Test Apple iPhone 15 Pro Max : un esprit puissant dans un corps robuste

Avec l’iPhone 15 Pro Max, Apple segmente plus encore sa gamme de smartphones. Même avec le modèle « Pro », les différences sont plus marquées et concernent non plus uniquement la taille de l’écran ou de la batterie, mais aussi la photographie. Le zoom périscopique, grande nouveauté de la cuvée 2023, est une exclusivité du modèle ultra premium d’Apple. Cela suffit-il pour justifier une différence de 250 euros entre les deux modèles ? Réponse dans ce test complet.

À chaque rentrée scolaire, c’est la même rengaine : Apple revient avec une nouvelle moisson d’iPhone. Le line-up 2023 reprend à l’identique celui de 2022 avec quatre modèles. Nous vous les avons tous présentés à l’occasion de la keynote qui a eu lieu le 12 septembre 2023. Il y a l’iPhone 15. L’iPhone 15 Plus. L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Pas de surprise donc avec un modèle « Ultra » ou le retour du modèle « Mini » que les rumeurs annoncent pour 2024.

Lire aussi – iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra : quel est le meilleur, lequel choisir ?

En revanche, au niveau des fiches techniques, il y a eu quelques surprises malgré les nombreuses fuites qui ont éventé la majorité des nouveautés préparées par Apple. L’une d’elles concerne l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Ils se différenciaient jusqu’à présent au niveau physique, l’un étant plus grand que l’autre. Une différence qui en amenait une autre : l’espace interne, permettant à Apple d’intégrer une plus grande batterie dans l’iPhone 15 Pro Max. Mais pour le reste, l’expérience se voulait être similaire.

Autre grande surprise de cette moisson : les prix. Ils baissent cette année. Même pour l’iPhone 15 Pro Max. Eh oui. Apple double le stockage interne du smartphone. Résultat : vous en avez plus pour votre argent (ou vous payez moins cher pour en avoir autant). C’est une très bonne nouvelle. Mais face au reste de la gamme qui est plus accessible, l’iPhone 15 Pro Max doit tout de même défendre son statut et son positionnement tarifaire, même face à l’iPhone 15 Pro à l’agressivité inégalée. Y arrive-t-il ? Réponse dans notre test complet.

Prix et disponibilité

Le prix de l’iPhone 15 Pro Max est à première vue identique à celui de l’iPhone 14 Pro Max : il démarre à 1479 euros. Cependant, comme pour les autres smartphones de la fratrie, l’iPhone 15 Pro Max bénéficie d’un ajustement tarifaire : au même tarif, il intègre deux fois plus de stockage que son prédécesseur. Ainsi, l’iPhone 15 Pro Max 256 Go est à 1479 euros, mais l’iPhone 14 Pro Max 256 Go était à 1609 euros. Soit une baisse de 130 euros.

L’iPhone 15 Pro Max 512 Go est proposé à 1729 euros et l’iPhone 15 Pro Max 1 To est vendu 1979 euros. Soit une baisse respective de 140 euros et 150 euros. Double effet « kiss cool », l’iPhone 15 Pro Max ne propose plus de modèle au-dessus des 2000 euros. Voilà un symbole important. Seul déception dans cette nouvelle grille tarifaire, la disparition du palier à 128 Go de l’iPhone 15 Pro Max empêche le téléphone d'être plus accessible, alors que les autres modèles y parviennent.

À ce prix, l’iPhone 15 Pro Max reste un smartphone ultra premium. Le tarif est comparable à celui des flagships sous Android de Sony (Xperia 1 V), de Xiaomi (13 Ultra), de Huawei (P60 Pro), de Samsung (Galaxy S23 Ultra), d’Asus (ROG Phone 7 Ultimate) ou encore de Honor (Magic 5 Pro). Tous vont être moins chers (voir beaucoup moins cher comme Honor), sauf Xiaomi qui reste au-dessus. Voilà un positionnement étrange. Google (Pixe 7 Pro) ou Motorola (Edge 40 Pro) vont préférer rester sous la barre des 1000 euros pour offrir une expérience « équivalente » (mais souvent moins léchée).

l’iPhone 15 Pro Max est disponible en quatre coloris : bleu, noir, blanc et naturel (notre exemplaire de test). Il est accompagné dans la boîte d’un câble USB-C vers USB-C. Vous retrouvez ce câble avec certains iPad ou MacBook, avec une différence : il est renforcé en nylon (de la même façon que celui qui accompagne le Magic Keyboard ou le Magic Trackpad).

Comme tous les autres iPhone sortis en 2023, l’iPhone 15 Pro Max a été annoncé le 12 septembre 2023, date à laquelle ils sont entrés en précommande. Les iPhone sont officiellement disponibles depuis le 22 septembre 2023. Mais la disponibilité réelle du téléphone est très variable si vous n’avez pas encore précommandé votre mobile. En effet, à l’heure où nous écrivons ces lignes, la version « titane naturel » et la version « titane blanc » ne seront disponibles qu’en novembre. Les versions « titane blanc » et « titane noir » seront disponibles plus rapidement : seconde moitié d’octobre.

Design

Commençons ce test avec le design. Même s’il ressemble quand même beaucoup à son prédécesseur, l’iPhone 15 Pro Max profite de quelques « menus » changements esthétiques. Cela concerne notamment le dos du téléphone, mais surtout les tranches. Commençons à l’arrière où nous retrouvons un dos habillé de verre minéral. Un verre gravé pour apporter cette finition « glaçage » très agréable au toucher. L’année dernière, c’était déjà le cas. Et pourtant, une fois en main, l’effet est différent.

