Pixel 8 et 8 Pro : Google va mettre à jour les smartphones pendant 7 ans, un record sur Android

Google s’apprête à annoncer d’ici quelques jours seulement de nouveaux smartphones haut de gamme, les Pixel 8 et 8 Pro. Avant leur présentation officielle, on connaît déjà leurs tarifs dans différents pays, mais surtout leur fiche technique complète.

La célèbre leaker Kamila Wojciechowska vient de lever le voile sur l’ensemble de la fiche technique des Pixel 8 et 8 Pro, mais a également détaillé les promesses de Google en ce qui concerne le suivi logiciel. La bonne nouvelle, c’est que les deux smartphones vont cette fois-ci bénéficier de pas moins de 7 ans de mises à jour.

Actuellement, Google ne propose que 3 ans de mises à jour Android majeures et 5 ans de mises à jour de sécurité sur ses Pixel les plus récents. L’entreprise ne fait donc pas partie des mauvais élèves, mais n’est pas non plus en tête en ce qui concerne le suivi logiciel. En passant à 7 ans de mises à jour, Google va donc offrir deux ans de suivi supplémentaires sur ses prochains Pixel 8 et 8 Pro. C’est autant que ce que promet Fairphone sur son dernier appareil. Cependant, on ne sait pour l’instant pas si les smartphones recevront 4 ou 5 ans de mises à jour Android.

Quelles nouveautés pour la fiche technique des Pixel 8 ?

En dehors de la nouvelle puce Tensor G3 que nous avions déjà détaillée dans un article précédent, le rapport publié chez 91mobiles dévoile des nouveautés au sujet de la fiche technique des smartphones. On sait par exemple désormais que le Pixel 8 va peser seulement 187 grammes, contre 213 grammes pour le Pixel 8 Pro.

Google compte également améliorer les écrans OLED 120 Hz des smartphones, puisque celui du Pixel 8 va atteindre pas moins de 2000 nits, tandis que le Pixel 8 Pro montera à 2400 nits. Le rapport confirme aussi l’augmentation de la capacité des batteries à 4575 mAh et 5050 mAh, respectivement, ainsi que l’arrivée du Wi-Fi 7.

Google va augmenter les prix, mais pas pour tout le monde

Comme à son habitude, Google vient de dévoiler par erreur les prix de ses prochains Pixel 8 et 8 Pro. @Za_Raczke a également découvert que le géant américain avait publié une fiche récapitulative de tout ce qu’il fallait savoir au sujet de ses Pixel 8 et 8 Pro sur sa page Pixel for Business, et notamment leurs tarifs.

D’après Google, le Pixel 8 sera commercialisé à 699 dollars aux États-Unis. C’est 100 dollars de plus que le Pixel 7 précédent. De son côté, le Pixel 8 Pro sera étonnamment vendu au même tarif que la génération précédente : 899 dollars. Seule une petite différence de 200 dollars sépare donc désormais les deux modèles. Cependant, tous les pays, dont la France, n’auront pas le droit au même traitement.

Les Pixel 8 et 8 Pro vont voir leurs prix augmenter en France

Comme l’avait dévoilé le célèbre leaker billbil-kun sur Dealabs, il faut bien s’attendre à une forte hausse des prix en France. D’après ses informations, qui se révèlent toujours très fiables, le Pixel 8 sera commercialisé ici à partir de 799 euros. C’est une forte augmentation par rapport au Pixel 7, qui avait lui été vendu à seulement 599 euros.

De son côté, le Pixel 8 Pro va lui aussi voir son prix s’envoler, contrairement aux États-Unis. Le Pixel 7 Pro était proposé à « seulement » 799 euros, mais il faudra débourser pas moins de 1099 euros en France. Il s’agit donc là de la plus forte augmentation à ce jour sur les smartphones Pixel.

Le Royaume-Uni ne sera pas non plus épargné par ces hausses, puisque selon Roland Quandt sur X, le prix de base au Royaume-Uni pour le Pixel 8 est de 699 £ (contre 599 £ pour le Pixel 7), tandis que le 8 Pro est de 999 £ (849 £ pour le 7 Pro). Dans le même temps, le prix de base de la Pixel Watch 2 serait de 349 livres sterling (contre 339 livres sterling aujourd'hui), soit une augmentation plus minime. Il reste à voir l’augmentation de prix prévue en France pour la montre.