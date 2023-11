PS5 Slim : où acheter la nouvelle console au meilleur prix en plein Black Friday ?

Sony vient de lancer sa nouvelle PS5 Slim en France, en plein Black Friday. Cette nouvelle version vient remplacer l'ancienne et a la particularité de rendre amovible le lecteur de disque, en plus d'être un peu plus discrète et moins lourde. On vous dit où l'acheter au juste prix en ce moment.

Il ne vous a certainement pas échappé que Sony a lancé une PS5 Slim en octobre. Celle-ci était disponible aux États-Unis dans un premier temps, mais la voici enfin dans nos contrées. Et comme par hasard, elle débarque en plein Black Friday. Si vous ne vous prêtez pas au jeu des différences, vous pouvez facilement vous tromper de console, car l'ancienne version est toujours disponible dans les magasins et en ligne.

On vous donne toutes les adresses où retrouver la nouvelle PS5 Slim chez les différents revendeurs partenaires de Sony. Mais attention, la console est déjà en rupture de stock sur certains sites. Il va donc falloir faire vite si vous voulez l'avoir pour Noël.

Où acheter la nouvelle PS5 Slim au meilleur prix ?

Sony n'a pas augmenté le prix conseillé de la PS5 Slim par rapport à la PlayStation 5 classique. La console est donc disponible à 549 € avec le lecteur de disque et à 449 € dans sa version sans lecteur de disque. Notez que même si vous achetez la version digitale de la PS5 Slim, vous avez la possibilité d'ajouter le lecteur de disque par la suite si vous le souhaitez.

C'est la nouveauté la plus séduisante du nouveau modèle. La PlayStation 5 devient donc modulaire. Ce lecteur de disque détachable est vendu séparément à 119,99 €. En achetant directement la console avec le lecteur, vous économisez donc 20 €. Si vous achetez le module à postériori, l'ensemble vous reviendra à 569 €.

Sony propose enfin un nouveau support pour la PS5 Slim. Elle permet de maintenir la console parfaitement stable en position verticale. Mais cet accessoire est optionnel, car la console tient déjà bien debout si vous la mettez sur une surface bien plane. Ce module est vendu 29,99 €.

PS5 Slim : quoi de neuf sur la dernière console de Sony

La marque nous a habitués à une déclinaison Slim de ses consoles quelques années après le premier lancement. La PS5 ne déroge donc pas à la règle. “Slim” fait allusion à une cure d'amaigrissement et cela est bien visible, quoiqu'elle n'est pas aussi marquée qu'avec la PS4 Slim. Concrètement, les dimensions de la nouvelle console passent à 358 x 96 x 216 mm au lieu de 390 x 104 x 260 mm pour l'ancienne version standard.

Si vous préférez la PS5 Slim digitale, elle est passée à 358 x 80 x 216 mm au lieu de 390 x 92 x 260 mm à 358 x 80 x 216 mm. Logiquement, les deux consoles sont aussi plus légères. Leurs poids passent respectivement à 3,2 kg au lieu de 4,5 kg pour la version standard avec lecteur et à 2,9 kg au lieu de 3,9 kg pour la version digitale sans lecteur de disque.

Niveau design, la PS5 Slim en plus d'être plus petite arbore une nouvelle ligne de séparation sur le tiers supérieur. Cette démarcation noire sur toute la largeur permet d'ajouter et de retirer facilement le lecteur de disque. C'est le trait qui permet de distinguer plus facilement l'ancienne version de la nouvelle quand la mise à l'échelle ne permet pas de voir facilement la différence de taille.

Autre changement notable, mais sur le plan technique cette fois, c'est que la PS5 Slim dispose désormais d'un stockage SSD de 1 To contre 825 Go pour la version précédente. L'utilisateur dispose ainsi de plus d'espace de stockage pour les jeux, 158 Go plus précisément. En effet, l'espace disponible après l'installation du système est de 822 Go contre 664 Go pour l'ancienne PS5. Pour le reste des caractéristiques, les deux consoles sont sensiblement les mêmes.