Meilleurs smartphones entre 900 € et 1000 €

Vous recherchez un smartphone avec un budget compris entre 900€ et 1000€ ? On ne trouve que des smartphones Premium dans cette tranche de prix – et heureusement ! Nous avons sélectionné quatre options qui nous paraissent les plus intéressantes dans cette tranche de prix. Pensez également aux déclinaisons de smartphones moins chers, mais dans des versions plus musclées en termes de stockage et de RAM.

On trouve finalement assez peu d’options très intéressantes dans cette tranche de prix. Raison de plus pour dépenser moins avec l’un de nos guides d’achat dans des tranches de prix plus raisonnables. Ou d’utiliser des guides d’achats avec des smartphones moins chers, tout en optant pour des variantes plus musclées.

Samsung Galaxy S10+ (512 Go)

Envie d’opter pour un smartphone sans compromis ? Optez pour le Samsung Galaxy S10+ en version 512 Go ! On le trouve en ce moment sur Cdiscount à 999 € €. A ce prix-là, difficile de s’en passer ! Le S10+ propose un grand écran à poinçon avec des bordures réduites à leur plus simple expression surtout sur ses bords incurvés. Doté d’un design et d’une qualité de fabrication irréprochable, c’est aussi un smartphone très puissant grâce à son Exynos 9820 dernier cri et ses 8 Go de RAM. Il est par ailleurs très doué en photo grâce à son nouveau triple capteur.

Samsung Galaxy Note 10+

Le Samsung Galaxy Note 10+ embarque un processeur Exynos 9825 gravé en 7 nm. Il est épaulé par 12 Go de mémoire vive et dispose de 256 Go de stockage interne. ! L’écran est constitué d’une dalle 6,8’’ Dynamic Amoled Infinity-O certifiée HDR10+ affichant 2280 x 1080 pixels de bord à bord. Le module dorsal du Note 10+ est quant à lui composé de trois capteurs : ultra grand-angle (16 MP f/2,2 ; champ de vision 123°); grand-angle (12 MP ; double ouverture f/1,5 et f/2,4 ; OIS ; champ de vision 77°, AF Dualpixel à détection de phase) et téléobjectif (12 MP f/2,1 OIS champ de vision 45°).

Apple iPhone 11 (256Go)

Fidèle successeur de l’iPhone XR, l’iPhone 11 est le modèle le plus abordable de cette année. Affiché au prix de départ de 809 euros (64 Go), il est équipé d’un écran LCD de 6,1 pouces Liquid Retina, de 4 Go de RAM et d’un double capteur photo arrière de deux fois 12 Mp avec mode nuit. Il est disponible dans les coloris suivants : violet, blanc, vert, jaune, noir et rouge. L’iPhone 11 avec 128 Go de stockage interne est vendu à 859€ tandis que la variante avec 256 Go est à 979€.

Apple iPhone 11 Pro

Plus haut de gamme que l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro prend la relève de l’iPhone XS. Le smartphone est sublimé d’un écran AMOLED Super Retina XDR Display de 5,8 pouces. Son atout principal n’est autre que son triple capteur photo dorsal de trois fois 12 Mp. Il est proposé sur le site de plusieurs enseignes à partir de 1099€ (64 Go). Pour l’iPhone 11 Pro avec 256 Go de stockage interne, vous devrez débourser 1329€ et 1513€ pour le modèle 512 Go.

Les critères à prendre en compte pour le choix d’un smartphone haut de gamme sont nombreux : l’autonomie, la prise en charge de la recharge rapide, la taille de l’écran ou bien encore sa définition. Si vous souhaitez acquérir un smartphone capable de faire tourner de nombreuses applications en arrière plan ou en mode multi-fenêtres, 6 Go de RAM est le minimum que nous vous recommandons.

La taille de l’écran est aussi importante, tout comme sa définition, notamment pour les personnes avides de streaming vidéo ou consommateurs de contenus multimédias. La taille minimale pour en profiter au maximum est selon nous 5.5 pouces. Le ratio taille écran ayant évolué au fil des ans, il est assez facile de trouver des smartphones offrant une excellente prise en main en 2019.

Concernant la définition, tous ou presque tous les smartphones haut de gamme en 2019 proposent le QHD+ (1440 x 3040 pixels). La différence avec le Full HD (1920 x 1080 pixels) étant quasi invisible à l’oeil nu, cela reste une question de préférence pour chaque utilisateur. A savoir que plus la définition de l’écran est haute, plus la batterie de ce dernier est sollicitée. Toutefois, il est possible de paramétrer la définition d’affichage pour gagner de précieuses minutes en autonomie dans les paramètres sur certains smartphones (Samsung par exemple) .

Quelle marque propose ce type de smartphones et laquelle choisir ?

Le choix parmi les constructeurs peut s’avérer être un vrai casse-tête pour ceux à la recherche d’un smartphone haut de gamme. Apple, reste la marque inspirant le plus la qualité et le coté premium avec ses iPhone et son système iOS, le plus abouti et intuitif qu’il soit à ce jour. Du coté d’Android, ce sont les constructeurs Samsung (Galaxy S10, Note 10), Huawei (Huawei P30 / P30 Pro), OnePlus (OnePlus 7T / 7T Pro) qui sont sur le podium des constructeurs proposant des smartphones haut de gamme en 2019 avec un excellent rapport qualité prix.

Google propose également des smartphones premium avec ses Pixel 4 et Pixel 4 XL récemment sortis. Si votre budget n’excède pas les 500 € pour l’achat d’un smartphone haut de gamme, il reste le constructeur chinois Xiaomi qui propose son flagship killer, le Mi 9T Pro pour 429 €.

Quel est le bon prix pour un smartphone haut de gamme ?

Le bon prix pour un smartphone haut de gamme ne devrait pas excéder les 1 000 €. Pour les smartphones tournant sous Android, si vous souhaitez acquérir le dernier haut de gamme d’un constructeur lors de sa sortie, les prix s’envolent très vite et dépassent généralement les 800 € voire les 1 000 euros selon la variante choisie. Plus l’espace de stockage disponible est grand, plus le prix est élevé. Notre conseil est donc de patienter quelques mois puisque généralement, les prix baissent assez rapidement (généralement 3 à 6 mois après leur sortie).

Chez Apple, les réductions sont assez rares et le prix des iPhone que proposent le constructeur américain ont tendance à ne pas bouger au fil du temps (ou très peu). A la revente, ils décotent beaucoup moins vite que les smartphones haut de gamme tournant sous Android. Le prix de départ pour le plus accessible des iPhone, le XR, est à 709 €. Un vrai investissement.

Nos tests des meilleurs smartphones haut de gamme

Pour vous aider dans votre choix pour l’acquisition d’un smartphone haut de gamme, vous pouvez consulter nos tests des appareils les plus populaires en 2019. Du Google Pixel 4 XL, nouveau fleuron de la firme de Mountain View au Samsung Galaxy Note 10+, meilleure phablette avec stylet en passant par le One Plus 7T Pro, dernier Flagship du constructeur chinois sans oublier l’excellent Huawei P30 Pro, le surdoué en photographie, tous les critères sont passés au crible, de l’autonomie au design, en passant par la qualité de l’écran ou de l’appareil photo.