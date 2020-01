Quels sont les smartphones avec la meilleure autonomie à acheter en 2020 ?

Quels smartphones Android offrent la meilleure autonomie en 2020 ? Nous nous proposons aujourd’hui de répondre à cette question avec notre sélection. On retrouve bien sûr du haut de gamme, mais aussi d’anciens flagship dont le prix a baissé mais toujours performants en termes d’autonomie et quelques modèles pour les petits budgets. Batterie dotée d’une capacité supérieure à la moyenne, optimisation de la gestion du processeur ou de l’écran, les smartphones que nous vous présentons sont des champions de l’autonomie.

Deux points ont toujours été particulièrement soulignés sur les smartphones pour la majorité des utilisateurs : la photo, et l’autonomie. Si le premier point évolue énormément au cours des ans, le second est désormais en mal d’une nouvelle technologie de batterie. Quoi qu’il en soit, cela ne nous empêche pas d’avoir des appareils qui tentent non sans mal de sortir du lot avec d’énormes batteries ou des optimisations logicielles folles. Si l’autonomie est le point le plus important d’un smartphone pour vous, voici les appareils vers lesquels vous devriez vous tourner.

Meilleur smartphone haut de gamme premium

Huawei P30 Pro

À l’instar du Huawei Mate 20 Pro, le Huawei P30 Pro est compatible avec le standard Qi de charge par induction et dispose de la charge inversée afin de fournir un peu d’énergie à un appareil en détresse (écouteurs, montre connectée ou à la rigueur smartphone). Le P30 Pro embarque une batterie de 4200 mAh ce qui d’après Huawei lui confère une autonomie de plus de deux jours. Ce résultat est tout bonnement excellent.

Huawei Mate 20 Pro

En intégrant au Mate 20 Pro une batterie de 4200 mAh, Huawei n’y est pas vraiment allé avec le dos de la cuillère. Le Mate 20 Pro est compatible avec la recharge à induction Qi. S’il peut utiliser tout chargeur à cette norme, Huawei a eu la bonne idée de proposer un modèle spécifiquement conçu pour le charger rapidement.

Quoi qu’il en soit le Mate 20 Pro est un compagnon fiable et ne risque pas de vous laisser tomber en carafe après une journée d’utilisation. À ce petit jeu, il est même un peu plus endurant que le Note 9.

Samsung Galaxy Note 10+

Le Samsung Galaxy Note 10+ embarque un processeur Exynos 9825 gravé en 7 nm. Il est épaulé par 12 Go de mémoire vive et dispose de 256 Go de stockage interne. ! L’écran est constitué d’une dalle 6,8’’ Dynamic Amoled Infinity-O certifiée HDR10+ affichant 2280 x 1080 pixels de bord à bord. Le module dorsal du Note 10+ est quant à lui composé de trois capteurs : ultra grand-angle (16 MP f/2,2 ; champ de vision 123°); grand-angle (12 MP ; double ouverture f/1,5 et f/2,4 ; OIS ; champ de vision 77°, AF Dualpixel à détection de phase) et téléobjectif (12 MP f/2,1 OIS champ de vision 45°).

Samsung Galaxy S10+

Avec une batterie d’une capacité de 4100 mAh, le dernier né de la gamme S de Samsung, le S10+ est sans doute l’un des smartphones haut de gamme premium proposant une bonne autonomie en 2019. Sa batterie peut se recharger par le port USB-C grâce au chargeur fourni ou par induction. Petite nouveauté appréciable, la charge inversée fait son apparition.

BlackBerry KEY2

Après que BlackBerry ait cédé la construction de ses smartphones à TCL, ne s’occupant plus que de l’aspect logiciel, on avait peur que la marque réputée entre autres pour son autonomie ne pâtisse de ces nouvelles ambitions. Mais il n’en est rien : en prime de faire revenir en force le clavier physique, en l’intégrant parfaitement, la marque a respecté son héritage et nous a offert un KEY2 avec une excellente autonomie, qui était déjà un des points forts du KeyONE. La taille de l’écran y est forcément pour quelque chose, mais le principal est là : la promesse est tenue.

OnePlus 7T Pro

Coté autonomie, le OnePlus 7T Pro est très endurant, notamment grâce à sa batterie d’une capacité de 4085 mAh. Couplée à la technologie de charge rapide Warp Charge 30T, assurant un gain de 1 à 70% en 30 minutes et de 1 à 100% en 60 minutes, il est très rapide à recharger.