La couleur de notre exemplaire de test est le titane naturel : l’effet est entre le bronze, l’étain et le cuivre. Il s’agit de la couleur iconique de 2023 : vous la retrouvez dans toutes les publicités pour l’iPhone 15 Pro Max. La firme indique que la technologie pour créer cette coque a changé : la couleur est intégrée directement dans le verre pour apporter un subtil effet irisé. Les couleurs de l’iPhone 15 Pro Max sont ainsi légèrement métallisées. De notre point de vue, le titane naturel est l'une des plus réussies : elle reste sobre et élégante tout en étant assez différente des sempiternels noir et blanc. Et si vous voulez vous différencier, nous ne saurions trop vous conseiller la charmante robe titane bleu.

Toujours à l’arrière, vous retrouvez le module photo carré légèrement protubérant. Cela déséquilibre légèrement le téléphone quand il est posé sur le dos, mais le déséquilibre est plus léger qu’en 2022. Le verre minéral est, comme précédemment, moulé de façon à épouser le module. Dans ce module, vous retrouvez les trois objectifs circulaires, chacun dépassant aussi du module, le flash, le capteur LiDAR et le microphone pour la captation vidéo. Soit la même configuration que les trois dernières générations de iPhone Pro Max (12, 13 et 14). Nous verrons dans la partie photo que tout n’est pas aussi simple.

Passons sur les tranches où nous allons aborder plusieurs sujets. Le premier est le matériau utilisé pour habiller le téléphone. Ce n’est pas du titane pur, mais un alliage utilisé en aéronautique. Il remplace l’acier inoxydable utilisé ces dernières années dans la gamme Pro. La finition est ici mate et non plus brillante, ce qui apporte un cachet différent et une préhension plus douce. Cette sensation est accentuée par les bordures légèrement arrondies. C’est un « petit » détail. Mais, une fois en main, ça change vraiment.

Observons aussi deux autres changements importants. D’abord, la disparition du port Lightning au profit d’un port USB-C, pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Ce port reprend les fonctions du précédent : charge et transfert de données. Rendez-vous dans les parties « batterie » et « performances » pour en savoir plus. Ensuite la disparition du commutateur historique pour le mode silencieux (présent depuis le tout premier iPhone). Il est remplacé par le Bouton Action, une touche matérielle qui est clairement l’une des deux nouveautés les plus importantes de l’iPhone 15 Pro Max (avec le nouveau téléobjectif).

Par défaut, ce bouton n'est pas une révolution : il sert à activer le mode silencieux. Donc, si vous ne touchez pas à ses réglages, vous aurez votre commutateur habituel. Mais c’est un bouton qui est programmable. Vous pouvez lui assigner de nombreuses actions : passer d’un mode concentration à un autre, ouvrir l’appareil photo (en choisissant un mode spécifique), allumer la lampe torche, créer un mémo vocal (utile pour tous ceux qui regrettent leur dictaphone), activer la loupe ou un autre réglage d’accessibilité, ou encore… activer un « raccourci ».

Pour rappel, Raccourci est une application d’iOS qui permet de créer des macros. Une macro peut simplement ouvrir une application, activer un réglage du téléphone ou une automatisation (allumer une lampe à la maison, par exemple). Mais cela peut être beaucoup plus complexe : Raccourci peut automatiser certaines fonctions selon un scénario contextuel : heure de la journée, lieu où vous êtes, etc. C’est presque un langage de programmation. Le Bouton Action est donc un bouton « magique », entièrement adaptable à vos besoins.

Seul petit regret : il n’est pas possible d’assigner plusieurs actions à ce bouton. Nous aurions bien aimé pouvoir assigner une action à une pression longue, une double pression et une triple pression. Seule la pression longue est prise en charge aujourd’hui. Mais une simple mise à jour logicielle pourrait rendre cela possible. Pour le reste, l’iPhone 15 Pro Max reprend les acquis de ses prédécesseurs, autant sur l’emplacement des éléments techniques que sur la position des séparateurs pour les antennes.

À l’avant, nous retrouvons un grand écran plat aux angles arrondis. Même si, à première vue, l’iPhone 15 Pro Max est identique à son prédécesseur, nous remarquons deux très légères différences. D’abord, les bordures noires autour de l’écran ont été amincies. L’affichage, qui mesure toujours 6,7 pouces, prend donc encore plus de place que précédemment. Ensuite, les bordures métalliques en titane semblent moins épaisses que celles en acier inoxydable. Et cela se confirme sur la fiche technique, puisque les dimensions de l’iPhone 15 Pro Max ont été légèrement revues à la baisse : 0,8 mm de moins en hauteur et 0,9 mm de moins en largeur. En revanche, il est légèrement plus épais : 0,4 mm de plus. Peut-être est-ce dû au nouveau téléobjectif ou à la nouvelle batterie ?

Finissons cette partie design avec quelques détails généraux. L’iPhone 15 Pro Max, comme son prédécesseur, est certifié IP68 (étanche pendant 30 minutes jusqu’à 6 mètres de profondeur (évitez quand même l’eau de mer). Nous n’avons pas essayé de lui faire prendre un bon bain. Mais il supporte parfaitement la pluie automnale. Enfin, l’iPhone 15 Pro Max pèse 221 grammes. C’est 19 grammes de moins que ces deux prédécesseurs. Cela se ressent bien une fois en main, même si cela reste beaucoup pour certains utilisateurs.

