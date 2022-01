Meilleurs smartphones Realme 2022 : quel modèle choisir ?

Malgré son jeune âge et une arrivée plutôt tardive sur le marché des smartphones, Realme a réussi à se faire une place dans cet environnement très concurrentiel. En deux ans d’existence, la marque compte déjà plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde. Si vous aussi avez craqué pour Realme, ce guide d’achat a pour but vous aider à mieux comprendre le catalogue du constructeur, et donc à choisir le modèle qui vous convient le mieux.

Notre sélection ders meilleurs smartphones Realme

Realme GT 5G Meilleurs prix 402.23 € Voir Amazon

437.00 € Voir Fnac Ces prix ont été actualisés le 06/01/2022 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi. Realme GT Master Edition Meilleurs prix 299.00 € Voir Cdiscount

299.00 € Voir Amazon

349.00 € Voir Darty

369.00 € Voir Boulanger Ces prix ont été actualisés le 06/01/2022 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi. Realme 8 Pro Meilleurs prix 459.99 € Voir Cdiscount Ces prix ont été actualisés le 06/01/2022 par All4affiliates. Ils sont listés en ordre croissant et hors frais de livraison. Seuls les prix affichés chez les marchands font foi.

Realme a fait ses débuts sur le marché européen en 2019 avec le Realme 3 Pro, un smartphone très intéressant sur le papier pour un prix situé sous la barre des 200 €. Et depuis, la marque ne cesse de monter en popularité. Elle est connue pour ses smartphones compétitifs qui se distinguent par leur excellent rapport qualité prix.

Le constructeur joue ainsi dans la même cour que son compatriote Xiaomi (Redmi, Poco). Il est l’une des nombreuses filiales du groupe BKK Electronics qui possède notamment les marques Oppo, OnePlus et Vivo. Pour autant, le plus jeune de la fratrie a une identité propre a lui et n’est pas qu’une marque de plus dans le portefeuille du groupe chinois.

Le meilleur : Realme GT 5G

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER AU MEILLEUR PRIX

En attendant l'arrivée du Realme GT 2 et de sa version Pro qui ont été officialisés le 4 janvier 2022, le Realme GT 5G reste le modèle le plus solide de la collection du constructeur chinois. Il a tous les atouts pour séduire : un prix très compétitif pour la qualité du smartphone, un processeur haut de gamme, une recharge ultra rapide, des bonnes performances en photo, etc.

Pour en venir aux caractéristiques à proprement parler, le Realme GT 5G est équipé d'un processeur Snapdragon 888 épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. Il n'a donc rien à envier aux smartphones haut de gamme sous Android niveau performances. Que ce soit pour un usage classique au quotidien ou pour des tâches intenses telles que le jeu vidéo.

Le Realme GT 5G est équipé d'un écran Super AMOLED Full HD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,43 pouces. Son taux de rafraichissement est de 120 Hz. Pour la partie photo, le capteur principal (grand angle) de 64 MP assure de bonnes prestations de jour comme de nuit. Il est épaulé par deux autres capteurs : un objectif ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2MP pour les prises très rapprochées.

Enfin, grâce à sa batterie de 4500 mAh, le Realme GT 5G dont voici notre test offre une autonomie d'une journée et demie, voire plus selon l'utilisation. Sa recharge rapide de 65W lui permet de passer de 0 à 100% en 32 minutes à peine. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, 12 minutes suffisent pour charger la batterie à 50%. Le smartphone est disponible au meilleur prix sur Amazon à 555 € dans sa version bleue et 599 € en version jaune.

Les + Les - Bel écran

Pas étanche Design réussi

Autonomie trop juste en 120 Hz et plutôt moyenne en jeu SoC haut de gamme (performances de haut vol)

Bonne autonomie et recharge très rapide

Bonne qualité du capteur photo principal



Realme GT Neo 2 : l'alternative

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER AU MEILLEUR PRIX

Le Realme GT Neo 2 est une version allégée du Realme GT standard, mais n'est pas à confondre avec le GT Master Edition que nous présentons tout juste plus bas. Nous sommes ici sur un modèle milieu de gamme aux performances exemplaires puisqu'on y retrouve un SoC Snapdragon 870, qui offre une puissance à mi-chemin entre le Snapdragon 865 de 2020 et le Snapdragon 888 de 2021.

Le smartphone n'a donc pas grand-chose à envier aux modèles haut de gamme du moment. Il est proposé en version 8/128 Go et 12/256 Go. Son écran Full HD+ de 6,62″ est de type AMOLED et offre une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. En ce qui concerne la partie photo, le GT Neo 2 partage la même fiche technique que le Realme GT 5G. On a donc un capteur principal de 64 MP qui assure des prises très correctes en journée et même le soir grâce au mode nuit.

Pour l'épauler, on retrouve un module ultra grande angle de 8Mp et un capteur macro de 2 MP. Les selfies sont gérés par un module de 16 MP. Comme vous pouvez le voir, le Realme GT Neo 2 reprend la plupart des caractéristiques de la GT standard, mais dispose d'un processeur moins puissant. Pour autant, ces performances sont largement au-dessus de la moyenne sur le segment milieu de gamme. Le smartphone est disponible à 379 € sur Amazon. Pour tout savoir, n'hésitez pas à consulter notre test du Realme GT Neo 2.

Les + Les - Bel écran

Absence d'un port microSD Excellente autonomie et bonne recharge rapide

Pas étanche Puissant



Realme GT Master Edition : meilleur rapport qualité prix

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER AU MEILLEUR PRIX

Deuxième smartphone de la famille GT, la Master Edition a été lancée en juillet 2021. Elle se distingue par sa fiche technique édulcorée pour un tarif encore plus compétitif. Le Realme GT Master Edition était proposé au lancement à 349 € dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et à 399 € dans sa version 8/256 Go. Mais à l'heure où ces lignes sont écrites, on le retrouve moins cher à 299 € dans la version de base.

