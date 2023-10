Pixel 8 et 8 Pro : une publicité dévoile en avance toutes les nouvelles fonctionnalités couplées à l’IA

Juste avant leur lancement officiel, prévu le 4 octobre prochain, les Pixel 8 et 8 Pro viennent de faire l’objet d’une nouvelle fuite. Une publicité dévoilant plusieurs des nouvelles fonctionnalités des smartphones a été publiée sur la toile.

Sur X, un internaute nommé « Arséne Lupin » vient de publier une publicité concernant les Pixel 8 et 8 Pro, que Google n’a pour l’instant pas dévoilés officiellement. Intitulée « Switch to Pixel », celle-ci met en avant les fonctionnalités d'IA de Google pour tenter de vous convaincre d’abandonner votre smartphone actuel pour acheter les smartphones de l’entreprise.

L'événement Pixel de Google aura lieu le 4 octobre, mais il semble qu'il y ait très peu de choses que nous ne sachions pas encore sur le téléphone, compte tenu du flux constant de fuites. La dernière en date a par exemple dévoilé que Google prévoit de mettre à jour ses smartphones pendant pas moins de 7 ans, ce qui serait un record sur Android.

Quelles nouvelles fonctionnalités boostées à l’IA pour les Pixel 8 ?

Selon la publicité, changer de smartphone est devenu plus simple que jamais. La vidéo commence par une mise en avant des capacités du Pixel, en insistant sur sa capacité à transférer de manière transparente diverses données, notamment les applications, les contacts, la musique, les photos, les vidéos et les messages, qu'il s'agisse de SMS, d'iMessage ou de WhatsApp.

L'attention se porte ensuite sur les fonctionnalités offertes par le Pixel, avec un accent particulier sur l'intelligence artificielle, qui correspond au principal domaine d'innovation de Google. L'une de ces nouvelles fonctionnalités est “Best Take“, une fonction qui utilise l'IA pour modifier les visages sur les photos.

En outre, la présentation met en avant “Magic Eraser”, qui peut être utilisé sur les photos de votre ancien appareil. Elle mentionne également d'autres fonctionnalités Pixel telles que Real Tone, Call Screen, Feature Drops, ainsi que la suite d'applications et de produits Pixel de Google, notamment la Pixel Watch et les Pixel Buds. On peut également s’attendre à l’arrivée de Magic Editor, qui avait été présenté dans une autre fuite.

Deux autres publicités distinctes partagées par Lupin sont conçues spécifiquement pour le Pixel 8 Pro et le Pixel 8. La publicité du Pro met fortement l'accent sur les fonctionnalités de l'appareil photo telles que Video Boost, Night Sight Video, Audio Eraser, Best Take et Pro Controls. En revanche, la publicité du Pixel 8 est plus complète, couvrant les fonctionnalités de l'appareil photo et mettant également en avant Safety Check. Ce qui est sûr, c’est que nous ne manquerons pas de fonctionnalités boostées à l’IA sur ces deux nouveaux smartphones.