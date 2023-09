Pixel 8 : les prix en euros sont révélés en avance et la facture grimpe méchamment

Un mois avant leur lancement officiel, une source fiable dévoile les prix attendus pour les Pixel 8 et 8 Pro. Comme on pouvait s'y attendre, les deux modèles seront plus chers que leurs prédécesseurs. Mauvaise nouvelle pour les portefeuilles.

On sait déjà presque tout des Pixel 8 et 8 Pro de Google. Les smartphones seront présentés le 4 octobre prochain, et pourtant, il y a très peu de chances que les annonces contiennent des surprises. Les fonctionnalités comme l'Audio Eraser pour supprimer les bruits de fond sur les vidéos, la compatibilité avec le Wi-Fi 7, tous les coloris disponibles à la sortie… L'immense majorité des informations a déjà parcouru Internet.

Une inconnue de taille subsistait tout de même. Sûrement celle qui au final intéresse tout le monde : le prix. Combien coûtent les Pixel 8 et 8 Pro ? Il y a quelques jours, une rumeur faisait état de tarifs étrangement précis. 874,28 € pour le Pixel 8 128 Go, et 1235,72 € pour le Pixel 8 Pro. Même en “arrondissant”, cela donnait 899 € et 1249 € respectivement. Une sacrée hausse par rapport aux Pixel 7. C'est désormais au tour de billbil-kun, source très fiable, d'annoncer ce qui pourrait être les vrais prix.

Les Pixel 8 et 8 Pro de Google coûteront plus cher que leurs prédécesseurs

Voici les prix supposés des Pixel 8 :

Google Pixel 8 : 128 Go : 799 € 256 Go : 859 €

: Google Pixel 8 Pro : 128 Go : 1099 € 256 Go : 1159 € 512 Go : 1299 €

:

Les tarifs affichés sont déjà beaucoup plus réalistes. S'ils se vérifient, on aurait donc droit à une belle augmentation comparativement aux Pixel 7. Entre 150 et 200 € de plus selon les modèles. Google, qui avait réussi à ne pas monter les prix entre les Pixel 6 et 7, n'a visiblement pas pu en faire autant cette année. Même avec les offres de remboursement (ODR) qui ne manqueront pas d'être proposées à la sortie des smartphones, la facture restera salée.

Google n'aura pas le loisir de proposer des mobiles en demi-teinte s'il veut que les utilisateurs acceptent de mettre la main à la poche. Côté logiciel, la firme semble déjà jouer la prudence en repoussant le lancement d'Android 14 à octobre, en même temps que les Pixel 8. L'occasion de peaufiner l'ensemble pour proposer quelque chose de totalement abouti sûrement. Réponse dans moins d'un mois.

Source : Dealabs Magazine