Écran

Restons en façade et observons l’écran de plus près. En lisant la fiche technique, vous remarquerez que les changements entre l’iPhone 15 Pro Max et son prédécesseur direct sont assez faibles. Nous retrouvons donc une dalle « Super Retina XDR » dotée de toutes les caractéristiques techniques connues l’année précédente. Cela comprend la définition, la luminosité ou encore le taux de rafraichissement. Nous retrouvons donc une dalle OLED LTPO avec des taux de contraste infini, une définition voisine du Quad HD, une (très bonne) résolution de 460 points par pouce, le taux de rafraichissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz (qui reste une exclusivité de la version Pro) et la compatibilité HDR10 et Dolby Vision. Vous retrouvez aussi le Ceramic Shield en façade.

Comme pour l’iPhone 14 Pro Max, vous retrouvez aussi la compatibilité Always On. Cette option est activée par défaut sur l’iPhone 15 Pro Max. Et elle permet d’afficher de nombreuses informations, même quand le téléphone est en veille. Cela réduit évidemment considérablement l’autonomie. Heureusement, ce mode est personnalisable pour réduire la consommation d’énergie tout en conservant son utilité. Nous vous conseillons par exemple de désactiver l’affichage en permanence du fond d’écran.

Officiellement, la luminosité de la dalle peut monter jusqu’à 2000 nits, comme l’iPhone 14 Pro Max. Dans la réalité, vous n’atteignez quasiment jamais ce chiffre. D’abord, parce qu’il s’agit d’un pic, pas d’une moyenne sur la dalle. Cette moyenne est, sur le papier, de 1000 nits. Ensuite, parce que ce pic ne peut être atteint qu’avec la luminosité en automatique et en extérieur sous le soleil. Il y a toutefois une très bonne nouvelle : la luminosité manuelle maximale est assez élevée : quasiment 770 nits. C’est beaucoup mieux que les 630 nits mesurés avec l’iPhone 14 Pro Max.

Étudions également la colorimétrie de cette dalle. Une caractéristique importante parce que les iPhone bénéficient depuis plusieurs années d’écrans extrêmement bien calibrés. La colorimétrie, le contraste et la température moyenne des couleurs sont toujours parfaitement maitrisés. Et cette année encore, Apple livre ici une très bonne dalle. Notre sonde nous indique que le Delta E reste inférieur à 1 : il atteint 0,9 seulement. Cela veut dire que les couleurs sont parfaitement reproduites (attention à True Tone qui a tendance à dénaturer les couleurs pour s’adapter à votre environnement).

En étudiant les valeurs de chaque couleur, nous remarquons que le marron et le bleu sont très légèrement surreprésentés (contrairement à d’autres dalles où c’est le bleu qui est trop présent). La température moyenne est de 6387°, une valeur proche de l’idéal (6500° kelvin pour rappel). Le blanc est donc quasiment parfaitement blanc. Le gamme E est très bien maitrisé : 2,2. Il n’y a pas mieux.

Rappelons qu’il n’existe qu’un seul profil colorimétrique dans iOS. Vous pouvez modifier quelques réglages, mais cela n’impacte pas totalement l’affichage. Nous pensons notamment à True Tone et Night Shift qui vont modifier la colorimétrie en fonction de la luminosité. Si vous avez une déficience visuelle, vous pouvez trouver dans les options d’accessibilité tout ce qu’il faut pour adapter l’affichage à vos besoins, ce qui est assez rare en téléphonie. En revanche, il n’est pas possible de modifier manuellement la température de la dalle comme sous Android.

Interface

L’iPhone 15 Pro Max fonctionne évidemment sur iOS, ici en version 17. C’est la dernière version d’iOS disponible. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes un dossier complet sur cette version du système d’exploitation. Nous n’allons pas, dans ce test, reprendre l’ensemble des nouveautés proposées par iOS 17. Contrairement à l’iPhone 14 Pro / Pro Max qui était le seul à proposer Dynamic Island, l’iPhone 15 Pro Max n’offre pas de nouveautés exclusives, outre le Bouton Action évoqué dans la partie design de ce test (avec pour conséquence l’apparition d’un bouton silence dans les réglages rapides). Nous n’y reviendrons donc pas.

Nous allons en revanche nous concentrer sur trois nouveautés symboliques d’iOS 17 : Namedrop, Stand By et iMessage. La première est Namedrop. Il s’agit de la fonction qui permet de partager une « affiche contact » entre iPhone compatibles. Cette fonction est hyper pratique et elle s’active à partir du moment où vous placez l’un au-dessus de l’autre les Dynamic Island de deux iPhone compatibles. Bien sûr, vous contrôlez ce que vous partagez : toutes vos informations, juste votre numéro de téléphone ou… rien. Cette nouveauté en appelle deux autres.

D’abord, il est désormais possible d’initier un partage Airdrop avec un autre iPhone en réalisant le même geste. Ensuite, vous pouvez créer une « affiche contact » plus visuelle que la fiche contact précédente. Par défaut, elle reprend les éléments de votre ancienne fiche et elle est composée d’un élément visuel (photo, emoji ou Memoji) et de votre nom avec votre numéro de téléphone. La police de caractère est également personnalisable.