Le Realme GT ME dispose d'un SoC Snapdragon 778 5G milieu de gamme. Ses performances sont donc en dessous de celles du Realme GT standard, mais restent confortables pour la grande majorité des usages au quotidien. Le bloc photo est constitué des mêmes capteurs que ceux des modèles GT et GT Neo 2. Pour ce qui est de la batterie, elle est d'une capacité de 5000 mAh et est capable de tenir deux jours pleins si vous n'utilisez pas le smartphone avec beaucoup d'intensité.

Le smartphone n'est pas lésé sur le plan de la recharge rapide puisqu'il supporte une puissance de 65W qui permet de faire le plein à partir de zéro en 33 minutes. C'est peu ou prou le même temps de charge que celui du Realme GT 5G.

Les + Les - Bel écran

Pas étanche Design réussi

Partie photo perfectible Bonnes performances

Bonnes autonomie et recharge très rapide

Prix très attractif



Relame 8 5G : l'alter ego du Redmi Note 10 5G

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER AU MEILLEUR PRIX

Si vous recherchez un smartphone 5G performant et abordable, deux modèles se disputent le trône : le Reame 8 5G et le Redmi Note 10 5G qui ont beaucoup de points en commun. Dans le catalogue Realme, c'est aussi le modèle 5G le moins cher. Il a été lancé au tarif de 229 €, mais ce smartphone est difficile à trouver en ce moment. Il est disponible au meilleur prix à 214 € sur Amazon.

Pour en venir aux caractéristiques, le Realme 8 5G est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 700 épaulé par 4 Go de mémoire vive, d'un écran IPS Full HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Sa batterie de 5000 mAh lui permet de tenir très facilement une journée pleine avec une utilisation relativement intensive. Mais chose rare sur un smartphone Realme, la charge rapide proposée ici n'est que d'une capacité de 18W.

Les + Les - La 5G à petit prix

La coque qui retient trop les traces de doigt et la poussière Ecran lumineux

De gros ralentissements en jeu et une latence élevée Le port jack 3,5 mm et le port microSDXC

Recharge rapide de seulement 18W Bonne autonomie

Prix très attractif

Performances correctes du capteur photo principal



Realme 8 Pro : plus performant que le Realme 8, mais sans la 5G

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER AU MEILLEUR PRIX

Le Realme 8 Pro, comme son nom l'indique est une version améliorée du Realme 8 en version 4G comme en 5G. Mais chose surprenante, la marque ne propose pas de version 5G pour la variante Pro. C'est un facteur qui pourrait pleinement justifier une hésitation entre les deux modèles. Mais si la 5G n'est pas un must pour vous, le Realme 8 Pro est un meilleur smartphone sur plusieurs aspects.

Il dispose d'un SoC Snapdragon 720G plus performant épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive, d'un écran Super AMOLED Full HD+ de 6,3 pouces (le Realme 8 5G a un écran IPS), son capteur principal de 108 MP assure de meilleures prises. Et enfin, sa batterie de 4500 mAh est compatible avec une recharge rapide de 50W qui permet de charger complètement le smartphone en 47 minutes.

Les + Les - Des performances stables, même sous la pression d'un jeu

Un écran qui manque parfois de luminosité et de justesse Design réussi

Un capteur grand-angle pas toujours à l'aise Belles prestations du capteur 108 mégapixels

Bonne autonomie et recharge très rapide

Un port microSDXC qui est souvent absent chez les concurrents

Prix attractif



Realme 8i : prestations correctes, tout petit prix

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER AU MEILLEUR PRIX

C'est le modèle à petit prix du catalogue de Realme. Successeur du populaire Realme 7i, le Realme 8i hérite des bases de son prédécesseur qu'il améliore sur beaucoup de plan. Le smartphone dispose d'un écran IPS de 6,6 pouces en définition Full HD+ et banalise le taux de rafraichissement de 120 HZ qui est également de la partie. Pour un smartphone qui s'affiche en ce moment à 169 €, c'est une fiche technique plutôt convaincante.

Sous le capot, on retrouve un processeur octa-core Helio 96. La finesse de gravure est de 12nm, mais les performances sont correctes pour un smartphone de ce prix. Le SoC est épaulé par 4 ou 6 Go de RAM. On n'est pas en face d'une bête de puissance, mais le Realme 8i conviendra pour les usages les plus classiques du quotidien.

La partie photo est gérée par un triple capteur : un module principal de 50 MP et deux capteurs de 2 MP (ToF et Macro. Enfin, sa batterie est d'une capacité de 5000 mAh et est compatible avec une recharge rapide de 18 W.

Les + Les - Ecran 120 Hz Recharge lente Bonne autonomie Petit prix

📱Pourquoi acheter un smartphone Realme ?

En deux ans d'existence, Realme a réussi à se faire un nom sur le marché des smartphones et ce n'est pas le fruit du hasard. La marque qui comptait plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde à la mi 2021 déploie une stratégie qui ne nous est pas étrangère. À l'instar des gammes Redmi et Poco de Xiaomi, ses smartphones sont proposés à des prix très raisonnables pour une fiche technique séduisante.

C'est le cas du Realme GT qui offre les caractéristiques d'un smartphone haut de gamme pour un prix de lancement de 449 €. Et si vous êtes prêts à faire de de petites concessions, la marque propose des modèles milieux de gamme performants sous la barre des 400 €, voire 300 €. C'est notamment le cas du Realme GT Master Edition. Enfin, pour moins de 200 €, vous avez le Realme 8i. C'est un smartphone d'entrée de gamme qui offre des performances correctes pour la plupart des gens.