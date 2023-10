Dites adieu à cette fonctionnalité photo sur les Pixel 8 et 8 Pro, Google la supprime

Google supprime l'une de ses options photos dans la mise à jour 9.1 de l'application Camera. Pour le moment, seuls les Pixel 8 et 8 Pro sont concernés, mais d'autres modèles pourraient suivre.

Utilisateur d'Android et plus particulièrement des applications Google, vous êtes malgré vous habitué à ce que la firme lance un service avant de le supprimer. Google+, Picasa, Inbox, Hangouts… Ils ont même leur propre cimetière. L'entreprise recommence aujourd'hui, mais en ciblant une fonctionnalité précise après la mise à jour de l'application qui la propose. Vous l'aviez peut-être oublié d'ailleurs : la photo-sphère. L'option lancée en 2012 tout de même permettait de prendre des clichés à 360° avant que le mobile se charge d'assembler le tout pour un résultat immersif.

Sur le réseau social communautaire Reddit, l'utilisateur New-Literature-1023 remarque qu'il n'est plus possible d'en créer sur son Pixel 8. D'autres confirment le constat sur le Pixel 8 Pro également. En cause, la mise à jour 9.1 de l'application Camera de Google, l'appareil photo installé par défaut sur ses mobiles. De nombreuses personnes font part de leur déception, comme BlackShadow2804 : “Ça m'énerve tellement, c'est ma fonction photo préférée. Elle capture les lieux comme aucune autre”.

Google supprime cette option photo des Pixel 8 et 8 Pro malgré ses 10 ans d'existence

Les photo-sphères, une fois soumises à Google et approuvées, pouvaient même se retrouver sur Google Maps, à la disposition de tous. Il n'y a pas eu d'annonce à ce sujet, aussi on ne sait pas si elles resteront ou si Google les supprimera faute de maintenir le système pour les visionner par exemple. D'après certains témoignages, passer à la version 9.1 de l'appli Camera de Google ne change rien sur les autres Pixel comme les Pixel 7 ou Pixel 7 Pro. L'option photo-sphère reste.

Quoi qu'il en soit, Google n'a pas expliqué cette suppression et il est possible que l'entreprise ne le fasse pas. On suppose qu'elle a a étudié les statistiques d'utilisation et constaté que la fonctionnalité était trop peu usitée pour justifier son maintien. En revanche, si c'est le cas, difficile de comprendre pourquoi seuls les derniers smartphones Pixel en date sont concernés et pas les précédents. Peut-être que la fin de l'option photo-sphère arrivera sur les différents modèles à une date ultérieure.