Stand By (ou « En Veille » en français) est l’une des meilleures nouveautés d’iOS 17. Il permet d’utiliser un iPhone comme un appareil hybride similaire à un Echo Show d’Amazon : grâce à cette fonction et à l’écran Always On, vous pouvez afficher en permanence des informations contextualisées quand vous ne tenez pas le téléphone : l’heure (horloge analogique ou digitale), météo, agenda, rappels, notifications, le niveau de charge, etc. Seules conditions : le téléphone doit être en charge et placé à l’horizontale. En revanche, pas besoin de support spécifique : si vous posez le téléphone directement sur votre table de chevet, ça fonctionne. Selon les modes, « En Veille » ne s’affichera pas immédiatement.

La dernière nouveauté que nous souhaitons aborder concerne iMessage. iMessage n’est pas une nouveauté en soi. En revanche, iOS 17 apporte de nombreuses modifications qui permettent à l’application de rattraper en partie son retard face à la concurrence, comme WhatsApp par exemple. iMessage dispose d’un moteur de recherche multimédia qui permet de retrouver des messages, mais aussi des photos, des liens, des contacts ou des documents. Si quelqu’un vous a envoyé une photo de chat ou une facture, le moteur cherche même à l’intérieur des documents et des photos.

iMessages a aussi un nouveau menu pour insérer un contenu qui n’est pas du texte : photos, message audio, position géographique, musique (sur Apple Music), GIF, liens vers une appli de l’App Store, etc. Certaines applications tierces supportent iMessage. Vous pouvez par exemple envoyer un lien Google Maps ou inviter vos amis sur une visioconférence Zoom. Ce nouveau menu est extrêmement pratique. Ce ne sont là que quelques nouveautés du système d’exploitation qui reste toujours très agréable à utiliser, même si cela reste différent d’Android et de toutes ses alternatives (MIUI, EMUI, Funtouch, ColorOS). Nous voulions également tester Journal, la nouvelle application d’iOS 17. Mais cette dernière n’était pas disponible lors du test. Nous ne manquerons pas de l’évoquer dans un futur test d’iPhone.

Performances

Évoquons maintenant les performances de l’iPhone 15 Pro Max. Rappelons les points clés de la plate-forme. Le processeur est l’A17 Pro, temporairement exclusif à l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Il s’agit du premier chipset pour smartphone gravé en 3 nm. Ce détail est important pour les performances et la consommation d’énergie. Et il est important parce qu’Apple n’a conservé qu’une seule année une gravure en 4 nm pour l’A16 Bionic (l’A15 Bionic étant gravé en 5 nm). L’A17 Pro dispose de six cœurs pour le CPU, six cœurs pour le GPU (un GPU compatible Ray-Tracing) et plusieurs cœurs dédiés à l’intelligence artificielle.

L’A17 Pro intègre un modem compatible 5G (fréquences inférieures à 6 GHz en France), WiFi 6E (contre WiFi 6 dans les A15 Bionic et l’A16 Bionic), Bluetooth 5.3, NFC et Ultra Wideband 2. Ce dernier est capable de se connecter à plus grande distance à d’autres appareils en comparaison de l’Ultra Wideband de première génération. Les usages sont encore très limités et ne constituent un argument que si vous connaissez d’autres personnes ayant un téléphone compatible Ultra Wideband 2… C’est-à-dire un des quatre iPhone de 2023 (et les prochains). L’A17 Pro est accompagné ici de 8 Go de RAM, ce qui est bien suffisant pour tous les scénarios.

Passons maintenant aux résultats de nos benchmarks. L’iPhone 15 Pro Max atteint des scores qui sont généralement comparables à ceux des plates-formes sous Snapdragon 8 Gen 2. C’est notamment le cas sur 3DMark et sur AnTuTu. Sur Geekbench, le résultat est bien plus élevé, que ce soit en single core ou en multi core. Vous pouvez retrouver ci-contre l’ensemble de nos mesures. Les chiffres sont pour la plupart impressionnants quand ils sont comparés à la concurrence. Mais il y a tout de même un enseignement intéressant : la différence de puissance entre les processeurs d’Apple et les Snapdragon s’amenuise, que ce soit au niveau CPU ou GPU.

À l’usage, l’iPhone 15 Pro Max profite d’une belle puissance pour tous les usages. Une puissance qui sera davantage utilisée pour réaliser des photos et des vidéos, ainsi que pour jouer. Rappelons que la version console de Resident Evil Village est attendue en octobre sur les iPhone 15 Pro et Pro Max, l’A17 Pro étant compatible avec le ray-tracing (ce que Qualcomm nous promettait déjà il y a un an avec les Snapdragon 8 Gen 2). Nous nous demandons toutefois si c’est une bonne idée.

En effet, il y a une question à propos de la chauffe de l’A17 Pro. Nous n’avons pas vraiment l’habitude de critiquer Apple sur la gestion de la chaleur de ses processeurs, parce que les smartphones de la firme n’ont jamais surchauffé. Or, jusqu’à présent, Apple a toujours utilisé des matériaux qui dissipaient bien la chaleur : de l’aluminium et de l’acier inoxydable. Ici, c'est du titane. Et le titane n’est pas le meilleur dissipateur. Sa conductivité thermique est largement inférieure à ceux des matériaux utilisés avant pour que la prise en main ne soit jamais gênée par l’excédent de chaleur.

