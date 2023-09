Précommande iPhone 15, 15 Plus et 15 Pro : où les acheter au meilleur prix ?

Apple vient de lancer ses quatre nouveaux iPhone de 2023. Comme l'an dernier, on a droit à un iPhone 15 accompagné d'une version Plus. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont aussi disponibles. Les quatre modèles sont en précommande. Découvrez ici les boutiques qui les proposent au meilleur prix.

L'iPhone 15 et ses variantes étaient les produits les plus attendus de la traditionnelle Keynote automnale d'Apple qui s'est tenue le mardi 12 septembre 2023. Et comme on pouvait s'y attendre, la firme propose pour la deuxième année consécutive une version Plus de l'iPhone 15 avec un écran plus grand que celui du modèle de base.

Pour ceux qui veulent le meilleur, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont aussi disponible avec un nouveau châssis en titane. À l'instar des deux modèles de base, la taille de l'écran est ce qui les différencie. Pour le reste, ils partagent la même fiche technique et embarquent notamment des composants plus avancés. Tous les iPhone de la série 15 disposent d'un port USB-C, l'une des nouveautés majeures de cette génération.

Où acheter les iPhone 15 et 15 Plus au meilleur prix ?

Cette année, Apple a baissé le prix de ses iPhone. Les iPhone 15 et 15 Plus sont 50 € moins chers que leurs prédécesseurs, soit 969 € pour la version 128 Go de l'iPhone 15 et 1099 € pour celle de l'iPhone 15 Plus. Les deux sont également disponibles dans des versions de 256 Go et de 512 Go. Vous pouvez les retrouver en précommande pour une livraison à partir du 22 septembre 2023.

Prix conseillés de l'iPhone 15 :

128 Go : 969 €

256 G0 : 1099 €

512 Go : 1349 €

Prix conseillés de l'iPhone 15 Plus :

128 Go : 1119 €

256 Go : 1249 €

512 Go : 1499 €

Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont proposés en 5 coloris : bleu, rose, jaune, vert et noir.

Où acheter les iPhone 15 Pro et 15 Pro au meilleur prix ?

L' iPhone 15 Pro est 100 € moins chers que son prédécesseur au lancement. Il est disponible à partir de 1 229 € (128 Go). Le prix de l'iPhone 15 Pro max est aussi en baisse. Apple a supprimé la version 128 Go et commence par une version 256 Go qui est au même prix que le 128 Go de l'iPhone 14 Pro Max.

Voici plus bas les prix de toutes les variantes. Elles sont disponibles en précommande pour une livraison à partir du 22 septembre 2023.

Prix conseillés de l'iPhone 15 Pro

128 Go : 1 229 euros

256 Go : 1 359 euros

512 Go : 1 609 euros

1 To : 1 859 euros

Prix conseillés de l'iPhone 15 Pro Max

256 Go : 1 479 euros

512 Go : 1 729 euros

1 To : 1979 euros

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d'un tout nouveau châssis en titane. Ils sont disponibles en 4 coloris : titane naturel, bleu, blanc et noir.

Quelles sont les caractéristiques des iPhone 15 et 15 Plus ?

On commence par la nouveauté la plus marquante des iPhone 15 et 15 Plus : l'arrivée d'un port USB-C qui remplace l'historique port Lightning. Cette fois, c'est la bonne. Après plusieurs années de faux rendez-vous, Apple se devait d'anticiper l'entrée en vigueur des règles européennes qui imposent désormais une harmonisation de la connectique sur tous les appareils mobiles et notamment les smartphones.

Pour le reste, les iPhone 15 et 15 Plus embarquent le processeur Apple A16 Bionic, un an après son lancement sachant qu'il était réservé aux variantes Pro l'année dernière. Par rapport aux iPhone 14 et 14 Plus, cela reste néanmoins une nouveauté. La pilule Dynamic Island est une autre caractéristique dont les iPhones 15 et 15 Plus héritent cette année. La fameuse encoche disparait donc sur tous les modèles de 2023.

Le plus petit modèle dispose d'un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz. L'iPhone 15 Plus quant à lui a un écran de 6,7 pouces avec le même taux de rafraichissement. Enfin, les deux modèles disposent de deux capteurs photo de 48 MP (grand angle) et 12 MP (ultra grand-angle) et d'un capteur de 12 MP pour les selfies.

Quelles sont les caractéristiques des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ?

Les deux variantes les plus avancées, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max disposent eux aussi d'un port USB-C à la place du port Lightning. Elles embarquent le nouveau processeur Apple A17 Bionic gravé en 3 nm qui pousse les performances encore plus loin. Les deux smartphones disposent d'un écran OLED always-on avec un taux de rafraichissement de 120 Hz capable de descendre jusqu'à 1 Hz au besoin pour économiser de l'énergie. Leurs tailles respectives sont de 6,1 et 6,7 pouces.

L'autre nouveauté majeure des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, c'est qu'ils adoptent un nouveau châssis en titane, un un métal qui offre un meilleur ratio résistance / poids, ce qui permet aux deux smartphones de perdre plusieurs dizaines grammes sans rien perdre de leur attrait. Enfin, pour ce qui est des caractéristiques photo, les capteurs sont ici au nombre de trois : 48 MP (grand angle), 13 MP (ultra grand-angle) et 12 MP (téléobjectif périscope) avec un zoom optique 5X.