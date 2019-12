Meilleurs smartphones entre 800 € et 900 €

Vous recherchez un smartphone dans la tranche de prix 800-900€ ? Le budget commence à être très confortable, ce qui signifie que vous pouvez viser ce qui se fait de plus premium chez des marques connues. Y compris un Galaxy S10+, l’iPhone 11 qui commence à se trouver dans cette gamme de prix, ou encore un Pixel 4 XL. Dans ce guide d’achat, on rassemble ce qui nous paraissent les 6 meilleures options du moment dans cette catégorie de prix en 2019.

Alors, plutôt premium, ou ultra-premium ? C’est à vous de voir ! Notez que nous ne nous sommes pas basés pour ce tutoriel sur les prix disponibles directement auprès des constructeurs, mais sur les prix constatés chez des revendeurs tels qu’Amazon, Cdiscount, Darty, La Fnac ou encore Rue du Commerce.

Samsung Galaxy S10+

L’un des choix les plus évidents est sans conteste le Galaxy S10 Plus. Un smartphone à la fois extrêmement puissant, et séduisant. Il embarque entre autres un immense écran Infinity-O à poinçon (contenant un double capteur photo selfie) avec bords incurvés et qui réduit les bordures à leur plus fine expression. La dalle intègre un capteur d'empreintes à ultrasons efficace. Mais aussi un excellent capteur photo à l’arrière.

Samsung Galaxy Note 10

Le Samsung Galaxy Note 10 embarque un processeur Exynos 9820 gravé en 7 nm. Il est épaulé par 8 Go de mémoire vive et dispose de 256 Go de stockage interne. ! L’écran est constitué d’une dalle 6,3’’ Dynamic Amoled Infinity-O certifiée HDR10+ affichant 2280 x 1080 pixels de bord à bord. Le module dorsal du Note 10 est quant à lui composé de trois capteurs : ultra grand-angle (16 MP f/2,2 ; champ de vision 123°); grand-angle (12 MP ; double ouverture f/1,5 et f/2,4 ; OIS ; champ de vision 77°, AF Dualpixel à détection de phase) et téléobjectif (12 MP f/2,1 OIS champ de vision 45°).

OnePlus 7T Pro

Orienté plus haut de gamme le OnePlus 7T Pro arbore une dalle incurvée comparable à celle du… 7 Pro. 6,67 pouces, définition QHD+ (3120 x 1440 pixels), HDR 10+, OnePlus reprend les ingrédients du succès du 7 Pro. Le smartphone embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 855+ de Qualcomm couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

La firme chinoise conserve le principe de la caméra avant dans un module rétractable. Le lecteur d’empreintes, placé sous le verre de l’écran, se révèle toujours aussi efficace.Tout comme sur le OnePlus 7T, le 7T Pro est équipé pour la partie audio de deux haut-parleurs stéréo disposés comme sur le 7T.

Google Pixel 4 XL

Si vous recherchez sur Android, la même tranquillité d’esprit que sur iPhone, surtout du point de vue des mises à jour, alors ne cherchez plus : le Google Pixel 4 XL est sans doute fait pour vous. Vous bénéficierez ainsi toujours des moindres patchs quasiment dès leur annonce. Mais aussi de fonctionnalités souvent en exclusivité temporaire – c’était par exemple le cas de Google Lens lors de son lancement. On a pour le reste un smartphone élégant avec deux haut parleurs frontaux. Son capteur photo unique prend des clichés époustouflant grâce à des astuces à la sauce intelligence artificielle, reconnaissance d’éléments et down sampling… une technologie que Google maîtrise avec brio puisqu’il reste impressionnant même en ayant eu un Huawei P30 Pro entre les mains.

Apple iPhone 11 (64Go)

Fidèle successeur de l’iPhone XR, l’iPhone 11 est le modèle le plus abordable de cette année. Affiché au prix de départ de 809 euros (64 Go), il est équipé d’un écran LCD de 6,1 pouces Liquid Retina, de 4 Go de RAM et d’un double capteur photo arrière de deux fois 12 Mp avec mode nuit. Il est disponible dans les coloris suivants : violet, blanc, vert, jaune, noir et rouge. L’iPhone 11 avec 128 Go de stockage interne est vendu à 859€.

Sony Xperia 1



Le Sony Xperia 1 que l’on a pu avoir entre les mains. est un smartphone à écran OLED 4K introduit un format particulièrement allongé : le CinemaWide 21:9. De quoi profiter des films et des contenus multimédia sans jamais avoir de bandes noires. Mais ce n’est pas tout : son système de triple capteur photo se double d’un mode créateur et cinema Pro qui en fait un système d’appareil photo mobile « de qualité professionnelle ». Le tout dans des lignes très élégantes.



Quelle marque propose ce type de smartphones et laquelle choisir ?

Le choix parmi les constructeurs peut s’avérer être un vrai casse-tête pour ceux à la recherche d’un smartphone haut de gamme. Apple, reste la marque inspirant le plus la qualité et le coté premium avec ses iPhone et son système iOS, le plus abouti et intuitif qu’il soit à ce jour. Du coté d’Android, ce sont les constructeurs Samsung (Galaxy S10+, Note 10), OnePlus (OnePlus 7T / 7T Pro) qui sont sur le podium des constructeurs proposant des smartphones haut de gamme en 2019 avec un excellent rapport qualité prix.

Nos tests des meilleurs smartphones haut de gamme

Pour vous aider dans votre choix pour l’acquisition d’un smartphone haut de gamme, vous pouvez consulter nos tests des appareils les plus populaires en 2019. Du Google Pixel 4 XL, nouveau fleuron de la firme de Mountain View au Samsung Galaxy Note 10+, meilleure phablette avec stylet en passant par le One Plus 7T Pro, dernier Flagship du constructeur chinois sans oublier l’excellent Apple iPhone 11 Pro, tous les critères sont passés au crible, de l’autonomie au design, en passant par la qualité de l’écran ou de l’appareil photo.