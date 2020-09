Précommande Xbox Series X et S en stock sur Amazon, vite !

La précommande Xbox Series X et S de Microsoft est ouverte. La Series X est proposée au prix de 499,99 € et la Series S à 299,99 €, avec une disponibilité annoncée le 10 novembre 2020. On fait le point sur les enseignes proposant les Xbox Series X et Series S en précommande.

💰Où précommander la Xbox Series X en stock ?

La précommande de la Xbox Series X est enfin là et les personnes voulant recevoir la console le jour de sa sortie peuvent la trouver sur Amazon, Auchan, Boulanger, Cdiscount, Darty, la Fnac, et Micromania. Son prix de départ est de 499.99 euros.

💰Où précommander la Xbox Series S en stock ?

La Xbox Series S qui est plus légère et plus abordable, est quant à elle proposée à un prix de départ de 299,99 €, soit 200 € de moins que le tarif de la Xbox Series X. La sortie de cette console est également prévue pour le 10 novembre 2020. Découvrons ensemble les boutiques qui la propose en précommande.

🔎Quelles nouveautés pour la Xbox Series X ?

La Xbox Series X est une console de jeu de salon alliant puissance, rapidité et compatibilité. Elle assure une rétrocompatibilité avec des milliers de jeux issues des consoles de génération précédente Xbox One, Xbox 360 et Xbox originale. Parmi les nouveautés de taille, il y a le support du ray-tracing, technologie de rendu des reflets et de réfraction de la lumière permettant d’obtenir des graphismes époustouflants de réalisme.

Pour vous faire une petite idée, Microsoft annonce que le CPU AMD de la console est 4 fois plus puissant que celui de la Xbox One X et son GPU Navi l’est deux fois plus que celui de la précédente console, assurant jusqu’à 12 TFLOPS de puissance. Coté connectique, la console est dotée d'une prise optique audio, d'un port HDMI out, de deux ports USB-A (3.2), d'un port USB-A sur la façade avant, d'un port Ethernet et d'un port d’alimentation. Parmi les autres nouveautés et fonctionnalités technologiques, on compte :

Variable Fresh Rate (VRR) : elle permettra d’optimiser constamment la fréquence d’actualisation des images en mouvement afin d’améliorer leur netteté

: elle permettra d’optimiser constamment la fréquence d’actualisation des images en mouvement afin d’améliorer leur netteté Variable Rate Shading (VRS) : elle permet aux développeurs d’utiliser la puissance du GPU de manière plus intelligente en réduisant le taux d’ombrage dans les zones des images où cela n’affectera pas la qualité visuelle

: elle permet aux développeurs d’utiliser la puissance du GPU de manière plus intelligente en réduisant le taux d’ombrage dans les zones des images où cela n’affectera pas la qualité visuelle Ray tracing : pour un meilleur rendu des effets de lumière

: pour un meilleur rendu des effets de lumière Quick Resume , une fonction permettant de relancer une partie qui a été mise en pause. Et ce même après un redémarrage de la console

, une fonction permettant de relancer une partie qui a été mise en pause. Et ce même après un redémarrage de la console Auto Low Latency Mode (ALLM) et Dynamic Latency Input (DLI) : deux fonctionnalités permettant de réduire au maximum la latence pour améliorer la vitesse d’affichage.

La manette de la Xbox Series X a également été revue et améliorée. Sa taille et sa forme ont été affinées afin de s'adapter à un plus grand nombre de joueurs. On retrouve sur cette dernière un nouveau bouton dédié au partage de contenu (captures, vidéo). Enfin, la croix directionnelle a aussi été revue et s’inspire très fortement de celle que l'on retrouve sur la manette sans fil Xbox Elite Series 2. Elle est compatible avec la Xbox One, mais aussi avec Windows 10 pour les joueurs sur PC.

🎮Quels jeux sont attendus sur la Xbox Series X et Series S ?

Lors du Xbox Games Showcase nous avons eu droit à une présentation sur la future série de jeux à venir pour la console Xbox Series X. Parmi les jeux les plus attendus, on compte des titres déjà très populaires sur la génération précédente de consoles Microsoft : Halo, Fable, Flight Simulator, Forza…, mais également des titres totalement inédits comme Everwild, Grounded…

La Xbox Series X a aussi droit à des titres exclusifs, développés uniquement pour cette dernière. La liste est plutôt bien fournie Bright Memory Infinite,DIRT 5, Scorn, Chorus,Vampire The Masquerade Bloodlines, Call of the Sea, The Ascent, The Medium, Scarlet Nexus, Second Extinction, Yakuza : Like a Dragon, Assassin’s Creed Valhalla et Halo Infinite.

Autre bonne nouvelle : les jeux exclusifs seront disponibles sur ordinateur via un abonnement Game Pass (pour l’instant 4 euros), qui permet de télécharger tous les titres du catalogue sans surcoût ni limite. Il est en effet possible de jouer aux jeux des nombreux Xbox Games Studios sans passer par l'acquisition de la nouvelle console.