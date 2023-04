Pixel 8 : Google va améliorer le filtrage des appels intempestifs grâce à l’IA

Si vous en avez assez des appels non sollicités provenant d'appelants inconnus ou sans numéro d'identification, vous n'êtes pas seul. Heureusement, Google a la solution, et celle-ci devrait être améliorée sur le Pixel 8.

Depuis quelques années maintenant, les smartphones Pixel disposent d’une fonctionnalité appelée Call Screen, qui permet de personnaliser votre expérience d'appel afin de réduire les appels indésirables. En effet, l’écran d’appel intelligent promet tout simplement d’identifier votre correspondant avant même de décrocher l’appel.

Pour cela, Call Screen utilise Google Assistant pour leur demander qui ils sont et pourquoi ils appellent, ce qui permet de filtrer simplement ses interlocuteurs. L'utilisateur peut voir une transcription en direct de la conversation et décider de répondre, de raccrocher ou de signaler comme spam. Cette fonction fonctionne également hors ligne et ne nécessite pas de connexion internet.

Google veut améliorer Call Screen sur ses prochains smartphones

Google a abordé les fonctions d'appel anti-spam des téléphones Pixel lors du dernier épisode du podcast Made by Google. Jonathan Eccles, chef de produit pour l'application Phone by Google, a déclaré que l'entreprise souhaitait “résoudre des problèmes plus importants“ concernant les appels indésirables, qu'il s'agisse de spam ou de robocalling. Le cadre n'a pas mentionné le Pixel 8 en particulier, mais il a clairement indiqué que l'IA jouera un rôle important dans l'avenir de l'écran d'appel sur les téléphones Google.

Google veut un « avenir où vous ne devriez jamais, jamais être ennuyé à l'idée que votre téléphone sonne. Ce devrait toujours être un moment où vous supposez qu'il s'agit de quelque chose d'important ou d'agréable. Rien ne devrait jamais vous déranger. En même temps, vous ne devriez jamais avoir l'impression d'être inefficace ou improductif lors d'un appel téléphonique ».

Pour concrétiser cette vision, Google travaille à l'amélioration de la fonctionnalité Call Screen qui a fait ses débuts sur le Pixel 3 en 2018. Pour cela, Google va notamment avoir recourt à l’IA, qu’il met beaucoup en avant depuis l’introduction de Bard il y a quelques semaines. On s’attend donc à ce que l’IA conversationnelle soit capable de mieux identifier l’interlocuteur que ne pouvait le faire Google Assistant sur les prochains Pixel 8.

On sait également que Google teste une fonctionnalité appelée Hold for Me, qui permet aux utilisateurs de déléguer la mise en attente à Google Assistant. Lorsque l'utilisateur est mis en attente par une entreprise ou un fournisseur de services, il peut appuyer sur un bouton et laisser Google Assistant écouter pour lui. Lorsqu'un représentant humain revient sur la ligne, Google Assistant avertit l'utilisateur par un son et une vibration.