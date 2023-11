Pixel 8 : batterie qui se vide trop vite, connexion réseau aléatoire, surchauffe, les problèmes s’accumulent

Les Pixel 8 de Google font face à une vague de témoignages inquiétants. La batterie des smartphones se vident très vite s'ils sont connectés au réseau cellulaire. Ce dernier se coupe de manière aléatoire, et les mobiles chauffent beaucoup sans raison.

“J'ai déjà vu ça”, comme dirait l'élu dans Matrix. Les récents Pixel 8 de Google sont actuellement touchés par une série de problèmes qui n'est pas sans rappeler celle qu'ont connu les Pixel 6 à leur lancement et, dans une moindre mesure, les Pixel 7. Sur le réseau social communautaire Reddit, mais aussi sur les forums de Google ou encore ceux de XDA, de nombreux utilisateurs se plaignent que la batterie de leur Pixel 8 se vide beaucoup trop vite quand ils sont connectés au réseau cellulaire. Les deux modèles, Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont touchés.

En revanche, tout le monde s'accorde à dire qu'en Wi-Fi, tout va bien. On se rappelle que les Pixel 6 avaient de nombreux soucis de connectivité et qu'ils n'avaient pas été totalement résolus malgré les mises à jour logicielles. La faute au modem Exynos présent dans la puce Tensor G1, dépassé techniquement et énergivore. Dans le Tensor G3 des derniers mobiles de Google, il y a le modem Exynos 5300, le même que pour le Tensor G2. Visiblement, il n'est toujours pas assez efficace.

De nombreux utilisateurs de Pixel 8 se plaignent de problème de batterie et de connexion 4G/5G

Dans les faits, les utilisateurs constatent que connectés aux données cellulaires, la batterie des Pixel 8 ne tient que quelques heures, 4 ou 5 au maximum, même sans rien faire de spécial. Et ce n'est pas tout : le téléphone chauffe anormalement après quelques minutes à parcourir le Web par exemple. Plusieurs personnes ont en plus des pertes de connexion réseau aléatoires, parfois en plein appel. Certains ont vu que désactiver la 5G améliorait un peu la situation, mais ce n'est évidemment pas une solution pérenne.

En théorie, Google pourrait rectifier le tir par une mise à jour logicielle, notamment celle du firmware du modem. Il ne cependant pas s'attendre à une résolution complète des soucis rencontrés, comme l'ont montré les précédents modèles de la gamme Pixel. L'idéal serait d'utiliser un processeur Snapdragon, beaucoup plus efficace qu'Exynos à ce niveau-là. Peut-être pour les Pixel 9 ?