Quels sont les meilleurs smartphones Honor à acheter en 2020 ?

Honor est devenue une marque quasiment incontournable sur le marché des smartphones français. Elle a réussi à convaincre les consommateurs grâce à des appareils au rapport qualité-prix bien plus intéressant que ce que peuvent proposer comme Samsung. Mais il peut être compliqué de s’y retrouver dans toutes ces références estampillées Honor. Ce guide est là pour vous aider à y voir plus clair. Alors, quel smartphone Honor est fait pour vous en 2020 ?

S’il y a un reproche qu’on peut faire à Honor, c’est la difficulté à s’y retrouver dans ses différentes gammes. Tout n’est pas forcément très clair pour le consommateur, avec notamment de nombreuses références proches les unes des autres. Mais pas de panique, ce guide est justement là pour vous aider.

Honor 20 Pro

Fonctionnant sous Android Pie, le Honor 20 Pro est optimisé pour être utilisé de façon polyvalente. Les applications pré-installées n’utilisent plus autant d’espace en termes de stockage et de données, de ce fait vous pouvez stocker d’avantage de fichiers tels que des photos, vidéos ou autres applications. Sa fiche technique détaillée :

Processeur : Kirin 980 Octo-Core (cadencé à 2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz)

Système : Android 9.0 Pie + Magic UI 2.1

Ecran : 6.26″ résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, 412 ppi

RAM : 8 Go

APN : Quadruple capteur arrière 48 MP (f/1.4) + 16 MP (ultra grand angle 117°, f/2.2) + 8 MP (objectif téléphoto) + 2 MP (Macro 4 cm) avec mode Intelligence Artificielle, caméra frontale 32 MP avec mode Intelligence Artificielle, ouverture f/2.0

Score DxOMark : 111

Stockage : 256 Go

Connectivité : BT 5.0, GPS, GLONASS, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2.4 GHz / 5 GHz, USB Type-C, lecteur d'empreintes digitales sur le côté

Batterie : 4000 mAh avec charge rapide

Dimensions : 154.60 x 73.97 x 8.44 mm

Honor 20

Le Honor 20, smartphone sorti en juin 2019, se positionne comme un smartphone milieu de gamme et propose des atouts convaincants. Il arbore un écran de 6,26 pouces All View Display avec une définition Full HD+.

Il embarque un processeur Kirin 980 Octo-Core cadencé à 2.6 GHz, 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Coté photo, le Honor 20 dispose d’un capteur principal à triples capteurs de 16+2+2 MP, Enfin, avec une batterie embarquée de 3750 mAh, vous bénéficierez de toute l’autonomie nécessaire pour savourer chaque instant avec le Honor 20 dans votre main.

Honor View 20

Au sein du Honor View 20, on trouve le puissant SoC Kirin 980 (le même processeur qui équipe les Mate 20), 6 ou 8 Go de mémoire vive, une batterie de 4000 mAh avec recharge rapide et un capteur photo de 48 MP conçu par Sony. Côté et puissance, le View 20 s’annonce donc comme une vrai bombe.

Parmi ses principaux atouts, on note son design magnifique, son écran à trou, une vraie réussite, mais aussi ses performances de haut vol. Pour un prix contenu, vous avez également un smartphone qui propose une excellente autonomie grâce à son système de recharge rapide très performant. Niveau interface, Magic UI basé sur Android 9.0 est très intuitif. Le smartphone réalise de très belles photos dans de bonnes conditions et on également droit à un zoom 2x, portraits et selfies au top !

Honor 9X

le Honor 9X est équipé d’un écran de 6,6 pouces (résolution 2340 x 1080 pixels), du processeur HISILICON KIRIN 710F 4 x Cortex A73 2.2 GHz + 4 x Cortex A53 1.7 GHz et du système d’exploitation Android 9.0 Pie. Il dispose de 128 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’à 512 Go), de 4 Go de mémoire RAM, d’une batterie de 4000 mAh, d’une triple caméra de 48 MP + 8 MP + 2 MP et d’une caméra frontale de 48 MP.

Enfin, le téléphone est fourni avec un chargeur-secteur USB, un câble USB Type C, un kit mains-libres, un guide d’utilisation et une coque.

Honor 8X

Smartphone milieu de gamme, le Honor 8X dispose d’un excellent rapport qualité prix. Ce dernier arbore un processeur maison HiSilicon Kirin 710 Octo-Core (cadencé à 4×2.2 GHz + 4×1.7 GHz) couplé à 4 Go. La mémoire interne est de 64 Go extensible jusqu’à 256 Go via carte Micro SDXC. On retrouve un écran 6.5″ avec résolution Full HD+ 1080 x 2340 pixels (407 ppi), technologie IPS au format 19.5:9 et avec un ratio d’écran 91%.

La partie photo est assuré par un double capteur principal de 20 + 2 MP avec IA, flash LED, panorama, HDR, ouverture f/1.8, et une caméra avant de 16 MP avec IA, ouverture f/2.0. Le tout tourne sous Android 8.1 Oreo avec Emotion UI 8.2. Le Bluetooth 4.2, GPS, Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n, micro-USB 2.0, jack 3.5 mm, capteur d’empreintes, reconnaissance faciale et batterie de 3750 mAh sont également de la parti

Honor Play

Honor a surfé sur la tendance du smartphone gaming pour proposer son propre produit, le Honor Play. Très performant pour sa gamme de prix avec son SoC Kirin 970 couplé à 4 Go de RAM, il dispose d’un très bel écran LCD de 6,3 pouces à forte luminosité et avec définition 2340 x 1080 pixels. Il bénéficie également de la technologie GPU Turbo de Huawei, qui lui permet d’accroître les performances en jeu et de proposer des graphismes de plus grande qualité.

Sa batterie de 3750 mAh lui offre une bonne autonomie et la recharge rapide fait très bien le travail. Il est bon en photo quand les conditions sont bonnes, mais a plus de mal quand on manque de lumière. A ce prix et à ce niveau de performances, il faut bien faire des concessions quelque part. Sorti sous Android 8.1 avec surcouche EMUI 8.2, il devrait avoir droit à la mise à jour vers Android Pie 9.0.

🤔Qui est le constructeur Honor ?

Honor, la filiale du géant chinois Huawei, a su s’imposer peu à peu sur le marché français. Sa recette : des smartphones au rapport qualité-prix excellents. Les appareils Honor reprennent généralement le hardware et les fonctionnalités des Huawei sortie un peu plus tôt, mais sont proposés à des prix encore plus abordables. D’où leur popularité croissante dans l’hexagone.

📱 Pourquoi acheter un smartphone Honor ?

Le smartphones Honor représentent une excellente alternative aux smartphones Huawei. Ils sont proposés à un prix inférieur et propose à quelques différences près les mêmes caractéristiques. Tous comme sur les Huawei, on retrouve l’interface maison EMUI, très proche d’Android pur.

Si vous envisagez l’achat d’in smartphone Honor, il faudra faire l’impasse sur les fonctionnalités premium que l’on retrouve sur les smartphones Huawei à savoir par exemple l’écran OLED, la recharge sans fil ou l’étanchéité.

👍Nos tests des meilleurs smartphones Honor

Le Honor 20 Pro que nous avons testé nous a fait très bonne impression avec notamment un excellent appareil photo, tout comme le Honor View 20 qui a obtenu une note de 4.5/5. Si vous souhaitez acquérir un smartphone plus accessible, vous pouvez vous tourner vers le Honor 9X qui représente une excellente alternative au Xiaomi Redmi Note 8 Pro.