Coté audio, le smartphone propose deux haut-parleurs stéréo disposés comme sur le 7T. Le module photo est composé de trois capteurs qui se répartissent de la sorte : un capteur grand-angle, un téléobjectif 3x et un capteur ultra grand-angle (117°). Le capteur frontal se situe dans un module rétractable.

Meilleur rapport qualité/ prix

Asus Zenfone 6

L’Asus Zenfone 6 est équipé d’un double capteur photo 48 + 13 Mp, un Snapdragon 855, 6 Go de RAM, du stockage interne extensible, et une énorme batterie 5000 mAh. sus s’est inspiré du Samsung Galaxy A80 – avec un double capteur photo rotatif motorisé. Celui-ci embarque l’énorme capteur 48 mégapixels Sony IMX586, et un capteur secondaire 13 MP. Concrètement une charnière fait passer le capteur de l’arrière à l’avant en fonction des besoins.

Xiaomi Mi 9

Comme ses prédécesseurs, le Xiaomi Mi 9 propose des performances proches du haut de gamme mais à un prix bien inférieur par rapport à la concurrence. dalle AMOLED de 6,39 pouces de définition 1080 x 2280 pixels, ratio 19:9 avec protection renforcée Gorilla Glass 6, Snapdragon 855, La mémoire interne est de 128 ou 256 Go de stockage selon les versions tout comme la mémoire RAM qui se décline sous trois variantes : 6/8/12 GB LPDDR4X.

La batterie 3 300 mAh, compatible avec la charge sans-fil Turbo Power à 20 W qui assure une recharge complète en un temps record de 1h45 mais également la recharge rapide filaire en 27 W qui permet une recharge complète de 0 à 100 % en une heure seulement. Un smartphone avec une fiche technique vraiment attractive au vu du tarif. Une excellente alternative pour quiconque souhaite s’offrir un smartphone disposant des derniers composants et nouvelles fonctionnalités sans se ruiner, autour de 450 €.

Honor View 20

Au sein de la bête, on trouve le puissant SoC Kirin 980, le même processeur qui équipe les Mate 20, 6 ou 8 Go de mémoire vive, une batterie de 4000 mAh avec recharge rapide et un capteur photo de 48 MP conçu par Sony. Côté et puissance, le View 20 s’annonce donc comme une vrai bombe.

Parmi ses principaux atouts, on note son design magnifique, son écran à trou, une vraie réussite, mais aussi ses performances de haut vol. Pour un prix contenu, vous avez également un smartphone qui propose une excellente autonomie grâce à son système de recharge rapide très performant. Niveau interface, Magic UI basé sur Android 9.0 est très intuitif. Le smartphone réalise de très belless photos dans de bonnes conditions et on également droit à un zoom 2x, portraits et selfies au top !

Malgré un format fin et compact, le Honor View 20 renferme tout de même une batterie généreuse de 4000 mAh. Combinée à l’excellente optimisation de Magic UI, cette capacité de batterie permet de faire du Honor View 20 l’un des smartphones les plus endurants du marché. Comptez une journée et demie (pour les plus connectés) à deux jours (pour un usage plus standard).

Xiaomi Mi Note 10

Le Xiaomi Redmi Note 10 arbore un écran incurvé AMOLED de 6,47 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau. Comme sur les derniers smartphones haut de gamme, on retrouve sous l’écran un lecteur d'empreintes digitales. Sur la face arrière, les cinq capteurs photo sont alignés à la verticale.

Le Le quintuple appareil photo du Mi Note 10 est composé d’un module principal ISOCELL Bright HMX conçu par Samsung de 108 Mpx, d’un téléobjectif 12 MP, d’un téléobjectif 8 MP, d’un ultra grand angle 20 MP et d’un mode macro 2 MP. Grâce au capteur 108 Mpx, les photos sont d’une définition de 27 millions de pixels mais chaque pixel est 4 fois plus grand, ce qui permet d’avoir des niveaux de détails impressionnants.

Coté hardware, le Xiaomi Mi Note 10 est animé par le processeur milieu de gamme Qualcomm Snapdragon 730G, couplé par 6 ou 8 Go de RAM. Son autonomie devrait être excellente puisque le smartphone embarque une batterie d’une capacité de 5260 mAh compatible avec la charge rapide 30W.

