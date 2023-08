Les Pixel 8 et 8 Pro seraient uniquement compatibles eSIM dans certains pays

En examinant les rendus des futurs Pixel 8 et 8 Pro de Google, on se rend compte qu'on ne voit pas de port pour insérer une carte SIM. Cela laisse penser que seules les eSIM seraient prises en charge, comme sur les iPhone de certains pays.



Il y a des choses que l'on prend pour acquises sur nos smartphones. À tel point qu'on ne se pose même pas la question de savoir si tel ou tel nouveau modèle va les inclure. C'est probablement pour ça que tout le monde semble être totalement passé à côté d'un détail pourtant crucial concernant les futurs Pixel 8 et 8 Pro de Google. Même si on attend toujours des informations officielles, on sait déjà presque tout à propos des prochains smartphones de la marque : ce dont est capable leur processeur, la fréquence d'affichage des écrans, la mise à jour des capteurs photos…

Ce qu'on n'imaginait pas en revanche, c'est que les Pixel 8 pourraient être dépourvus de port pour insérer une carte SIM, rendant l'utilisation d'une eSIM obligatoire. Sur X (Twitter), Mishaal Rahman fait remarquer qu'on ne voit pas l'emplacement caractéristique sur les rendus dévoilés par @OnLeaks et @mysmartprice. Un simple oubli ? Peu de chance : il était présent sur ceux des Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel 7a.

Dans la mesure où Google n'a pas confirmé que les rendus en question sont bien officiels, l'information est bien sûr à prendre au conditionnel. Un passage à l'eSIM ne serait toutefois pas dénué de sens, du moins aux États-Unis. C'est déjà le cas sur les iPhone 14 vendus dans le pays. Google pourrait donc bien emboîter le pas à Apple, d'autant que comme Mishaal Rahman le rappelle, la firme travaille déjà sur le transfert d'eSIM entre smartphones.

Sur des vidéos montrant ce que l'on suppose être un Pixel 8 ou 8 Pro, on peut voir sur la tranche un emplacement pour la carte SIM. Cela irait dans le sens d'une version “eSIM uniquement” réservée à certains marchés et non déployée globalement. Évidemment, cela pourrait aussi signifier que les rendus ont simplement été victimes d'un omission de la part de leur créateur. Réponse en octobre à la sortie officielle des smartphones.

Take this with a grain of salt, but…the Pixel 8 and Pixel 8 Pro might be eSIM only, at least in some regions.

Nobody seems to have noticed that the renders that @OnLeaks published are missing SIM card slots on the left side. The renders he previously published of the Pixel 6,… pic.twitter.com/jlsyqTD8tC

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 20, 2023