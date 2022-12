Pixel 8 : Google pourrait réduire la taille de son smartphone et lancer un concurrent au Galaxy Z Flip

Alors que les Google Pixel haut de gamme sont généralement des appareils assez compacts, il semblerait que le prochain smartphone de la série est encore plus petit que ce que nous pouvions imaginer.

Nos confrères d’Android Authority prétendent avoir eu connaissance de l’intégralité des plans de Google pour ses prochaines années. Selon eux, Google va lancer plusieurs nouveaux smartphones dès l’année prochaine, dont notamment les appareils pour l’instant connus sous le nom de « lynx » et « felix ».

Le premier n’est autre que le Pixel 7a, qui avait déjà beaucoup fait parler de lui dans des rapports précédents. Ce dernier devrait corriger les plus gros défauts de son prédécesseur en passant à un écran 90 Hz, en améliorant significativement la partie photo et surtout en adoptant la recharge rapide sans fil. Il devrait sortir à l’occasion de la Google I/O, et serait accompagné par le Google Pixel Fold, le concurrent des Galaxy Z Fold de Samsung. Les fuites à son sujet ont été très nombreuses, et on connait même son design exact.

Le Pixel 8 sera plus petit que le Pixel 7

D’après Android Authority, 2023 sera surtout marqué par l’arrivée des Pixel 8 et 8 Pro, que l’on connait sous les noms de code « shiba et « husky ». Si le Pixel 8 Pro ne sera pas très différent du Pixel 7 Pro actuel, c’est bien le Pixel 8 qui proposera les changements les plus notables. Le smartphone devrait voir son format se réduire par rapport au Pixel 7, c’est-à-dire qu’il bénéficiera d’un écran de moins de 6,3 pouces.

Il devrait donc devenir plus compact que ses concurrents tels que le Xiaomi 13, voire même que le Galaxy S23 et son écran de 6,1 pouces. Sans surprise, la fuite ajoute que les deux smartphones utiliseront bien une nouvelle puce Tensor G3, dont le nom de code est « zuma ». “Shiba” sera livré avec un écran d’une définition Full HD+ de 2268 x 1080 pixels tandis que celui de “Husky” offrira une définition de 2822 x 1344 pixels. Enfin, les smartphones arriveront avec jusqu’à 12 Go de RAM, et seront équipés d’un modem 5G G5300 développé par Samsung, le même que l’on retrouve sur les actuels Pixel 7 et 7 Pro.

Quels sont les projets de Google pour 2024 et 2025 ?

Au printemps 2024, Android Authority annonce que Google va commencer l’année avec un nouveau Pixel 8a, au nom de code « akita », mais son existence dépendra des ventes du Pixel 7a. En effet, pour mieux concurrencer l’iPhone SE d’Apple, Google pourrait revoir sa stratégie et ne lancer qu’un nouveau smartphone a tous les deux ans seulement. Une hausse de prix à 499 euros est d’ailleurs déjà à prévoir si l’appareil voit le jour.

De leur côté, les Pixel 9 arriveront à l’automne 2024. Google devrait cette fois-ci dévoiler trois appareils, plutôt que 2. La série serait composée d’un petit Pixel 9, un Pixel 9 Pro de 6,7 pouces nommé « komodo », ainsi que d’un autre appareil nommé « caiman » qui aura la particularité de proposer tous les avantages du Pro dans un format plus compact de 6,3 pouces. Android Authority compare les smartphones aux iPhone 14, iPhone 14 Pro Max et iPhone 14 Pro, respectivement. Les trois appareils seront propulsés par une puce Tensor G4, nommée « redondo ».

Enfin, pour clôturer l’année, Google pourrait lancer une nouvelle itération de son smartphone pliable, mais cela dépendra du succès du Pixel Fold original en 2023. C’est surtout en 2025 que l’on pourrait voir cette fois arriver un Pixel à clapet, à l’image du Galaxy Z Flip de Samsung. Cependant, comme plusieurs appareils mentionnés ci-dessous, son lancement ne dépendra que de l’accueil du premier Pixel Fold l’année prochaine. Si Google voit que ses smartphones pliables n’arrivent pas à concurrencer ceux de Samsung en termes de ventes, le constructeur américain pourrait plutôt choisir de ne lancer que 4 appareils plus traditionnels en 2025.

Source : Android Authority