Et pourtant, il y en a bien. Nous avons ressenti une montée de chaleur au niveau du Bouton Action (sur la tranche, à l’arrière et à l’avant) lors des stress tests de 3DMark. Aucune application ne permet de connaitre, comme sur Android, la température interne du téléphone. Mais, nous nous doutons qu’elle doit être plus élevée qu’avec l’iPhone 14 Pro Max qui dissipait plus vite la chaleur de l’A16 Bionic grâce à son châssis en acier. Et cela explique d’une certaine manière pourquoi les résultats de l’A17 Pro ne sont pas aussi dithyrambiques qu’espérés.

Selon nous, l’A17 Pro est capable de développer une très grande puissance sur un temps réduit (prendre une vidéo 4K en Dolby Vision par exemple), car la production de chaleur est facile à maitriser. En revanche, la plate-forme n’est pas propice à un usage intensif trop long, comme pour le gaming. Et les stress tests le prouvent : quand la tâche est trop simple, l’A17 Pro plafonne avec une stabilité supérieure à 90 % ; et quand la tâche devient plus ardue, l’A17 Pro donne tout au départ et réduit sa puissance au bout de quelques minutes. La stabilité s’effondre autour des 70 %.

Batterie

Parlons maintenant de la batterie avec trois sujets importants : l’autonomie, la recharge et la charge inversée. Ce sont trois sujets où nous attendions des améliorations de la part d’Apple. D’abord sur l’autonomie, parce que l’écran Always On, activé par défaut et argument important face à l’iPhone 15 Plus, consomme de l’énergie. Ensuite sur la recharge parce qu’elle est toujours plus lente que la majorité de la concurrence directe. Enfin parce que la charge inversée était extrêmement limitée. Notez que les fuites rapportent que l’iPhone 15 Pro Max bénéficie d’une batterie de 4422 mAh (contre 4323 mAh pour l’iPhone 14 Pro Max et 4352 mAh pour l’iPhone 13 Pro Max). Soit une très légère augmentation.

Autonomie

À l’usage, l’iPhone 15 Pro Max vous propose une bonne autonomie en usage standard. Quelques photos. De la messagerie et des réseaux sociaux. Du surf sur Internet. Quelques applications de commerce électronique. Des appels vocaux bien sûr. Du streaming sur Apple Music ou Apple TV+ (ou tout autre service, bien évidemment). Du casual gaming. Si vous sollicitez normalement le téléphone, il tient deux jours. Vous pouvez bien sûr optimiser cela à l’aide de quelques paramètres. Arrêter la 5G (qui n'est pas encore aussi utile que ça). Désactiver l’écran Always On ou le modifier de sorte qu’il n’affiche pas en permanence le fond d’écran (ce qui était déjà possible précédemment).

Pour les joueurs, le résultat est différent, bien sûr. Nous avons essayé Honkai Star Rail et Final Fantasy VII Ever Crisis avec ce téléphone et l’autonomie est plutôt bonne, principalement parce que ces deux logiciels sont bien optimisés. Selon la qualité graphique choisie, l’autonomie oscille entre 4 heures et 7 heures. Par exemple, Honkai Star Rail avec les graphismes les plus élevés et le rafraichissement à 120 images par seconde consomme 6 % de batterie en 15 minutes. Soit une autonomie à peine plus élevée que 4 heures. Des jeux comme Resident Evil Village feront logiquement passer l’autonomie sous la barre des 4 heures.

Recharge

Une fois la batterie totalement déchargée, passons à la case recharge. L’iPhone 15 Pro Max propose plusieurs options : la charge filaire (compatible Power Delivery 2.0) avec un câble USB-C, la charge MagSafe (jusqu’à 15 watts) et la charge sans fil (avec un accessoire compatible Qi) jusqu’à 7,5 watts. L’arrivée de l’USB-C n’apporte donc aucun changement malheureusement. Il faut donc se contenter d’une charge assez lente. Apple justifie ce choix en affirmant que les consommateurs préfèrent recharger leur téléphone la nuit. Mais s’ils oublient ? La firme promet alors une charge de 50 % de la batterie en moins de 30 minutes (quand d’autres arrivent à 80 %, voire à 100 % dans le même temps).

À l’usage, tout n’est pas aussi évident. D’abord, la charge à 50 % en 30 minutes, c’est vrai… à condition d’avoir le bon chargeur. Avec un chargeur Apple assez puissant, cela fonctionne plutôt bien. Vous atteignez effectivement les 50 % en une demi-heure (ou légèrement plus). Et c’est bien suffisant pour tenir la journée. Avec un tel équipement, vous arrivez à 100 % en 90 minutes environ (les derniers pour-cent étant extrêmement longs à remplir). Ce n’est pas une expérience très qualitative, même face à Samsung (qui n’est pourtant pas un bon élève dans ce domaine).

Si vous n’avez pas de chargeur adapté (chargeur Android, câble branché à un ordinateur), la charge est beaucoup plus longue. Vraiment plus longue. Vous perdez une heure sur une charge complète, passant d’une heure et demie à plus de deux heures et demie. Et vous atteignez les 50 % en 53 minutes. C’est parfait si vous ne rechargez votre téléphone que la nuit. Mais si vous êtes pressé, vous ne pourrez obtenir que 29 % en 30 minutes. Et ce n’est pas peut-être pas suffisant pour une journée complète.

