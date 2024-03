Pixel 8a : voici combien devrait coûter le smartphone de Google en France à sa sortie

Google s’apprête à lancer un nouveau smartphone de milieu de gamme d’ici quelques semaines seulement, et avant sa sortie officielle, on a déjà une idée du prix qu’il faut attendre pour la France.

Google prévoirait de lancer une nouvelle variante de son smartphone Pixel 8a avec 256 Go de stockage interne, selon un rapport de WinFuture. Le site technologique allemand affirme avoir reçu la confirmation de sources de vente au détail que le Pixel 8a sera disponible en quatre couleurs différentes, de manière similaire au Pixel 7a, mais avec un prix plus élevé de 569,90 €.

Le Pixel 7a, sorti l'année dernière, ne proposait que 128 Go de stockage et une option 5G mmWave pour certains opérateurs. Le Pixel 8a, quant à lui, aura apparemment également une option 256 Go, mais uniquement pour la couleur obsidienne (noir). Les autres couleurs, à savoir porcelaine (beige), baie (bleu clair) et menthe (vert clair), auront toujours 128 Go de stockage. WinFuture note également que la version 256 Go pourrait coûter encore plus cher, jusqu'à 630 €, mais cela pourrait changer avant le lancement officiel.

Le Pixel 8a sera plus cher que le Pixel 7a

Avec un tarif de base fixé à 569 euros, le Pixel 8a sera donc quelques dizaines d’euros plus chers que le Pixel 7a précédent, qui avait été lancé à 499 euros. Le Pixel 8a devrait partager certaines caractéristiques avec le Pixel 8, comme la puce Tensor G3, 8 Go de RAM et deux caméras arrière. Cependant, le Pixel 8a aura probablement un écran plus petit de 6,1 pouces, comparé aux 6,3 pouces du Pixel 8. Cela pourrait rendre le Pixel 8a plus attrayant pour ceux qui préfèrent un appareil plus compact.

Cependant, Google pourrait également nous surprendre avec des changements inattendus, comme il l'a fait avec le Pixel 7a. Le Pixel 7a avait un meilleur appareil photo principal que le Pixel 7, bien qu'il s'agisse d'un modèle moins cher. Il est possible que le Pixel 8a présente également quelques avantages par rapport au Pixel 8, comme une plus grande autonomie ou une vitesse de charge plus rapide. D'autre part, Google pourrait également limiter certaines fonctionnalités sur le Pixel 8a, comme la charge sans fil ou la résistance à l'eau, pour le différencier du Pixel 8.

Il est probable que Google lance officiellement son Pixel 8a à l’occasion de la conférence Google I/O au printemps, mais nous vous tiendrons évidemment au courant dès que nous en apprendrons davantage.