Quel smartphone Samsung acheter en 2020 ?

Envie d’acheter un des meilleurs smartphones Samsung en 2020 ? Il faut dire que ce n’est pas le choix qui manque, et il est parfois compliqué de s’y retrouver. Ce guide vous aidera à choisir le meilleur smartphone du constructeur coréen selon vos attentes, vos besoins, mais surtout en fonction de votre budget.

Aujourd’hui, les gens veulent du Samsung pour Samsung, et le constructeur entend bien satisfaire cette demande. Mais alors que le Galaxy S20 approche pas à pas, vous vous demandez quel smartphone Samsung choisir ? Pas de panique : grâce à ce guide, vous pourrez parfaitement déterminer vos attentes… mais aussi votre budget.

Samsung Galaxy A51

Sorti début 2020, le Samsung Galaxy A51 est une réelle évolution du A50. Ce dernier propose une fiche technique digne des meilleurs milieu de gamme. On retrouve ainsi un SoC Exynos 9611 qui est épaulé par 4 Go de RAM et un stockage interne de 64 ou 128 Go. Il dispose d’un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces et sera lancé sous Android 10 avec One UI 2.0, soit bien avant le Galaxy S11. Sa batterie est d’une capacité de 4000 mAh. Il est disponible à partir de 379 €.

Samsung Galaxy A71

Successeur du déjà excellent A70, le Galaxy A71 dispose d’arguments de taille pour se placer comme un des smartphones les plus polyvalent du moment. Capteur d'empreintes sous l’écran, quadruple capteur photo, batterie longue durée compatible charge rapide.

Parmi les nouveautés, on retrouve un nouvel écran Infinity, un design minimaliste ainsi qu’un super stabilisateur vidéo assurant des vidéos stables même en pleine action Grâce au capteur ultra grand angle et à l’intelligence artificielle.

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Moins premium que les Galaxy Note 10 et Note 10+, le Note Lite est le premier des smartphones de la gamme à être accessible. Disponible à partir de 609 €, il représente une excellent alternative au deux premières variantes qui peuvent s’avérer être asse onéreuses pour certains utilisateurs.

Le Note 10 Lite est compatible NFC, LTE (dual SIM), WiFi ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS (Glonass, Beidou, Galileo) et USB type-C. Son stylet S-Pen (il s’agit d’un Note, n’oublions pas) est le même que celui du Note 9 : il est compatible Bluetooth et peut contrôler certaines applications. En revanche, il n’intègre pas d’accéléromètre comme celui du Note 10. La version d’Android pré-installée est évidemment Android 10, affublé de la surcouche One UI 2.0.

Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+

Actuellement, difficile de faire mieux que les Note et Note 10+, les derniers monstres sortis sous Android. Comme à son habitude avec ses flagships, Samsung propose des smartphones équipés du meilleur écran du marché, le savoir-faire du constructeur sud-coréen se confirme encore ici. Autre élément recherché par les utilisateurs, l’appareil photo offre également une excellente qualité et tient tête à ce que propose Huawei avec son P30 Pro.

Plus cher, le Note 10+ est aussi plus performant. Il dispose d’un capteur de profondeur supplémentaire pour la photo, d’un écran de 6,8 pouces (contre 6,3 pour le Note 10) avec une meilleure définition, d’un SoC Exynos 9825 plus performant que l’Exynos 9820 du modèle standard, et de 12 Go de RAM. La batterie est aussi supérieure (4300 mAh contre 3800 mAh) et la recharge rapide (45W) plus efficace.

Samsung Galaxy A80

Sorti en mai 2019, le Samsung Galaxy A80 propose une fiche technique digne d’un smartphone milieu de gamme à un prix contenu. Disponible à un prix de départ assez salé de 659 €, il est possible quelques mois après sa sortie de se le procurer pour 499 €. Ses principales caractéristiques en détail :

Processeur : Qualcomm Snapdragon 7150 Octo-Core cadencé à 2.2 GHz

Système : Android 9.0 Pie + Surcouche Samsung One UI

Ecran : Infinity 6.7 pouces Super AMOLED, avec résolution Full HD+ de 1080 x 2400 pixels (393 ppp), HDR, Filtre lumière bleue

Mémoire RAM : 8 Go

APN : Triple capteur rotatif, 48 MP, ouverture f/2.0, capteur ultra grand angle 8 MP, ouverture f/2.2, mode portrait 3D, optimiseur de scène, autofocus, flash, contrôle vocal, touche flottante

Stockage : 128 Go

Connectivité : BT 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), lecteur d'empreinte digitale sous l’écran, NFC, USB-C

Batterie : 3700 mAh avec charge rapide

Dimensions : 165.2 x 76.5 x 9.3 mm pour 220 grammes

Samsung Galaxy A40

Compact et abordable, le Galaxy A40 embarque une dalle Super AMOLED de 5,9 pouces avec définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) soit une configuration grand luxe pour un smartphone à ce prix. Samsung équipe son smartphone d’un processeur Exynos 7885, accompagné de 4GB de RAM et 64 Go de stockage (extensible par microSD jusqu’à 512 Go). Le Galaxy A40 embarque une batterie de 3100 mAh relativement confortable au regard de sa taille d’écran (5,9 pouces) et de ses composants.

