Le Pixel 8 Pro aurait lui aussi un capteur photo géant, plus grand que celui de l’iPhone 15 Pro Max

Une nouvelle concernant le Pixel 8 Pro promet de très jolies choses concernant sa partie photo. Selon le leaker Ice Universe en effet, le prochain smartphone de Google proposera un capteur principal de 1/1,12 pouce, soit une amélioration significative par rapport à son prédécesseur. Il s’agira d’un des plus gros capteurs pour smartphone cette année.

Au fur et à mesure que la conférence Google I/O approche, les fuites concernant le Pixel 8 se succèdent. Le smartphone se dévoile petit à petit, les leakers n’hésitant pas à nous livrer plusieurs informations fort intéressantes à son propos, notamment sur la puce Tensor G3 qui fait déjà couler beaucoup d’encre. Aujourd’hui, c’est à sa partie photo que s’est intéressée l’informateur Ice Universe, qui vient de révéler la taille de son capteur principal.

Disons-le tout de suite, si cette fuite s’avère exacte, Google n’a pas fait les choses à moitié pour proposer une meilleure expérience photo à ses utilisateurs. En effet, Ice Universe affirme que le smartphone sera équipé d’un capteur principal de 1/1,12 pouce. Un capteur très grand donc, bien plus grand que celui qui équipe le Pixel 7 Pro, qui mesure quant à lui 1/1,31 pouce.

Le capteur photo du Pixel 8 Pro va faire de l’ombre à la concurrence

Le Pixel 8 Pro se doterait ainsi du Samsung Isocell GN2, que l’on retrouve notamment sur le Xiaomi Mi 11 Ultra. Avec ce capteur plus grand, le smartphone pourra donc capter bien plus de lumière et accroîtra sa gamme dynamique, ce qui améliorera ses performances lors de photos de nuit et, plus généralement, lors de situations de basse lumière. Malheureusement, il faudra se contenter de ces informations sur le moment, la fuite ne nous en apprenant pas plus sur le capteur.

On peut néanmoins déjà tabler que le Pixel 8 Pro fera certainement partie des meilleurs photophones de cette année. Pas plus tard qu’hier, nous vous partagions que l’iPhone 14 Pro Max sera possiblement équipé du capteur Sony IMX903 de 1/1,14 pouce, soit le plus grand capteur de la gamme à ce jour. Le smartphone de Google parviendra donc à surpasser celui d’Apple dans ce domaine. Sans pour autant battre les records de l’industrie, ce dernier sera indéniablement un excellent challenger.