Pixel 8 : Google n’améliorera pas l’un des gros points faibles de ses smartphones, dommage

Le bruit court selon lequel le Pixel 8 ne proposera pas de meilleures performances que son devancier en matière de recharge sans fil.

Nous sommes encore à plusieurs mois de la présentation des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Les rumeurs concernant ses spécifications nous arrivent donc au compte-goutte. Le site 9 To 5 Google a découvert que Google a déposé une demande de certification auprès du Wireless Power Consortium, et selon lui, le futur smartphone de la compagnie ne bénéficiera probablement pas d’une technologie pourtant fort pratique : le Qi2.

Les utilisateurs de Pixel peuvent recharger leur smartphone à l’aide d’une base compatible avec la norme Qi depuis la sortie du Pixel 4, en 2019. Cette technologie fort pratique n’est pas sans défaut. Le principal reproche qui lui est adressé concerne sa relative lenteur. On estime ainsi que « refaire le plein » d’énergie de votre téléphone avec un câble est 20 à 30 % plus rapide qu’en wireless. Il faut également être très attentif lorsqu’on place son appareil sur une station de recharge, cette dernière ne fonctionnant pas de façon optimale quand le téléphone n’est pas bien aligné avec les bobines intégrées dans la base.

Le Pixel 8 ne s’améliorera pas du tout du point de vue de la recharge sans fil

La norme Qi2, présentée en janvier 2023, vise à combler cet écart de performances et à améliorer l’ergonomie défaillante de la génération précédente. À l’instar de MagSafe, dont elle constitue une évolution, cette nouvelle technologie intègre des aimants qui alignent automatiquement le smartphone avec le chargeur situé dans la base. De plus, elle devrait, à l’avenir, permettre de recharger nos appareils plus rapidement.

La recharge rapide continuera d’être l’un des gros points faibles des Pixel dans l’année à venir et jusqu’en 2024. C’est en tout cas ce que l’on peut déduire de la demande de certification Qi déposée auprès du WPC par Google. Le Pixel 8 (déposé sous le modèle GKWS6) ne disposera donc pas d’une recharge sans fil de dernière génération. Elle restera donc limitée à 12 W. Espérons pour la firme de Mountain View que son nouveau smartphone aura d’autres arguments à faire valoir pour convaincre les consommateurs.