Voici nos mesures complètes avec un chargeur standard :

15 % en 15 mn

29 % en 30 mn

41 % en 45 mn

50 % en 53 mn

58 % en 60 mn

68 % en 75 mn

78 % en 90 mn

87 % en 105 mn

92 % en 120 mn

98 % en 150 mn

100 % en 160 mn

Si la lenteur de la charge peut parfois être pesante pour l’utilisateur, elle a un bénéfice : la longévité de la batterie est meilleure. Et cela s’est vérifié avec le temps : notre exemplaire de test de l’iPhone 14 Pro Max n’a subi que 1% d’usure de sa batterie en une année d'utilisation quotidienne. Un chiffre exceptionnel. Et vous retrouvez cette même stratégie dans l’iPhone 15 Pro Max dont la batterie, si vous la soignez convenablement, devrait conserver son niveau de charge pendant plusieurs années avec les paramètres par défaut (dont la charge programmée qui finit son cycle en fonction de vos habitudes). Notez qu’Apple propose aussi la charge limitée (à 80 %).

Dernier sujet lié à la batterie : la charge inversée. Grâce au port USB-C, vous pouvez désormais charger d’autres produits directement depuis l’iPhone 15 Pro Max. La puissance proposée ici est assez faible : 4,5 watts. Mais ce n’est pas fait pour recharger un téléphone. C’est particulièrement pertinent pour des accessoires, notamment l’Apple Watch qui manque cruellement d’options de charge quand vous êtes en déplacement (puisqu’elle n’est pas compatible MagSafe). L’iPhone 15 Pro Max est le modèle qui se prête le mieux à cet exercice, parce que sa batterie est la plus volumineuse parmi les iPhone. Avec le câble fourni l’Apple Watch, vous pouvez recharger une Series 7/8/9 en une heure en utilisant par l’iPhone 15 Pro Max.

Audio

Passons à l’audio. C’est un sujet sur lequel Apple n’a pas vraiment travaillé cette année. Nous retrouvons donc tous les acquis de l’iPhone 14 Pro Max (et de ses deux prédécesseurs). Cela inclut notamment le double haut-parleur asymétrique : le module principal est sur la tranche inférieure, derrière la grille à droite du port USB-C (quand le téléphone est posé sur le dos), tandis que le module secondaire est caché dans l’écouteur téléphonique.

La qualité de ce duo est excellente, comme sur l’iPhone 14 Pro Max. La puissance est élevée. Il y a un bon équilibre entre les deux haut-parleurs pour un effet stéréo de très bonne facture. Les médiums sont généreux et les aigus bien présents. Bien sûr, les basses manquent un peu, notamment au niveau du haut-parleur secondaire. Mais l’effet est globalement meilleur que la plupart des téléphones haut de gamme. En outre, quand vous poussez le son au-dessus de 50 % (et même jusqu’au maximum), les grésillements restent très mesurés.

Toujours côté audio, grâce au port USB-C, vous pouvez maintenant utiliser tous vos accessoires compatibles avec cette connectique. En revanche, vous ne pourrez pas réutiliser ceux qui utilisent le port Lightning, à moins d’investir dans un adaptateur, puisqu’Apple n’en fournit pas. Et c’est bien dommage : nous nous souvenons avec nostalgie du temps où Apple fournissait un adaptateur pour connecter d’anciens accessoires avec une nouvelle. Ce fut le cas avec l’iPhone 7, accompagné d’un dongle Lightning vers mini jack 3,5 mm. Ces petites attentions ne durent pas…

Pour les casques et écouteurs sans fil, vous disposez du Bluetooth 5.3, comme toujours, avec une petite surcouche spécifique, pour les AirPods et les produits Beats Audio, qui débloque notamment l’audio spatial avec les contenus compatibles et le Fast Pair / Swift Pair avec tous les appareils Apple (Macbook, iPhone, iPad). Les codecs pris en charge n’ont pas bougé : AAC et MP3 pour le côté universel ; FLAC, Dolby Digital et Dolby Atmos pour l’audio HiFi ; Apple Lossless et Audio Spatial pour les contenus spécifiques à Apple.

Les micros de l’iPhone 15 Pro Max sont, comme ceux de son prédécesseur, de très bonne qualité. Les appels audio et visio (FaceTime ou autre) sont clairs pour votre destinataire, même dans des environnements bruyants. Le micro secondaire, situé à l’arrière du téléphone, capte parfaitement les bruits ambiants pour aider les micros principaux, cachés derrière les grilles de la tranche, à isoler votre voix. Le micro dorsal est utilisé dans la production de vidéo. Il offre une très bonne qualité sonore et active la captation en stéréo en corrélation avec le micro principal (avec un effet de zoom vidéo dans le mode cinématique).

L’expérience audio de l’iPhone 15 Pro Max est excellente, mais entièrement basée sur celle de l’iPhone 14 Pro Max (laquelle était déjà basée sur celle de l’iPhone 13 Pro Max). Nous pourrions naturellement nous en contenter, dans la mesure où elle est au moins aussi bonne que celle de nombreux concurrents. Le seul vrai défaut ici est le choix assez strict sur la compatibilité audio : pas de DTS X ou d’aptX HD. Résultat : si vous avez des écouteurs d’une marque tierce, votre expérience sera moins bonne qu’avec des AirPods d'une gamme équivalente.