Meilleur smartphone pas cher

Asus Zenfone Max Pro M2

Le Asus Zenfone Max Pro M2 est équipé d’un SoC Snapdragon 660 de Qualcomm, couplé à 6 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage (extensible via carte microSD). L’affichage est assuré par un écran IPS LCD de 6,3 pouces au format 19:9 et définition FHD+ 2280 x 1080 pixels (ratio corps-écran de 90%, luminosité 450 nits). S’il ne sort que sous Android Oreo, il a eu droit à une mise à jour vers Android 9 Pie depuis le mois de février 2019. Avec sa batterie de 5000 mAh, son principal point fort est son autonomie.

Côté photo, on retrouve un double capteur photo Sony IMX 486 de 12 MP avec ouverture f/1.8 + 5 MP avec mesure de la profondeur de champ. A l’avant, on a droit à une caméra de 13 MP f/2.0 avec LED flash et stabilisation électronique de l’image à 3 axes. NFC et Bluetooth 5.0 sont de la partie. Le capteur d'empreintes est situé au dos du smartphone.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Le SoC Helio G90T permet au Redmi Note 8 Pro de proposer un capteur photo de 64 MP fourni par Samsung. C’est officiellement le premier smartphone à embarquer ce capteur photo. Ce dernier est accompagné de trois autres capteurs : un module ultra-grand-angle de 8MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur macro de 2 MP. Pour le reste, le smartphone est équipé d’un écran LCD FHD+ de 6,53 pouces qui occupe 91,4% de la façade. De ce côté là, la filiation avec les précédents modèles de la gamme sonne comme une évidence.

La caméra selfie de 20 MP est logée dans une encoche sous la forme d’une goutte d’eau. Le SoC est épaulé par 6/8 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne extensible jusqu’à 256 Go supplémentaires. Sa batterie de 4500 mAh est compatible avec la recharge rapide QuickCharge 4+ et livré avec un charger 18 W. Pas de capteur d'empreintes digitales sous l’écran, il est situé à l’arrière, milieu de gamme oblige.Découvre

Xiaomi Redmi Note 8T

Le Xiaomi Redmi Note 8T, arbore un écran 6.3″ à résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels avec une batterie de 4000 mAh, lui assurant une autonomie longue durée. Coté hardware, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 665 Octo-Core cadencé à 2.0 GHz couplé à 4 Go de RAM. Enfin, coté photo, le Redmi Note 8 est équipé d’une caméra à quatre capteurs 48+8+2+2 MP qui vous permet de prendre des photos de haute résolution. Proposé sous la barre des 200 euros, il s’agit tout simplement du smartphone proposant le meilleur rapport qualité prix du moment.

Xiaomi Mi A3

Le Mi A3 est équipé d’un SoC Snapdragon 665 couplé à 4 Go de mémoire vive avec deux options de stockage : 64 et 128 Go extensibles grâce à la présence d’un port microSD. L’autonomie est l’un des grands atouts du Xiaomi Mi A3 qui est équipé d’une grosse batterie de 4030 mAh. Le smartphone offre une charge rapide jusqu’à 18W via USB Type-C. Pour la partie photo, il est équipé d’un triple capteur avec un objectif principal de 48MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

On est plutôt habitué à laisser WiFi, Bluetooth, et données cellulaires actives en permanence. Pourtant, cette superposition d’accès réseau devient souvent redondante, par exemple lorsque vous vous trouvez à votre domicile, ou dans un lieu disposant de WiFi. Dès que possible, éteignez la WiFi, le Bluetooth et/ou les données cellulaires pour réaliser des économies d’autonomie significatives.

Nous vous conseillons également de limiter les tâches de fond des applications les plus gourmandes. Ce qui est possible dans les dernières versions d’Android. Passez également en revue les autorisations des applications dans Paramètres > Applications – notamment la localisation et l’utilisation des données, lorsque cela ne semble pas indispensable.

Les remèdes les plus simples sont souvent les meilleurs : tous les smartphones du marché ont une fonctionnalité économiseur de batterie. Cette fonctionnalité optimise le fonctionnement d’Android pour qu’il requière le moins de consommation d’énergie possible.