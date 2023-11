Pixel 8 : les bosses sur l’écran ne sont pas un problème pour Google

Après les nombreux témoignages d'utilisateurs faisant état de bosses sur l'écran de leur Pixel 8, Google répond officiellement que ce n'est pas un problème. Un porte-parole indique que ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement du mobile.

Ça bosse dur chez Google. Sur l'intelligence artificielle, la recherche Internet et beaucoup d'autres produits, mais aussi sur les Pixel 8. Sauf que là, c'est au sens littéral. Il y a quelques jours, nous vous racontions que de nombreux propriétaires des derniers smartphones de Google constataient des renflements sur l'écran. Un souci qui touche aussi bien les détenteurs de Pixel 8 que de Pixel 8 Pro. Plus précisément, en passant l'écran éteint à la lumière, certains peuvent voir des petites bosses circulaires sous l'écran.

Selon les différents témoignages sur les réseaux sociaux, ce serait le résultat d'une pression sur la face intérieure de la dalle OLED, plus souple et plus fragile. Comme les bosses sont placées à un intervalle étonnamment régulier, on suppose que ce sont les composants internes du smartphone qui appuient. Un point commun relie toutes les personnes touchées cependant : leur Pixel 8 fonctionne parfaitement et l'affichage n'est aucunement affecté. Cela n'a quand même pas empêché les concernés de faire jouer la garantie pour recevoir un exemplaire sans défaut.

Google estime que les bosses sur l'écran ne sont pas gênantes

Devant les témoignages de plus en plus nombreux, comme les retours au titre de la garantie probablement, Google a tenu a s'exprimer sur le sujet. Alors qu'on pensait que la firme fera état d'un défaut de fabrication par exemple, ou s'excuserait auprès des acheteurs en rappelant qu'un échange est possible, il n'en est rien. Pour l’entreprise, il n'y a aucun problème.

Voici ce qu'un porte-parole de Google a répondu à nos confrères de 9to5Google : “Les téléphones Pixel 8 sont dotés d'un nouvel écran. Lorsque l'écran est éteint, qu'il n'est pas utilisé et dans des conditions d'éclairage spécifiques, certains utilisateurs peuvent voir des impressions provenant de composants de l'appareil qui ressemblent à de petites bosses. Il n'y a pas d'impact fonctionnel sur les performances ou la durabilité du Pixel 8”. En résumé, circulez, il n'y a rien à voir. Enfin si, les bosses, qui restent bien visibles chez les utilisateurs affectés. Sur des smartphones achetés entre 800 et 1160 € selon les modèles, ça fait un peu râler.