Quels sont les meilleurs smartphones gaming à acheter en 2020 ?

Les smartphones dédiés au gaming sont de plus en plus populaires sur le marché. Le Razer Phone a ouvert la voie et d’autres constructeurs s’engouffrent désormais dans la brèche. Mais comme nous allons le voir, pas besoin d’un smartphone au design extravagant et d’une appellation « gaming » pour profiter d’un appareil offrant excellent un confort de jeu. Si vous êtes plus souvent sur un jeu Android que sur WhatsApp ou Facebook, ce guide d’achat est pour vous.

Gratuits ou payants, il existe de très nombreux jeux excellent sur Android. Certains peuvent être joués sans qu’il y ait forcément besoin d’une grosse configuration derrière, mais pour les jeux 3D les plus gourmands, c’est une autre paire de manches. Et quand on est un gamer, il est tout de même dommage de ne pas pouvoir profiter à fond de l’expérience que propose un bon jeu à cause d’un smartphone qui ne tient pas la route. Avec ceux que nous vous proposons ici, vous ne devriez pas trop avoir de problèmes.

Asus Rog Phone 2

C’est tout simplement le meilleur smartphone de cette sélection. Le Asus Rog Phone 2 est une bête de puissance et d’endurance grâce à une batterie de 6000 mAh compatible recharge rapide 30W et d’un SoC Snapdragon 855+ et 12Go de RAM. La mémoire interne est de 512 Go, non extensible.

Le flagship d’Asus se distingue aussi par son design anguleux, avec un emplacement des touches bien réfléchi, son écran AMOLED de 6.59 pouces FHD+ avec taux de rafraîchissement 120 Hz et un temps de réponse de 1ms, et ses nombreux accessoires, pensés pour les gamers. Le smartphone est proposé à 899€. Sur AnTuTu, l’Asus ROG Phone grimpe à 396 334. Chez Geekbench, il parvient à 3613 en single core et à 10 554 en multicore.

Black Shark 2

Avec son processeur Snapdragon 855, ses 8 ou 12 GB de RAM et 128 Go de stockage, le Black Shark 2 figurait à sa sortie parmi les smartphones les plus puissants du marché. Depuis, Qualcomm a lancé le Snapdragon 855 Plus, et Asus l’a intégré à son ROG Phone 2. Cela n’empêche pas le Black Shark 2 d’afficher d’excellentes performances. Les animations et transitions sont fluides et le smartphone n’éprouve aucune difficulté à basculer d’une application à l’autre, aussi lourdes soient-elles.

Razer Phone 2

Le Razer Phone 2 est équipé d’un écran de 5.72 pouces IGZO LCD avec définition 1440 x 2560 et format 16:9. Bien sûr, le taux de rafraîchissement de 120 Hz qui constituait l’un des points forts du premier smartphone est toujours là. Bonne nouvelle, la dalle est plus lumineuse de 50% par rapport au Razer Phone premier du nom. Pour l’audio, on retrouve deux haut-parleurs frontaux, l’un situé en haut et l’autre en bas.

En ce qui concerne l’autonomie, le mobile embarque une batterie de 4000 mAh. Il assure une compatibilité avec la recharge rapide Quick Charge 4.0+. Son dos en verre lui permet également de supporter la recharge sans fil Qi. Geekbench lui un score de 2026 en single core et 8234 en multicore, alors qu’Antutu lui accorde un score de 283 000.

Huawei Mate 20 Pro

Le Huawei Mate 20 Pro brille aussi grâce à son capteur d'empreintes digitales sous l’écran, sa reconnaissance faciale 3D et son immense écran borderless AMOLED. Très Premium, il est proposé à 999€. Il a le mérite d’obtenir une excellente place dans le classement Antutu avec un score de 307 059 et se révèle être un excellent smartphone pour le jeu.

