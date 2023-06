Pixel 8 : la nouvelle puce Tensor G3 se dévoile avant l’heure, voici à quoi s’attendre

Pendant plusieurs années, les puces de Google n’ont pas vraiment fait le poids face à la concurrence, mais cette fois-ci, la nouvelle puce Tensor G3 du Pixel 8 promet une amélioration significative des performances.

Avec la prochaine série Pixel 8, Google s'apprête à dévoiler son dernier SoC personnalisé, le Tensor G3 (nom de code zuma), qui promet des améliorations significatives en termes de performances et de fonctionnalités. Nos confrères d’Android Authority ont pu, grâce à une source chez Google, mettre la main sur tout ce qu’il faut savoir au sujet du processeur.

L'une des améliorations notables du Tensor G3 est le passage à des coeurs plus modernes. La puce dispose d'un bloc CPU réarchitecturé avec des cœurs ARMV9, offrant une puissance de traitement améliorée par rapport à son prédécesseur. Le Tensor G3 devrait comme d’habitude être distancé assez rapidement par le prochain Snapdragon 8 Gen 3, qui arrivera dès le mois d’octobre 2023 avec des cœurs ARMV9.2, mais les smartphones Pixel devraient mieux tenir le choc grâce à la configuration repensée de leur puce.

La puce Tensor G3 promet d’être beaucoup plus performante

La disposition des cœurs 4+2+2 a été remplacée par une nouvelle configuration inhabituelle comprenant 9 cœurs (quatre petits Cortex-A510 cadencés à 2,15 GHz, quatre Cortex-A715 à 2,45 GHz et un Cortex-X3 à 3.0 GHz). Ces changements devraient se traduire par une augmentation substantielle des performances, alignant le Tensor G3 sur les autres SoC phares de 2022.

La partie graphique n’est vraisemblablement pas en reste. Alors que le Tensor G2 a été critiqué pour les performances de son GPU, la nouvelle puce y remédie en intégrant le GPU Arm Mali-G715, avec 10 cœurs cette fois-ci (contre 7 auparavant sur le G710). Mieux encore, la puce prendra en charge le ray-tracing, comme ses rivales.

Le Pixel 8 va devenir plus intelligent grâce à la puce Tensor G3

L'IA reste une priorité pour Google, et le Tensor G3 comprend une TPU (Tensor Processing Unit) améliorée dont le nom de code est “Rio”. Bien que les performances spécifiques ne soient pas encore disponibles, la nouvelle TPU devrait apporter une amélioration considérable dans les tâches liées à l'IA, en s'appuyant sur le succès de ses prédécesseurs.

Parmi les autres améliorations notables du Tensor G3, citons l'utilisation du DSP (processeur de signal numérique) personnalisé “Aurora” de Google, qui améliore les capacités de traitement de l'image, et l'inclusion du contrôleur de stockage UFS 4.0 de Samsung, qui double les vitesses théoriques et améliore l'efficacité.

En termes d'encodage et de décodage vidéo, le Tensor G3 apporte également des améliorations significatives. Le bloc MFC (Multi-Function Codec) prend désormais en charge le décodage/encodage vidéo 8K30 en H.264 et HEVC, offrant une définition plus élevée et une lecture vidéo plus fluide. En outre, le bloc de décodage vidéo “BigOcean” a évolué pour devenir “BigWave”, prenant en charge le codec AV1 jusqu'à 4K30.

Google est ainsi la première marque de smartphone à intégrer un encodeur AV1 dans un appareil mobile. Ce n’est finalement pas vraiment une surprise, puisqu’avec Android 14, Google voulait imposer le codec vidéo AV1. On devrait donc profiter d’une meilleure expérience sur les applications le prenant en charge, dont notamment Netflix.

Google mise toujours sur la sécurité de ses smartphones

Le passage à l'architecture ARMv9 permet aussi la mise en œuvre de technologies de sécurité avancées. Le Pixel 8 sera équipé des extensions de marquage de la mémoire (MTE) d'ARM, une fonctionnalité qui améliore la prévention des attaques fondées sur la mémoire. En outre, la puce Tensor G3 prendra exclusivement en charge l'exécution de code 64 bits, offrant aux utilisateurs une expérience transparente en 64 bits uniquement.

Enfin, notons que le modem est l'un des domaines dans lesquels le Tensor G3 ne bénéficie pas d'une mise à jour significative. La puce continuerait à utiliser le modem Exynos 5300, bien qu'il s'agisse d'une variante légèrement différente. Il ne faut donc pas s’attendre à de grandes avancées en termes de connectivité par rapport à la génération précédente.

Source : Android Authority