Pixel 8 : la fiche technique se précise, l’écran passe enfin au 120 Hz !

La sortie des Pixel 8 et 8 Pro approche à grands pas, mais avant ça, on sait déjà tout des écrans utilisés par Google sur ses smartphones. Ceux-ci seraient signés Samsung Display.

À mesure que la date de lancement des Pixel 8 approche, la fiche technique des smartphones haut de gamme de Google continue de se préciser. Après avoir dévoilé ce que l’on peut attendre de la puce Tensor G3, mais également les détails de la partie photo des appareils, Android Authority vient désormais de révéler les caractéristiques techniques des écrans.

La bonne nouvelle, c’est que l’on sait désormais que le Pixel 8 va corriger l’un des plus gros défauts du modèle précédent, à défaut d’améliorer la recharge sans-fil. Le smartphone va cette année être équipé d’un écran 120 Hz, alors que le Pixel 7 devait se contenter d’une dalle 90 Hz. L’appareil promet d’être donc plus fluide que jamais, et s’aligne désormais sur le modèle Pro.

Le Pixel 8 va devenir plus petit

Un autre changement de taille pour le Pixel 8 est la réduction de son format. Le smartphone va offrir un écran de seulement 6,17 pouces (contre 6,31 pouces sur le Pixel 7), et se classera alors parmi les appareils Android « petit » format. On retrouvera aussi une définition FHD+ (1080 x 2400 pixels) et une luminosité boostée à 1400 nits en pic.

Le Pixel 8 Pro a également droit à son lot d’améliorations. Google a décidé de réduire la définition de la dalle de 6,70 pouces à 1344 x 2992 pixels, mais en a profité pour augmenter la luminosité à 1600 nits. Il s’agit donc d’une hausse conséquente, puisqu’on le rappelle, le Pixel 7 Pro ne montait qu’à 1000 nits en pic.

Enfin, notons que Google va modifier la forme de ses smartphones, puisque ceux-ci seront désormais un peu plus arrondis sur les angles. Le Pixel 8 Pro devrait aussi profiter d’un écran plat, alors qu’il était incurvé sur la génération précédente.

Sur l’image ci-dessous, vous pourrez retrouver un récapitulatif de tous les changements attendus sur l’écran des futurs smartphones. Compte tenu de l’arrivée du 120 Hz sur le Pixel 8, on s’attend à ce que le Pixel 8a de l’année prochaine profite de la même amélioration. Cependant, il faudra attendre encore plusieurs mois avant d’en être sûrs.

