Meilleurs smartphones entre 400 € et 500 €

Découvrez notre guide d’achat des meilleurs smartphones compris entre 400 et 500 euros. Des appareils haut de gamme moins chers que leurs concurrents ou dont le prix a baissé depuis leur sortie. Une sélection de smartphones premium dans laquelle vous trouverez peut-être votre prochain mobile. Prêt à trouver chaussure à votre pied ?

Nous vous proposons aujourd’hui une sélection des meilleurs smartphones moins de 500 euros. Une sélection d’appareils haut de gamme sortis soit cette année, soit l’année dernière. Certains sont parvenus à descendre en dessous de la barrière fatidique des 500 euros après une baisse de prix. D’autres, plus récents, ont fait leur arrivée sur le marché avec un rapport qualité prix nettement supérieur à la concurrence. Qu’il qu’il en soit, cette sélection devrait vous plaire et nous sommes quasiment sûrs que vous trouverez le smartphone qui correspond à la fois à vos besoins et à votre budget. C’est parti !

Xiaomi Mi Note 10

Le Xiaomi Redmi Note 10 arbore un écran incurvé AMOLED de 6,47 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau. Comme sur les derniers smartphones haut de gamme, on retrouve sous l’écran un lecteur d'empreintes digitales. Sur la face arrière, les cinq capteurs photo sont alignés à la verticale.

Le Le quintuple appareil photo du Mi Note 10 est composé d’un module principal ISOCELL Bright HMX conçu par Samsung de 108 Mpx, d’un téléobjectif 12 MP, d’un téléobjectif 8 MP, d’un ultra grand angle 20 MP et d’un mode macro 2 MP. Grâce au capteur 108 Mpx, les photos sont d’une définition de 27 millions de pixels mais chaque pixel est 4 fois plus grand, ce qui permet d’avoir des niveaux de détails impressionnants.

Coté hardware, le Xiaomi Mi Note 10 est animé par le processeur milieu de gamme Qualcomm Snapdragon 730G, couplé par 6 ou 8 Go de RAM. Son autonomie devrait être excellente puisque le smartphone embarque une batterie d’une capacité de 5260 mAh compatible avec la charge rapide 30W.

Xiaomi Mi 9T Pro

Le Xiaomi Mi 9T Pro est équipé d’un écran AMOLED et un SoC Snapdragon 855. Le processeur est accompagné de 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Les trois capteurs se détaillent comme suit : un module principal de 48 mégapixels (f/1,75), un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels d’ouverture f/2,4 et un téléobjectif de 8 mégapixels (f/2,4). La batterie est d’une capacité de 4000 mAh et elle est compatible avec la recharge rapide jusqu’à 27W.

Samsung Galaxy S10e

Plus abordable que la variante normale du S10 ou S10+, le Samsung Galaxy S10e embarque le stricte nécessaire. Pour atteindre le prix de 759 €, le constructeur a fait quelques concessions. Pas de capteur d'empreintes digitales sous l’écran puisque ce dernier est situé sur la tranche droite du téléphone, près du bouton d’alimentation. Pas de triple capteur photo aussi, mais un double module au dos. Côté batterie, comptez sur une capacité assez chiche de 3100 mAh.

Côté design, il profite tout de même d’un écran Infinity-O, avec un seul trou dans la dalle AMOLED, comme le S10 standard, pour une caméra unique. Il s’agit par contre d’un écran non incurvé et avec définition FHD+ seulement. On y trouve une dalle plate, pour la première fois sur un smartphone haut de gamme Samsung depuis le Galaxy S7. Sans surprise, la fiche technique du S10e est plus modeste que celle de ses grands frères. Le terminal doit se contenter de 4 Go RAM et de 128 Go de stockage interne.

Huawei Mate 20

Grâce à son SoC Kirin 980, un processeur gravé en 7nm, le Huawei Mate 20 s’impose comme l’un des plus puissants smartphones de l’année. Le flagship parvient aussi à de véritables prouesses dans le domaine de la photographie, grâce à son triple capteur photo arrière. Le Mate 20 est proposé à 499€.

Huawei P30

Le dernier smartphone sorti par Huawei, le P30 est équipé du Soc Kirin 980, épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire interne. Le P30 dispose d’une caméra arrière avec triple capteur 40 mp, 16 mp et 8mp ainsi qu’une caméra avant de 32mp. Il embarque une batterie de 3 650 mAh, lui assurant une autonomie très correcte. Le Huawei P30 est doté d’une dalle OLED FHD+ de 6,1 pouces et ratio 19,5:9.

