qui conserve le design en poinçon.

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont conçus avec un châssis en aluminium et un panneau arrière en verre. S'il se confirme, le Pixel 7 Ultra jouirait d'une conception en céramique, un matériau plus de haut de gamme. Tous les modèles de la série sont certifiés IP68 résistants à l'eau et aux poussières. Nous devrions également voir un retour du lecteur d'empreintes sous l'écran, et ce, malgré les problèmes de lenteur rencontrés par les utilisateurs avec cette technologie sur les Pixel 6.

Écran compact ou grand format ?

La fuite de prototypes de Pixel 7 Pro et Pixel 7 nous indique que Google va s'en tenir à son idée de proposer un écran plat sur le modèle standard et un écran incurvé sur la version Pro. En fait, les deux smartphones devraient même reprendre exactement les mêmes dalles que celles des Pixel 6 Pro et Pixel 6. Selon des fichiers repérés dans Android Open Source Project (AOSP), les dalles Samsung S6E3FC3 et S6E3HC3 vont faire leur retour sur cette génération.

Leurs spécifications techniques sont donc connues. Le Pixel 7 compte sur un écran AMOLED de 6,4 pouces, contre 6,7 pouces pour le Pixel 7 Pro. Aucun des deux n'adopte donc de format compact. Le Pixel 7 serait tout de même un tout petit plus petit que le Pixel 6 grâce à une légère réduction des bordures autour de l'écran. Pour une taille moins importante, les utilisateurs sont redirigés vers le Pixel 6a, ou peuvent attendre la sortie du Pixel 7a au printemps prochain.

Le Pixel 7 affiche une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Le Pixel 7 Pro fait mieux avec une définition QHD+ (3120 x 1440 pixels) pour une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Dans les deux cas, la technologie HDR10+ est prise en charge.

Quelles performances avec la nouvelle puce Tensor ?

Outre la révolution de design apportée par le Pixel 6, cette génération a beaucoup fait parler d'elle pour l'intégration de la toute première puce maison de Google, développée en partenariat avec Samsung. Une étape importante pour Google, qui peut ainsi mieux maitriser la conception de ses smartphones. Le SoC Tensor a entre autres permis l'ajout de fonctionnalités exclusives liées à la photographie.

Le Tensor de deuxième génération sera également produit par Samsung et gravé dans une finesse de 4nm. C'est ce qu'il se fait de mieux en finesse de gravure pour le moment, en attendant de potentielles puces 3nm à l'horizon 2023. Pour rappel, plus la gravure est fine, plus le SoC va gagner en efficience énergétique, et donc pouvoir gérer des performances élevées en évitant la chauffe et en préservant l'autonomie de la batterie.

Ce Tensor 2, nom de code Cloudripper ou GS201, ne devrait pas délivrer des performances largement supérieures à celles de la première génération. Le CPU ne devrait pas beaucoup évoluer, mais des améliorations en matière de machine learning et d'intelligence artificielle pourraient être incorporées. Sur les benchmarks, le Tensor était plus proche des résultats du SoC Exynos 2200 de Samsung que de ceux d'un Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. S'il devrait être suffisamment puissant pour n'importe quelle tâche, le Pixel 7 pourrait tout de même accuser un certain déficit face à d'autres smartphones Android haut de gamme.

Pixel 7 : combien de RAM et stockage ?

Google a cédé à la tendance, déjà adoptée depuis un bout de temps par les autres constructeurs de smartphones, de proposer plusieurs configurations de stockage pour ses smartphones. On s'attend à ce que le Pixel 7 soit disponible avec 128 ou 256 Go de mémoire interne, en UFS 3.1. Quant au Pixel 7 Pro, il devrait être commercialisé avec 128, 256, mais aussi 512 Go d'espace de stockage. Le choix de l'utilisateur est important car aucun d'entre eux ne dispose d'emplacement pour carte microSD afin d'étendre le stockage.

Le Pixel 7 devrait bénéficier de 8 Go de RAM, alors que le Pixel 7 Pro monterait jusqu'à 12 Go de mémoire vive.

Quelle autonomie pour le Pixel 7 ?

