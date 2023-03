La Google I/O se tiendra le 10 mai prochain, c’est officiel

Google a annoncé la date de sa future Google I/O, sa conférence annuelle où elle présente ses nouveautés. Elle est fixée pour le 10 mai prochain. Que nous réserve la firme de Mountain View pour cette édition 2023 ?

La Google I/O, c’est la conférence annuelle de la firme de Mountain View. Cette dernière y présente ses avancées logicielles et parfois des produits. Cette année, elle se tiendra encore au printemps et nous avons désormais une date : ce sera pour le 10 mai.

La conférence d’ouverture aura donc lieu ce jour à Mountain View. Google précise qu’elle se déroulera devant une audience limitée, mais qu’elle sera retransmise en ligne. Chez Phonandroid, nous serons évidemment au rendez-vous pour vous partager les annonces.

La Google I/O du 10 mai devrait miser sur l’intelligence artificielle

La grande question reste bien entendu celle-ci : que va annoncer Google ? On peut s’attendre à avoir un premier aperçu de la prochaine version d’Android qui devrait arriver avant la fin de l’année. La société pourrait aussi nous présenter ses avancées logicielles, notamment sur son moteur de recherche ou sur Assistant.

Mais le secteur sur lequel est attendu Google est évidemment l’intelligence artificielle. Dans le sillon de Microsoft, la marque pourrait tout miser sur cette technologie et dévoiler en détail son outil Bard, qui veut lui aussi révolutionner la manière dont on se sert du web. Reste à savoir si elle arrivera à convaincre.

Des rumeurs évoquent également la présentation de nouveaux produits. Tous les regards se tournent vers le Pixel 7A, qui pourrait être officialisé pendant la conférence. Google pourrait aussi nous montrer son fameux Pixel Fold, attendu de longue date et qui serait son premier smartphone pliant, voire sa Pixel Tablet. Il ne serait pas aberrant que Google se permette de teaser son Pixel 8. On se rappelle qu’en 2022, la firme de Mountain View avait donné un aperçu de son téléphone lors de la conférence. En sera-t-il de même en 2023 ?

Bien évidemment, rien de tout cela n’est acté et Google pourrait très bien choisir de nous surprendre. On se donne donc rendez-vous le 10 mai prochain afin de découvrir le futur de la marque.