Samsung Galaxy S10 / S10+

Le dernier né de la gamme S de Samsung, le S10 est sans doute l’un des smartphones haut de gamme premium les plus aboutis en 2019. Disponible dans deux variantes, le S10 et S10+ tous comme ce fût le cas sur le modèle précédent, les Galaxy S10 et S10+ arborent un écran Infinity-O avec un trou, à l’image de ce que propose Honor avec son View 20. Toujours pas d’encoche, ce qui ravira celles ou ceux allergiques à cette mode lancée, rappelons le, par Apple avec son iPhone X.

Sous le capot, on retrouve l’un de meilleur processeur du moment gravé en 7nm, à savoir le Samsung Exynos 9820 épaulé par 6 ou 8 GB ou 12 GB de RAM selon les versions. Autre nouveauté de taille : un lecteur d’empreintes à ultrasons sous l’écran. Comme toujours, Samsung a également amélioré l’appareil photo, classique.

Samsung Galaxy S10e

Plus abordable que la variante normale du S10 ou S10+, le Samsung Galaxy S10e embarque le stricte nécessaire. Pour atteindre le prix de 759 €, le constructeur a fait quelques concessions. Pas de capteur d'empreintes digitales sous l’écran puisque ce dernier est situé sur la tranche droite du téléphone, près du bouton d’alimentation. Pas de triple capteur photo aussi, mais un double module au dos. Côté batterie, comptez sur une capacité assez chiche de 3100 mAh.

Côté design, il profite tout de même d’un écran Infinity-O, avec un seul trou dans la dalle AMOLED, comme le S10 standard, pour une caméra unique. Il s’agit par contre d’un écran non incurvé et avec définition FHD+ seulement. On y trouve une dalle plate, pour la première fois sur un smartphone haut de gamme Samsung depuis le Galaxy S7. Sans surprise, la fiche technique du S10e est plus modeste que celle de ses grands frères. Le terminal doit se contenter de 4 Go RAM et de 128 Go de stockage interne.

Samsung Galaxy A50

Le Galaxy A50s propose trois capteurs photo comme la version précédente, mais le capteur principal passe de 25 MP à 48 MP. Les deux autres n’ont pas changé et sont toujours de 8 et 5 MP. Pour les selfies, l’ancien capteur de 25 MP monte lui aussi en définition et passe à 32 MP. Les autres caractéristiques restent les mêmes. Le Galaxy A50s propose toujours un SoC Exynos 9610 épaulé par 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Le capteur d'empreintes digitales est sous l’écran AMOLED de 6,4″ qui est de définition Full HD+. La batterie quant à elle est d’une capacité de 4000 mAh avec une recharge rapide de 15W.

Samsung Galaxy A10

Le smartphone embarque un écran Infinity-V (encoche en forme de goutte d’eau) de 6,2 pouces avec définition HD+ 1080p et ratio 19:9. Il est équipé d’une batterie de 3400 mAh, ce qui est assez généreux pour un smartphone de cette gamme. On retrouve un SoC Exynos 7884 couplé à 2 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’à 512 Go via microSD). Côté photo, on a droit à un capteur 13 MP avec ouverture f/1.9 à l’arrière et un module de 5 MP ouverture f/2.0 pour les selfies.

Samsung Galaxy A9 2018

Samsung a surpris son monde en annonçant ce smartphone bien particulier qui se distingue sur un élément principal : le Galaxy A9 2018 est équipé d’un quadruple capteur photo. C’est le premier appareil du marché à proposer une telle fonctionnalité, bien qu’il s’agisse d’un appareil milieu de gamme et non premium. Pour accompagner le module principal, on retrouve un capteur consacré à la profondeur de champs, un autre grand angle et un dernier focalisé sur le zoom optique.

Au niveau de la fiche technique, on a droit à un écran Super AMOLED de 6,3 pouces au ratio 18,5:9 et définition Full HD+ 1080 x 2220 pixels, un SoC Snapdragon 660 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, extensible jusqu’à 512 Go et une batterie de 3720 mAh (recharge rapide 0 à 50% en 30mn). Le tout tournant sous Android Oreo.

Samsung Galaxy S9 et S9+

Dévoilés par Samsung lors du MWC 2018, le Galaxy S9 et le Galaxy S9 Plus s’imposent comme d’excellentes évolutions des Galaxy S8/S8 + sortis en 2017. On y retrouve le superbe écran borderless AMOLED Infinity Display ainsi que des performances revues à la hausse. Côté design et performances, le Galaxy S9 ne vous décevra et reste dans la lignée de ce que propose le constructeur sud-coréen.

Le smartphone se distingue néanmoins de son prédécesseur grâce à son capteur photo à ouverture variable, ses haut-parleurs frontaux stéréo, l’Intelligent Scan (qui combine reconnaissance faciale et scanner d’iris) et un capteur d'empreintes digitales relocalisé en dessous du capteur photo. Comme l’iPhone X d’Apple, le smartphone bénéfice aussi des émojis 3D en réalité augmentée.

Lors de notre test complet du Galaxy S9 Plus (la déclinaison grand format du Galaxy S9), nous avons craqué pour son excellente autonomie (d’une journée et demi en usage intensif), son double capteur photo, le mode automatique du Super Slow Motion, et son fabuleux écran OLED. On regrettera l’absence de double capteur photo sur le modèle standard et un prix de départ plutôt élevé (859€ et 959€ pour la version Plus), mais il est désormais possible de l’acquérir moins cher.

