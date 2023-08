Pixel 8 : lancement le 4 octobre 2023 pour les smartphones haut de gamme, c’est officiel

Ça y est, on sait enfin quand Google annoncera officiellement ses nouveaux Pixel 8 et 8 Pro. La conférence de lancement se tiendra dans un peu plus d’un mois, quelques semaines seulement après la sortie des iPhone 15.

Juste après avoir partagé une première image officielle du Pixel 8 Pro, Google vient finalement d’annoncer la date de présentation de ses deux nouveaux smartphones haut de gamme. Les Pixel 8 et 8 Pro seront dévoilés le 4 octobre prochain, à l’occasion d’une conférence qui devrait également évoquer d’autres appareils.

En effet, on s’attend notamment à ce que Google lance une nouvelle Pixel Watch 2, qui succèdera directement à sa première montre connectée lancée l’année précédente avec les Pixel 7. Cette dernière profitera non seulement d’un processeur plus puissant, mais également d’une mise à jour de son design et de la partie logicielle.

Les Pixel 8 et 8 Pro vont faire le plein de nouveautés

Cette année, si l’on en croit toutes les fuites auxquelles nous avons eu droit ces derniers mois, Google va grandement améliorer ses smartphones haut de gamme. Les Pixel 8 et 8 Pro utiliseront non seulement de nouvelles puces Tensor G3 plus puissantes, mais également de nouveaux écrans et capteurs photo.

On s’attend également à des batteries plus grandes avec une recharge plus rapide, ce qui devrait permettre d’améliorer significativement l’autonomie des deux smartphones. Cependant, il ne s’agit pas des nouveautés phares que nous réservent les appareils.

En effet, on sait que le Pixel 8 Pro sera équipé d’un tout nouveau capteur de température, qui pourrait agir de la même manière qu’un thermomètre, pratique si vous avez de la fièvre. De plus, Google aurait décidé d’apporter une amélioration significative à sa politique de suivi logiciel à partir des Pixel 8.

Un rapport a récemment dévoilé que Google aurait l’intention d’apporter 5 mises à jour Android à ses smartphones, ce qui serait bien plus que Samsung, qui n’en propose que 4 sur ses appareils haut de gamme. Google s’alignerait ainsi sur Fairphone, la seule entreprise à promettre 5 ans de mises à jour majeures sur son nouveau Fairphone 5, qui vient d’être dévoilé. Il ne reste plus qu’à savoir à quel prix seront proposés ces nouveaux Pixel 8 et 8 Pro. Rendez-vous le 4 octobre prochain pour tout savoir à leur sujet.