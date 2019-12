Meilleurs smartphones entre 700 € et 800 €

Vous recherchez un smartphone dans la tranche de prix 700-800€ ? Cela commence à constituer un budget important. Il y a à ce prix plusieurs options Premium (y compris le S10+ et un iPhone XR) qui valent le détour. Dans ce guide d’achat, on rassemble ce qui nous paraissent les 5 meilleures options du moment dans cette catégorie de prix en 2019.

Dans la tranche 700-800€ vous trouverez déjà pas mal d’options très premium. Notez que nous ne nous sommes pas basés pour ce tutoriel sur les prix disponibles directement auprès des constructeurs, mais sur les prix constatés chez des revendeurs tels qu’Amazon, Cdiscount, Darty ou encore la Fnac.

Samsung Galaxy S10+

Difficile de trouver mieux que le Galaxy S10+ un smartphone sous Exynos 9820 (équivalent du Snapdragon 855) qui joue la carte du borderless grâce à un nouvel écran Infinity-O particulièrement grand. L’astuce de Samsung pour s’éviter l’encoche tout en repoussant les limites du ratio taille-écran (en l’occurrence, 88,3%), c’est de placer le capteur selfie dans un trou.

Le reste des impondérables est soit caché sous la dalle, à l’image du capteur de proximité ou du capteur d'empreintes à ultrasons, ou entre la bordure de l’écran et le châssis – c’est par exemple la solution trouvée pour le haut parleur voix. A cet immense écran s’ajoute un triple capteur photo d’exception, une batterie 4100 mAh et la recharge inversée vous permettant de recharger vos écouteurs sans fil Samsung. On le trouve déjà dans la tranche de prix de ce guide d’achat chez de nombreux revendeurs.

Apple iPhone XR



L‘iPhone Xr est le moins cher des trois iPhone présentés par Apple fin 2018. Le smartphone est aussi puissant que les modèles XS grâce à son SoC Apple A12 Bionic. Il a la fameuse reconnaissance faciale FaceID, la recharge sans fil, et des coloris plus originaux que les autres déclinaisons. Néanmoins, pour un smartphone de ce prix, on peut regretter que son écran (à encoche) soit LCD IPS, indépendamment de sa qualité, par ailleurs excellente. Les bords sont par ailleurs nettement plus épais que sur les autres déclinaisons.

Il a également un unique capteur photo 12 Mp contrairement au double capteur des autres modèles. Si nous avons mis ce smartphone dans ce guide, c’est pour mentionner une alternative sous iOS – sachant que le magasin d’applications Apple est généralement mieux fourni pour les jeux mobile (et souvent plus réactif sur les sorties). On le trouve chez les revendeurs dans la tranche de prix haute de ce guide.

Huawei Mate 20 Pro

En quelques années, Huawei a réussi à devenir synonyme de premium et de photo sur smartphone. Le Huawei Mate 20 Pro ne déroge pas à la règle avec ses finitions irréprochables, son design tout en arrondis et dégradés, et son étonnant triple capteur photo en carré 40 + 20 + 8 Mp. À l’avant, ses bords incurvés et son encoche lui donnent un look de Galaxy S9 qui aurait mangé un iPhone X. Il embarque une batterie 4200 mAh, l’une des plus confortables de cette sélection. Mais aussi un SoC Kirin 980 redoutablement puissant. Ce qui en fait sans doute, en prime, le meilleur rapport qualité/prix de cette sélection.

Google Pixel 4

Le Google Pixel 4 se distingue par son écran 90 Hz, un double capteur photo composé d’un module de 16 Mp et d’un capteur de 12 Mp, et un système de navigation radar Motion Sense qui permet de contrôler le smartphone sans les mains. Les Pixel 4 débarqueront sur le marché français le 24 octobre 2019 au prix de départ de 769€.

OnePlus 7T Pro

Si vous êtes à la recherche du meilleur de ce qu’il se fait à l’heure actuelle chez OnePlus, le 7T Pro est le smartphone le plus haut de gamme de la firme et donc logiquement celui que nous vous recommandons. Ce dernier arbore un superbe écran incurvé de 6.67 pouces avec définition QHD+ (3120 x 1440 pixels) compatible HDR 10+. L’écran du OnePlus 7T Pro s’impose une fois encore comme une référence en la matière. Il tient aisément la comparaison avec l’iPhone 11 Pro Max d’Apple ou le Galaxy Note 10+ de Samsung.

Coté hardware, le smartphone peut se targuer de proposer l’un des plus puissant processeur du moment, à savoir le Qaulcomm Snapdragon 855+, épaulé par 8 Go de mémoire RAM et pas moins de 256 Go de mémoire de stockage interne. Coté autonomie, le OnePlus 7T Pro est très endurant, notamment grâce à sa batterie d’une capacité de 4085 mAh. Couplée à la technologie de charge rapide Warp Charge 30T, assurant un gain de 1 à 70% en 30 minutes et de 1 à 100% en 60 minutes, il est très rapide à recharger.

Coté audio, le smartphone propose deux haut-parleurs stéréo disposés comme sur le 7T. Le module photo est composé de trois capteurs qui se répartissent de la sorte : un capteur grand-angle, un téléobjectif 3x et un capteur ultra grand-angle (117°). Le capteur frontal se situe dans un module rétractable.

📱Quels constructeurs proposent les meilleurs smartphones ?

Généralement Samsung avec son Galaxy S10+, Huawei avec le Mate 20 Pro, OnePlus avec son OnePlus 7T Pro. Aussi, Google avec son Pixel 4 ou bien encore Apple avec ses iPhone XS et XR sont dans la course avec des appareils très premium, excellent dans pratiquement tous les domaines.

🤔Que puis-je faire avec un smartphone dans cette gamme de prix ?

Pratiquement tout ! Vous avez de nombreuses possibilités et pouvez faire tout ce que vous voulez avec un smartphone dans cette gamme de prix qui sont pour le coup, de vrais smartphones premium. Pour la photo, vous ne serez pas déçus, pareil pour les performances avec l’intégration de processeurs très puissants et une quantité de mémoire RAM et de stockage interne confortable. Vous profiterez selon votre choix, des fonctionnalités premium telles que la recharge sans fil, la certification IP ou bien encore le lecteur d'empreinte sous l’écran ou bien encore la définition de l’écran QHD+.