Si l'on doit mettre en exergue un défaut pour la gamme Pixel, l'autonomie est sans doute l'élément qui doit être cité en premier. Depuis les premières générations, il s'agit du point faible des smartphones de Google. Auparavant, la taille de la batterie était en cause. Puis Google a changé son fusil d'épaule pour intégrer enfin des accumulateurs avec une plus grande capacité. L'autonomie des Pixel s'est largement améliorée grâce à cette évolution, mais les Pixel 6 accusaient encore un certain retard par rapport à la concurrence. On espère qu'avec des optimisations du système et de la puce Tensor 2, l'autonomie des Pixel 7 soit à la hauteur des espérances. Car les batteries de respectivement 4600 mAh et 5000 mAh des Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne sont pas à mettre en cause pour l'endurance honnête mais limitée de ces modèles.

No way, lmao. Someone is already selling an alleged Pixel 7 prototype on eBay. Via: https://t.co/iQos9DwmAp https://t.co/TJchpK4vhZ pic.twitter.com/x243fBkoLE — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 30, 2022

Google sera aussi attendu sur le terrain de la vitesse de charge. Lorsque l'on voit ce que proposent des marques comme Xiaomi, OnePlus, OPPO ou vivo, les 30W de puissance de charge filaire ne suffisent plus, surtout pour des batteries aussi imposantes. Idem pour la recharge par induction, limitée jusqu'à 21W sur le Pixel 6 et jusqu'à 23W sur le Pixel 6 Pro, et ce avec le Google Pixel Stand 2e génération conçu pour ces appareils. Avec d'autres chargeurs, les performances sont bien inférieures.

Enfin, la série Pixel 7 profitera de la recharge sans fil inversée, qui permet de recharger d'autres appareils et accessoires compatibles avec la batterie du smartphone.

Un des meilleurs appareils photo sur smartphone ?

La grande promesse des Pixel depuis toujours est leur qualité photo bien supérieure à la moyenne. Grâce à son traitement logiciel de haute facture, Google parvient à développer d'incroyables photophones, qui n'ont pas d'équivalent sur le marché dans leur gamme de prix. Pendant des années, la firme de Mountain View a utilisé les mêmes capteurs photo, avant d'opérer une mise à niveau avec la génération des Pixel 6.

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro devraient être équipés de la même optique que leurs prédécesseurs, à savoir un capteur principal Samsung GN1 de 50 MP avec ouverture f/1.9 et stabilisation optique de l'image et un ultra grand-angle Sony IMX386 de 12 MP et f/2.2 élargissant le champ de vision à 114°. Dans le cas du Pixel 7 Pro, un téléobjectif Sony IMX586 de 48 MP et f/3.5 avec stabilisation optique de l'image et capable de zooms optiques jusqu'à 4x vient compléter le tableau, à moins que Google n'opte finalement pour une nouvelle solution, comme le GM1 de chez Samsung. Les deux modèles auraient aussi droit à une nouvelle caméra frontale pour les selfies capable de filmer en 4K. Il s'agirait du Samsung 3J1 de 11 MP.

Déjà excellents en photo, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro vont cependant devoir s'incliner face au Pixel 7 Ultra. Car outre son design plus soigné, ce smartphone premium va aussi jouir d'améliorations en photographie par rapport aux autres appareils appartenant à sa série. S'il serait équipé du même capteur principal Samsung GN1 de 50 MP, celui-ci serait épaulé par un Sony IMX787 de 64 MP avec stabilisation optique de l'image. Ce capteur a la particularité d'être très grand puisqu’il mesure 1,3 pouce. Cette taille peut lui permettre de capturer une grande quantité de lumière pour des clichés plus lumineux, même dans des conditions environnementales peu favorables. Enfin, ce modèle disposerait d'un capteur selfie Sony IMX712 de 13 MP plus évolué que celui des Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Quelle version d'Android et combien de mises à jour pour le Pixel 7 ?

Le Pixel 7 sera le premier smartphone à sortir directement sous Android 13 (une poignée de smartphones pourraient avoir reçu une mise à jour vers cette version avant, dont les autres Pixel). Actuellement, Google promet au minimum trois ans de mises à jour de fonctionnalités (le Pixel 7 devrait donc recevoir Android 14, Android 15 et Android 16) ainsi que cinq ans de correctifs de sécurité. On espère cependant que la firme de Mountain View se montre plus généreuse envers ses Pixel 7, sachant que Samsung a communiqué offrir quatre ans de mises à jour majeures d'Android à ses smartphones haut de gamme. Il ferait mauvais genre de voir un concurrent proposer un meilleur suivi logiciel pour un système d'exploitation que l'on développe soi-même.