Photo & Vidéo

Finissons ce test avec la partie photo et vidéo. Une partie évidemment critique pour Apple. Il y a encore 10 ans, la firme américaine n’avait pas d’égal en photographie mobile. Depuis, elle s’est fait dépasser. Par Huawei. Par Xiaomi. Par Honor. Par Oppo. l’iPhone 14 Pro Max, à sa sortie, faisait partie des 10 meilleurs photophones. Mais il n’était pas sur le podium de DxO Mark. Pour l’iPhone 15 Pro Max, Apple a relevé les manches. Et le résultat est là : DxO Mark a positionné l’iPhone 15 Pro Max en deuxième position de son classement, entre le P60 Pro (1er) et le Find X6 Pro (3e). Voilà une très bonne nouvelle pour les fans de la firme.

Présentation du matériel

Avant de vous dévoiler nos propres conclusions, faisons d’abord le tour du propriétaire avec quelques remarques. Première remarque, nous retrouvons peu ou prou la même configuration entre l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 14 Pro Max :

Principal : capteur principal 48 mégapixels , objectif ouvrant à f/1.8, autofocus Dual Pixel, stabilisateur sensor-shift, taille des pixels 1,22 micron

: capteur principal , objectif ouvrant à f/1.8, autofocus Dual Pixel, stabilisateur sensor-shift, taille des pixels 1,22 micron Ultra grand angle : capteur 12 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.2, autofocus Dual Pixel, angle de vue 120°

: capteur 12 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.2, autofocus Dual Pixel, angle de vue 120° Zoom : capteur 12 mégapixels, objectif périscopique ouvrant à f/2.8, autofocus Dual Pixel, zoom optique 5x et numérique 25x, stabilisateur sensor-shift 3D

: capteur 12 mégapixels, objectif périscopique ouvrant à f/2.8, autofocus Dual Pixel, et numérique 25x, Selfie : capteur 12 mégapixels, objectif ouvrant à f/1.9, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique standard

: capteur 12 mégapixels, objectif ouvrant à f/1.9, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique standard Caméra LiDAR pour le calcul des distances en temps réel

Le principal changement dans cette configuration est le téléobjectif. Il devient périscopique. Mais ce périscope est aplati pour éviter de prendre trop de place. Apple a installé un tétraprisme qui fait transiter la lumière pour atteindre une distance focale théorique de 120 mm. Soit un zoom optique 5x. C’est beaucoup mieux que le zoom 3x des précédentes générations.

Le second changement est logiciel. Apple a effectué plusieurs modifications sur les algorithmes de prise de vue, ainsi que dans l’interface. Côté algorithme d’abord, l’iPhone 15 Pro Max profite du smart HDR sur tous les capteurs et dans tous les modes : portrait, nuit, grand, jour, vidéo, etc. Ensuite, le capteur principal réalise des photos en 24 mégapixels et non plus en 12 mégapixels. Il combine deux photos : une réalisée en 12 mégapixels pour la lumière et une en 48 mégapixels pour les détails.

En outre, le bokeh s’active désormais aussi en mode automatique quand le logiciel identifie un humain, un chat ou un chien. Les modes nuit et macro sont toujours activés automatiquement (mais vous pouvez les désactiver manuellement). Enfin, les amoureux des déclencheurs physiques des appareils photo peuvent utiliser le Bouton Action pour prendre une photo (mais les boutons volumes marchent aussi…).

Ensuite, côté interface, vous avez plus de choix de prise de vue en mode automatique. Avec l’iPhone 15 Pro Max, vous avez physiquement trois optiques à l’arrière (13 mm, 24 mm et 120 mm), mais Apple en simule trois autres : 28 mm, 35 mm et 48 mm. Le but est d’offrir aux photographes toutes les options dont ils ont l’habitude, notamment le 48 mm pour les portraits. Avec cet « objectif », l’iPhone 15 Pro Max utilise le capteur principal et réalise un zoom numérique 2x en utilisant les 12 mégapixels du centre du capteur.

Résultats de nos tests

Regardons maintenant nos photos. Et nous avons une première remarque : la photographie avec un iPhone a toujours promu une colorimétrie naturelle, plutôt qu’un résultat flatteur. Si Apple a effectivement élargi la plage dynamique pour révéler des détails dans certaines zones sous-exposées ou surexposées, les photos restent, cette année encore, portées sur le respect des tons et des couleurs pour un résultat toujours très proche de la réalité. Cela se ressent en journée et en soirée, quel que soit le capteur utilisé. Notez aussi la quasi-absence d’aberrations optiques dues à des sources lumineuses, notamment le soleil. Vous pouvez cependant provoquer leurs apparitions pour donner un cachet éthéré à certaines scènes.

La colorimétrie est naturelle, mais elle ne manque pas de tonus. Les couleurs sont vibrantes dans de nombreuses situations. Notez que, depuis plusieurs années, iOS intègre les « styles photographiques » qui permettent d’adapter la température et le ton en fonction de vos gouts. Ces options sont présentées au premier lancement de l’application Photo. Vous les retrouvez ensuite dans le menu « réglages » ou directement dans l’interface de l’application photo.

Deuxième remarque : les portraits sont encore meilleurs. Apple a promis une amélioration des textures, des teintes de peau et du bokeh. Et cela se confirme avec le capteur principal, le capteur selfie et même le téléobjectif. Cela se confirme en photo et en vidéo. Et cela se confirme en journée et en soirée, même si la lumière artificielle peut parfois vous jouer quelques tours.