Le smartphone tourne sous Android 9 Pie et la surcouche maison EMUI 9.1. Il est équipés d’un lecteur d'empreintes sous l’écran, comme sur le Mate 20 Pro. Il est résistant à l’eau et à la poussière : le P30 est certifié de la conformité IP53. Signalons aussi la présence d’un port USB-C ainsi qu’une compatibilité Bluetooth 5.0.

Huawei P20 Pro

Même s’il est sorti en mars 2018, le Huawei P20 Pro reste à ce jour encore un excellent smartphone qui n’a rien à envier aux autres flagships sortis plus tard dans l’année. Il est en promo à 429 € chez Rue du Commerce. Voici un petit récapitulatif de sa fiche technique.

Processeur : HiSilicon Kirin 970 Octo-Core (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.8 GHz)

HiSilicon Kirin 970 Octo-Core (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.8 GHz) Système : Android 8.1 Oreo avec Emotion UI 8.1

Android 8.1 Oreo avec Emotion UI 8.1 Ecran : FullView 19:9 6.1″ résolution FHD+ de 1080 x 2240 pixels

FullView 19:9 6.1″ résolution FHD+ de 1080 x 2240 pixels RAM : 6 Go

6 Go APN : Triple objectif Leica 40 + 20 MP + 8 MP, f/1.6, caméra avant 24 MP

Triple objectif Leica 40 + 20 MP + 8 MP, f/1.6, caméra avant 24 MP Stockage : 128 Go

128 Go Connectivité : BT 4.2, GPS, A-GPS, Wi-Fi ac/a/b/g/n, USB Type-C, lecteur d'empreinte digitale

BT 4.2, GPS, A-GPS, Wi-Fi ac/a/b/g/n, USB Type-C, lecteur d'empreinte digitale Batterie : 4000 mAh

: 4000 mAh Dimensions : 155 x 73.9 x 7.8 mm pour 180 gr

Honor 20 Pro

Le Honor 20 Pro profite de 256 Go de stockage interne, de 8 Go de mémoire vive et d’une grosse batterie de 4000 mAh. Le smartphone promet donc des performances et une autonomie au dessus du Honor 20. Surtout, le Honor 20 Pro est doté d’un quadruple capteur photo encore plus impressionnant que le Honor 20 standard. Le module principal profite en effet d’une ouverture de f/1.4, contre f/1.8 pour le Honor 20. On trouve aussi une fonction de stabilisation de l’image OIS, un 3ème capteur de 8MP (contre 2MP pour le modèle de base) et un objectif téléfoto. Enfin, le terminal propose un zoom optique x3, contre un zoom numérique x2 pour son petit frère.

Asus Zenfone 6

L’Asus Zenfone 6 est équipé d’un double capteur photo 48 + 13 Mp, un Snapdragon 855, 6 Go de RAM, du stockage interne extensible, et une énorme batterie 5000 mAh. sus s’est inspiré du Samsung Galaxy A80 – avec un double capteur photo rotatif motorisé. Celui-ci embarque l’énorme capteur 48 mégapixels Sony IMX586, et un capteur secondaire 13 MP. Concrètement une charnière fait passer le capteur de l’arrière à l’avant en fonction des besoins.

OnePlus 6T

Le OnePlus 6T n’apporte pas énormément de nouvelles fonctionnalités par rapport au OnePlus 6, à vous de voir si la différence de prix vaut le coup ou non. On aime son design tout en verre ainsi que son grand écran AMOLED avec cette encoche minimaliste en forme de goutte.

Dans les points négatifs, pas de certification IP68 ni de slot microSD, ni de prise jack audio. Les haut-parleurs sont certainement moins performants que sur les haut de gamme plus chers. Côté photo, on peut néanmoins parler de vrai bon en avant surtout en conditions de basse luminosité. Comme toujours le rapport qualité-prix reste très bon.

📱Quels constructeurs proposent les meilleurs smartphones ?

Pratiquement tous les constructeurs proposent d’excellents smartphones dans cette gamme de prix. Mention spéciale cela dit à Xiaomi avec son Mi 9T Pro, et à Samsung, avec son Galaxy S10e, Honor. avec son 20 Pro ou bien encore Huawei avec le P30, tous, proposent de sérieux arguments à faire valoir et se disputent une bataille acharné pour proposer le meilleur smartphone.

🤔Que puis-je faire avec un smartphone dans cette gamme de prix ?

Comme pour les smartphones se situant entre 300 € et 400 €, vous pouvez aisément faire tous ce que vous désirez avec un appareil dans cette gamme de prix. La partie photo est généralement à la hauteur, tout comme les performances, grâces à l’intégration de processeur et une quantité de mémoire RAM confortable. A ce niveau, vous avez des fonctionnalités que l’on retrouve sur les smartphones haut de gamme telles que la recharge sans fil, la certification IP ou bien encore le lecteur d'empreinte sous l’écran.