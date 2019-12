Xiaomi au fil des ans est devenu une marque de smartphones connue du grand public. Le géant chinois a posé ses valises dans l’hexagone avec l’ouverture de plusieurs boutiques. La force des smartphones Xiaomi ? Ils n’ont rien à envier aux meilleurs du marché, sont proposés à des prix très abordables et compatibles avec les fréquences 4G françaises. Petite sélection des meilleurs modèles à acheter en 2020.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Le SoC Helio G90T permet au Redmi Note 8 Pro de proposer un capteur photo de 64 MP fourni par Samsung. C’est officiellement le premier smartphone à embarquer ce capteur photo. Ce dernier est accompagné de trois autres capteurs : un module ultra-grand-angle de 8MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur macro de 2 MP. Pour le reste, le smartphone est équipé d’un écran LCD FHD+ de 6,53 pouces qui occupe 91,4% de la façade. De ce côté là, la filiation avec les précédents modèles de la gamme sonne comme une évidence.

La caméra selfie de 20 MP est logée dans une encoche sous la forme d’une goutte d’eau. Le SoC est épaulé par 6/8 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne extensible jusqu’à 256 Go supplémentaires. Sa batterie de 4500 mAh est compatible avec la recharge rapide QuickCharge 4+ et livré avec un charger 18 W. Pas de capteur d'empreintes digitales sous l’écran, il est situé à l’arrière, milieu de gamme oblige.Découvrez les meilleures offres pour acheter le Xiaomi Redmi Note 8 Pro au prix le moins cher.

Xiaomi Redmi Note 8T

Le Xiaomi Redmi Note 8T, arbore un écran 6.3″ à résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels avec une batterie de 4000 mAh, lui assurant une autonomie longue durée. Coté hardware, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 665 Octo-Core cadencé à 2.0 GHz couplé à 4 Go de RAM. Enfin, coté photo, le Redmi Note 8 est équipé d’une caméra à quatre capteurs 48+8+2+2 MP qui vous permet de prendre des photos de haute résolution. Proposé sous la barre des 200 euros, il s’agit tout simplement du smartphone proposant le meilleur rapport qualité prix du moment.

Xiaomi Redmi Note 7

Ce smartphone d’entrée de gamme est équipé d’un processeur Snapdragon 660 (milieu de gamme) accompagné de 3 ou 6 GB de RAM et 32 ou 64 Go de stockage. Le Redmi Note 7 arbore un superbe écran de diagonale 6,3 pouces avec une définition FHD+ (2340 x 1080 pixels) au ratio 19,5:9. a principale attraction du Redmi Note 7 est bien sûr son appareil photo. Xiaomi a intégré un double capteur. Le capteur principal de 48 mégapixels (f/1,8) promet des photos de grande qualité pour un modèle de cette gamme. Découvrez les meilleures offres pour acheter moins cher le Redmi Note 7.

Xiaomi Mi A3

Le Mi A3 est équipé d’un SoC Snapdragon 665 couplé à 4 Go de mémoire vive avec deux options de stockage : 64 et 128 Go extensibles grâce à la présence d’un port microSD. L’autonomie est l’un des grands atouts du Xiaomi Mi A3 qui est équipé d’une grosse batterie de 4030 mAh. Le smartphone offre une charge rapide jusqu’à 18W via USB Type-C. Pour la partie photo, il est équipé d’un triple capteur avec un objectif principal de 48MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

Xiaomi Mi 9

Comme ses prédécesseurs, le Xiaomi Mi 9 propose des performances proches du haut de gamme mais à un prix bien inférieur par rapport à la concurrence. dalle AMOLED de 6,39 pouces de définition 1080 x 2280 pixels, ratio 19:9 avec protection renforcée Gorilla Glass 6, Snapdragon 855, La mémoire interne est de 128 ou 256 Go de stockage selon les versions tout comme la mémoire RAM qui se décline sous trois variantes : 6/8/12 GB LPDDR4X. La batterie 3 300 mAh, compatible avec la charge sans-fil Turbo Power à 20 W qui assure une recharge complète en un temps record de 1h45 mais également la recharge rapide filaire en 27 W qui permet une recharge complète de 0 à 100 % en une heure seulement. Découvrez les meilleures offres pour acheter le Xiaomi Mi 9 au prix le moins cher.

Xiaomi Mi 9 SE

Le Xiaomi Mi 9 SE est la version allégée du Xiaomi Mi 9, il se place sur le haut du milieu de gamme, toujours à un bon rapport qualité prix. Disponible en France depuis le 17/04/2019, le Xiaomi Mi 9 SE est doté d’un écran OLED de 5,97 pouces, d’un lecteur d'empreintes sous la dalle, d’un processeur Snapdragon 712, de 64 Go de stockage, de 6 Go de RAM et d’une batterie de 3070 mAh. Du côté photo, il dispose d’un triple capteur de 48 MP + 8 MP + 13 MP à l’arrière et un de 20 MP à l’avant pour les selfies. Découvrez les meilleures offres pour acheter le Xiaomi Mi 9 SE au prix le moins cher.

Xiaomi Mi 9T

Le Xiaomi Mi 9T est un smartphone qui arbore un écran AMOLED de 6,39 pouces avec définition FHD+ et format 19,5:9 sans trou ni encoche grâce au capteur photo frontal pop-up à la Vivo Nex. Coté hardware on retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 730 couplé à 6 Go de mémoire RAM. La partie photo est assurée par un capteur Sony IMX582 de 48 MP couplé à un capteur ultra grand-angle de 13 MP avec un champ de vision de 124,8 degrés et à un téléobjectif de 8 MP.

