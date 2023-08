Pixel 8 : vous allez garder votre smartphone plus longtemps grâce aux efforts de Google

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google auront-ils une durée de vie extrêmement longue grâce à l'extension des mises à jour Android ? C’est en tout cas ce que croit savoir 9to5Google qui indique que les futurs terminaux de la firme de Mountain View dépasseraient Samsung dans ce domaine.

La durée des mises à jour sur nos téléphones est devenue de plus en plus importante au fil du temps, alors que l’utilisateur à tendance à changer plus rarement de terminal. Avec le Pixel 8, Google devrait frapper fort en la matière.

Le site 9to5Google, souvent bien informé, indique que les prochains flagships de la marque de Mountain View dépasseraient Samsung en termes de mises à jour logicielles, se rapprochant d’Apple en la matière. Le site ne donne pas de chiffres précis, mais on peut espérer plus de quatre ans de mises à jour.

Les Pixel 8 devrait durer dans le temps

Aujourd’hui, Samsung promet quatre ans de mises à jour majeures sur ses derniers smartphones haut-de-gamme. Avec son nouveau Tensor, Google veut aller encore plus loin et ainsi proposer le téléphone avec la meilleure longévité du marché. Cela signifie que si un Pixel 8 est acheté en 2023, il devrait encore être viable en 2027 et au-delà.

A lire aussi – Pixel 8 : les nouvelles fonctionnalités du smartphone se dévoilent avant le lancement officiel

Les Pixel 8 égaleraient la longévité des téléphones Apple. A titre d’exemple, l’iPhone XS sorti en 2018 va recevoir iOS 17 dans les prochaines semaines, plus de cinq ans après sa sortie. Un argument fort pour le consommateur. C'est un destin similaire qui attendrait les Pixel. Une excellente nouvelle dans une industrie minée par des ventes décevantes dues à l’inflation et dans laquelle le marché du reconditionné explose.

Pour rappel, les Pixel 8 et 8 Pro devraient être dévoilés en octobre 2023 et être les tous premiers téléphones à bénéficier d’Android 14. Au menu des nouveautés, quelques ajustements au niveau des designs, des écrans plus petits mais aussi et surtout la présence du Tensor G3, la nouvelle version du SoC conçu par Google. Bien entendu, ce sera toujours sur la photo que la firme de Mountain View sera attendue au tournant.

Source : 9to5Google