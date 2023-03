Pixel 8 : les smartphones pourraient être capables de déflouter vos vidéos

Votre galerie photo est remplie de vidéos floues ? Google a peut-être une solution pour vous, qui pourrait arriver sur ses prochains smartphones Pixel 8 et 8 Pro, attendus à la fin de l’année 2023.

Il arrive parfois de capturer une vidéo à la hâte et de remarquer que le moment n’a finalement pas été immortalisé de la meilleure des façons, car la séquence est complètement floue. Google apportera peut-être la solution à ce problème dans ses prochains smartphones haut de gamme Pixel 8 et 8 Pro, si l’on en croit les indices trouvés dans la dernière version de l’application Google Photos.

Sur ses Pixel 7 et 7 Pro, Google a introduit une fonctionnalité révolutionnaire permettant de « déflouter » vos photos, c’est-à-dire les rendre plus nettes grâce à un algorithme d’apprentissage automatique. Le « Photo Unblur » pourrait donc bientôt arriver pour les vidéos.

Google préparerait une fonctionnalité Video Unblur

Comme le dévoile le code source de l’APK de la dernière version de Google Photos, l’application a ajouté un nouveau bouton à son interface permettant de déflouter une vidéo. Que ce soit des vidéos prises à la hâte ou encore vos vieilles vidéos capturées avec des smartphones datant de plusieurs années, il devrait être possible de leur donner un véritable coup de jeune.

Tout comme le flou photo est exclusif aux téléphones Pixel, il est possible que Google envisage de rendre le flou vidéo également exclusif à ses propres smartphones. Cependant, on ne sait pas encore si la fonctionnalité sera uniquement accessible sur les derniers Pixel 8 et 8 Pro, ou si les modèles plus anciens en profiteront également à l’avenir grâce à une mise à jour.

En plus de Video Unblur, des effets de superposition ont également été découverts dans le code. Malheureusement, cette fonctionnalité semble également ne pas être fonctionnelle, mais tout serait prêt au niveau de l’interface pour l’accueillir sur l’application.

On imagine qu’il sera possible d’appliquer ces effets comme des filtres sur vos vidéos. L’un d’entre eux, nommé B&W, devrait probablement convertir votre vidéo en noir et blanc. On retrouvera aussi des modes After School, Chromatic, Forward, Glassy, Golden, Moire, Multiply, Polaroid, Rainbow Rays, Reflect, RGB Pulse, Super 8 et VHS. Si l’on peut imaginer le rendu de certains, il est plus compliqué de savoir à quoi va ressembler une vidéo avec un filtre « Rainbow Rays ».