Le détourage est excellent (mais pas toujours parfait si vous avez une mèche rebelle). La luminosité a été améliorée. Et le piqué est impeccable. L’intégration du mode portrait dans le mode automatique est une riche idée qui permet de combiner mode nuit et portrait en un seul cliché. Et offrir la possibilité de changer le point focal après la prise de vue est toujours très appréciable.

Troisième remarque générale, la netteté est au rendez-vous avec tous les capteurs dans pratiquement toutes les situations, même avec le zoom numérique poussé à son maximum. La raison : trois de ces modules sont stabilisés. Il n’y a pas besoin d’apporter un stabilisateur optique sur un capteur panoramique, même si celui-ci est chargé des macros. Exercice où l’iPhone 15 Pro Max est plutôt bon, mais pas forcément plus que son prédécesseur. La distance minimum de mise au point est 2,5 cm. Ce qui peut paraitre un peu léger. Il est parfois plus intéressant de passer par le zoom optique.

Comme chez Sony et contrairement à la grande majorité des concurrents, le mode nuit de l’iPhone 15 Pro Max est « automatique ». Il est soutenu par un algorithme appelé « Photonic Engine ». Il mesure la luminosité ambiante et allonge le temps d’exposition dynamiquement pour créer une photo nette, lumineuse, contrastée et détaillée. La qualité des photos de nuit de l’iPhone est aussi bonne que celle d’un P60 Pro. Mais la température des couleurs est différente : une fois encore, Apple opte pour un résultat plus naturel. Votre photo ressemblera donc vraiment à la réalité, quand un P60 Pro, notamment, va artificiellement augmenter les contrastes et la température (le blanc va alors tirer vers le bleu).

Côté zoom, les résultats sont plus mitigés. Nous notons une très grande amélioration entre l’iPhone 14 Pro Max et l’iPhone 15 Pro Max. Le zoom 5x apporte une meilleure profondeur pour capturer tous les détails d’un sujet distant. Et les photos produites sont vraiment réussies. Nous pensons cependant que l’iPhone 15 Pro Max est encore en retrait face à certains concurrents, notamment le P60 Pro et son objectif à lentille amovible qui apporte un piqué plus élevé.

Autre amélioration : le zoom numérique. L’iPhone 14 Pro Max était en outre bloqué au rapport 15x en numérique, bien conscient qu’aller plus loin n’aurait pas été raisonnable. L’iPhone 15 Pro Max monte jusqu’à 25x pour des résultats très corrects, obtenus en grande partie grâce au nouveau stabilisateur 6 axes. C’est en comparant les photos au rapport 15x des iPhone 14 Pro Max et 15 Pro Max que nous nous rendons compte du chemin parcouru par Apple dans ce domaine. Mais Apple peut encore affiner ses résultats.

En vidéo, l’iPhone 15 Pro Max offre des résultats similaires, avec de belles couleurs naturelles, une bonne maitrise de la lumière et de beaux détails grâce au smart HDR présent ici aussi. Les vidéos sont détaillées et le grain est quasiment absent, même dans les zones sombres. Les options de prise de vue sont peu nombreuses, mais sont toutes qualitatives : 1080p (30 ou 60 ips) ou 4K (24 ou 30 ips), mode cinéma, mode ralenti, mode accéléré (120 ou 240 images par seconde). Attention, le zoom numérique est ici bloqué à 15x. Et c’est bien suffisant. Notez aussi l’apparition de la macro et du bokeh en vidéo pour des compositions toujours plus élaborées. Certaines de nos futures vidéos sur les réseaux sociaux seront logiquement réalisées avec cet iPhone.

Conclusion

Après une légère déception en 2022 avec l’iPhone 14 Pro Max, notamment au niveau tarifaire, Apple revient en 2023 avec une proposition ultra premium qui ne manque pas d’intérêt. Non seulement le smartphone bénéficie d’un tarif plus agressif que son prédécesseur (à volume de stockage équivalent), mais les améliorations apportées cette année sont vraiment significatives : le châssis en titane, l’ergonomie et la préhension, la charge inversée avec le port USB-C, le Bouton Action, la qualité photographique générale, les performances de l’A17 Pro…

Bien sûr, Apple n’a pas apporté d’innovation dans tous les domaines. L’écran, la recharge ou encore les capteurs selfie et ultra grand-angle n’ont pas bougé. Nous regrettons notamment l’absence de charge rapide : même la majorité des utilisateurs chargent leur téléphone la nuit, ils ont aussi occasionnellement besoin de retrouver rapidement un niveau de batterie suffisant pour la journée. D'autant que la promesse d'une charge à 50 % en 30 minutes n'est atteignable qu'avec certains chargeurs…

Mais, au global, l’expérience offerte par l’iPhone 15 Pro Max est clairement meilleure pour un prix qui est moindre. Nous ne bouderons donc pas notre plaisir en affirmant que cette cuvée revient donc au même niveau que l’excellent iPhone 13 Pro Max, sorti il y a deux ans. Avec un petit bémol : la différence de prix entre l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max (à volume de stockage égal) ne nous parait pas toujours justifiée. Certes, l’autonomie est meilleure, l'écran est plus grand et le zoom optique est plus intéressant. Mais, pour le reste, l’expérience nous parait trop similaire.