Enfin, la batterie de 4 000 mAh compatible recharge rapide 18w lui assure une excellente autonomie. Il est disponible à 329 € chez la plupart des enseignes en ligne et est même passé sous la barre des 300 € (à 299 € chez Cdiscount lors de ventes flash). Découvrez les meilleures offres pour acheter le Xiaomi Mi 9T au prix le moins cher.

Xiaomi Mi 9T Pro

Le smartphone est équipé d’un écran AMOLED et un SoC Snapdragon 855. Le processeur est accompagné de 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Les trois capteurs se détaillent comme suit : un module principal de 48 mégapixels (f/1,75), un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels d’ouverture f/2,4 et un téléobjectif de 8 mégapixels (f/2,4). La batterie est d’une capacité de 4000 mAh et elle est compatible avec la recharge rapide jusqu’à 27W. Découvrez les meilleures offres pour acheter le Xiaomi Mi 9T Pro au prix le moins cher.

Xiaomi Black Shark

Disponible depuis avril 2018, le Xiaomi Black Shark est destiné a priori aux joueur assidus, ce smartphone correspondra aussi aux besoin des utilisateurs les plus exigeants en termes de puissance. Vendu autour de 400 euros, ce smartphone 6″ LCD IPS tourne sous la plateforme Snapdragon 845 – la plus puissante du marché chez Qualcomm – avec un très confortable 8 Go de RAM pour la version 128 Go et 6 Go de RAM pour la version 64 Go de stockage. Il est également plutôt bon en photo grâce à son double capteur 12+20 MPx. Geekbench lui donne un score de 2424 en single core et 8361 en multi-core, tandis qu’AnTuTu le gratifie d’un score quasi sans concurrence de 292977 points.

Xiaomi Mi Mix 3



Suivre l’évolution du Xiaomi Mi Mix est toujours un plaisir : le Mi Mix 3 passe au borderless sur les trois côtés pour laisser place à un magnifique smartphone écran sans encoche. Ses capteurs photos, déjà plutôt bons sur le 2S sont désormais logés dans un tiroir à actionnement mécanique. Une nouvelle astuce maligne pour une marque dont on en attendait pas moins.

Particulièrement complet, grâce à l’ajout de la recharge sans fil QI et de la comptabilité avec toutes les fréquences 4G, le smartphone déçoit par la disparition de la prise jack. Vendu à un prix de départ de 419€, le Xiaomi Mi Mix 3 s’impose comme un excellent appareil haut de gamme. Découvrez les meilleures offres pour acheter le Xiaomi Mi Mix 3 au prix le moins cher.

Qui est le constructeur Xiaomi ?

Xiaomi est une entreprise chinoise fondée en 2010 par le milliardaire Lei Jun. Le credo de la marque est on ne peut plus simple : proposer le meilleur de la technologie pour un prix très abordable. En Asie, Xiaomi est une véritable institution. Il est parfois surnommé le « Apple chinois ». En Europe, Xiaomi a d’abord été connu pour son logiciel MIUI, une interface Android complètement bouleversée, plus proche d’iOS. MIUI faisait un tabac auprès des bidouilleurs qui changeaient de ROM.

Xiaomi a su s’appuyer sur sa communauté, très active, pour traverser les frontières. Pendant des années, la marque s’est étendue à son rythme, d’abord en Asie, puis en Amérique du Sud, et désormais en Europe. En 2017, l’entreprise s’est implantée en Espagne. La première boutique de la marque a ouvert ses portes à Paris le 22 mai 2018. Et le groupe a frappé vraiment très fort puisqu’il a réussi a tissé de nombreux partenariats sur notre sol. Les produits Xiaomi sont disponibles officiellement sur Amazon, Fnac, Darty, Carrefour, Boulanger, Auchan et Leclerc et chez tous les opérateurs.

Pourquoi acheter un smartphone Xiaomi ?

Les smartphones que propose Xiaomi vont de l’entrée au haut de gamme. Acheter un smartphone Xiaomi en 2020, c’est l’assurance de bénéficier d’un appareil embarquant les dernières technologies avec un excellent rapport qualité prix. De plus, les smartphones Xiaomi sont depuis leur entrée sur le marché européen tous compatibles avec les bandes de fréquences 4G françaises et bénéficient d’une garantie européenne de 2 ans.

Le prix, lui, reste pourtant relativement bas… nul doute que les déçus des iPhone d’Apple, beaucoup plus chers, y trouveront une porte d’entrée avantageuse dans la communauté des utilisateurs du système d’exploitation mobile Android.

Nos tests des meilleurs smartphones Xiaomi

Si vous décidez acquérir un smartphone Xiaomi, vous pouvez avant de faire votre choix parmi les nombreux modèles disponibles, jeter un oeil à nos différents tests. Du smartphone entrée de gamme comme le Xiaomi Redmi Note 7, en passant par le Xiaomi Mi 9 SE, le petit qui fait comme les grands ou bien le flagship killer Xiaomi Mi 9T Pro disponible pour moins de 500 €, vous avez vraiment du choix. Tous les critères sont passés au crible, de l’autonomie au design, en passant par la qualité de l’écran ou de l’appareil photo.