Pixel 8 : les coloris et les fonds d’écran officiels ont fuité, voici comment les télécharger

Les fonds d’écran des futurs Pixel 8 ont déjà fuité sur la Toile, et on sait également dans quelles couleurs ils seront proposés à la vente. Grosse nouveauté, ils auront droit non pas à trois, mais à quatre coloris chacun.

Une source anonyme au sein de Google a mis les 16 fonds d’écran qui orneront les Pixel 8 et Pixel 8 Pro à la disposition des internautes. Tout un chacun, même s’il ne possède pas de Pixel, peut désormais profiter de ce nouveau design. Android Authority a créé un dossier Drive tout exprès pour nous en faire profiter.

C’est devenu une tradition chez Google. Depuis 2021 et le Pixel 6a, chaque variante des smartphones de la compagnie a droit à son propre fonds d’écran. Oliver Cragg d’Android Authority a obtenu en exclusivité les fonds d’écran des nouveaux Pixel à paraître en octobre prochain. Cette fuite nous permet donc également de découvrir les différentes robes dans lesquelles seront proposés les futurs flagships de Mountain View. Le thème retenu par les designers de Google tourne autour des cristaux et cette année, Google a encore chargé le photographe new-yorkais Andrew Zuckerman de réaliser l’imagerie des Pixel. Notez que le nom des coloris n’est pas définitif, et leur appellation commerciale pourrait être différente.

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro auront droit à quatre coloris chacun

Les Pixel 8 et 8 Pro auront deux coloris en commun, Jade (vert d’eau) et Licorice (gris foncé). Le Pixel aura droit à une teinte Peony (pivoine) et Haze (vert), tandis que le Pixel 8 Pro sera aussi proposé avec des finitions Porcelain et Sky. Tous les fonds d’écran sont proposés dans une variation Light et Dark.

Google propose une quantité de nouveaux appareils assez impressionnante. Elle a présenté le très attendu Pixel Fold, un smartphone pliable, ainsi que la Pixel Tablet, sa nouvelle ardoise numérique, mais aussi le Pixel 7a, son smartphone abordable néanmoins performant, et on attend maintenant la sortie cet automne des Pixel 8 et 8 Pro. La compagnie est si active sur le front du matériel qu’il se murmure même qu’elle aurait un Pixel Flip dans ses cartons. Ce smartphone au format clapet pourrait faire de l’ombre au Galaxy Z Flip 5 que Samsung devrait dévoiler dans les prochaines semaines.