OnePlus 7T Pro

Le OnePlus 7T Pro arbore un superbe écran incurvé de 6.67 pouces avec définition QHD+ (3120 x 1440 pixels) compatible HDR 10+. L’écran du OnePlus 7T Pro s’impose une fois encore comme une référence en la matière. Il tient aisément la comparaison avec l’iPhone 11 Pro Max d’Apple ou le Galaxy Note 10+ de Samsung.

Coté hardware, le smartphone peut se targuer de proposer l’un des plus puissant processeur du moment, à savoir le Qaulcomm Snapdragon 855+, épaulé par 8 Go de mémoire RAM et pas moins de 256 Go de mémoire de stockage interne. Coté autonomie, le OnePlus 7T Pro est très endurant, notamment grâce à sa batterie d’une capacité de 4085 mAh. Couplée à la technologie de charge rapide Warp Charge 30T, assurant un gain de 1 à 70% en 30 minutes et de 1 à 100% en 60 minutes, il est très rapide à recharger.

Coté audio, le smartphone propose deux haut-parleurs stéréo disposés comme sur le 7T. Le module photo est composé de trois capteurs qui se répartissent de la sorte : un capteur grand-angle, un téléobjectif 3x et un capteur ultra grand-angle (117°). Le capteur frontal se situe dans un module rétractable.

Samsung Galaxy Note 10+

Le Samsung Galaxy Note 10+ embarque un processeur Exynos 9825 gravé en 7 nm. Il est épaulé par 12 Go de mémoire vive et dispose de 256 Go de stockage interne. ! L’écran est constitué d’une dalle 6,8’’ Dynamic Amoled Infinity-O certifiée HDR10+ affichant 2280 x 1080 pixels de bord à bord. Le module dorsal du Note 10+ est quant à lui composé de trois capteurs : ultra grand-angle (16 MP f/2,2 ; champ de vision 123°); grand-angle (12 MP ; double ouverture f/1,5 et f/2,4 ; OIS ; champ de vision 77°, AF Dualpixel à détection de phase) et téléobjectif (12 MP f/2,1 OIS champ de vision 45°).

Au petit jeu des performances brutes, le Note 10+ obtient un score Antutu de 348 796 points. Loin d’être ridicule, il n’égale toutefois les performances brutes des concurrents équipés d’un SnapDragon 855. Cela chagrinera sûrement les fanatiques des benchmarks, mais dans la pratique le Note 10+ est d’une célérité impressionnante.

Honor Play

Monstre de puissance malgré son prix réduit, le Honor Play s’impose comme le meilleur smartphone gaming si votre budget est limité. Lors de notre test, nous avons apprécié son design en métal bien fin, son très bel écran lumineux et ses bonnes performances générales.

Le smartphone se distingue aussi de la concurrence grâce à son interface fluide, intuitive et agréable, son autonomie à tomber par terre et l’efficacité de sa recharge rapide. Cerise sur le gâteau, le Honor Play est équipé du GPU Turbo, une option qui permet une optimisation de la partie graphique. Vendu à 329€, il s’agit d’une excellente surprise, qui ravira les joueurs. GeekBench en Single Core lui attribue un score de 1608 en Multi Core de 4701. Antutu affiche un score de 212 000.

Quels critères prendre en compte avant l’achat d’un smartphone gaming ?

Avant de faire votre choix pour l’achat d’un smartphone pour le jeu, il y a plusieurs critères à prendre en compte. L’espace de stockage est l’un d’entre eux. si vous souhaitez y installer beaucoup de jeux, veillez à ce que l’appareil dispose d’ua moins 64 Go au minimum et d’un port microSD. Certains smartphones propose d'emblée un espace de stockage confortable comme l’Asus Rog Phone 2.

La quantité de mémoire RAM est également très importante pour faire tourner sans mal les derniers jeux, souvent très gourmands en ressources logicielles. Enfin, l’écran – plus sont taux de rafraîchissement et important, mieux c’est. A ce petit jeu, c’est Asus et Razer qui proposent les meilleurs smartphones avec leurs Rog Phone 2, et Razer Phone 2 qui offrent des écrans avec un taux de rafraîchissement de 120 Ghz.