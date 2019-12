Meilleurs smartphones entre 600 € et 700 €

Envie de savoir quelles sont les meilleures options pour acheter un smartphone entre 600 € et 700 € ? Les prix du marché avaient tendance à augmenter, dans l’ensemble, ces dernières années. Mais des marques chinoises, en particulier OnePlus, Oppo et Huawei, proposent dans cette tranche de prix des smartphones souvent bien mieux dotés que des acteurs plus établis. Voici notre sélection des meilleures options dans cette tranche de prix.

Samsung Galaxy S10

Le dernier né de la gamme S de Samsung, le S10 est sans doute l’un des smartphones haut de gamme premium les plus aboutis en 2019. Disponible dans deux variantes, le S10 et S10+ tous comme ce fût le cas sur le modèle précédent, les Galaxy S10 et S10+ arborent un écran Infinity-O avec un trou, à l’image de ce que propose Honor avec son View 20. Toujours pas d’encoche, ce qui ravira celles ou ceux allergiques à cette mode lancée, rappelons le, par Apple avec son iPhone X.

Sous le capot, on retrouve l’un de meilleur processeur du moment gravé en 7nm, à savoir le Samsung Exynos 9820 épaulé par 6 ou 8 GB ou 12 GB de RAM selon les versions. Autre nouveauté de taille : un lecteur d’empreintes à ultrasons sous l’écran. Comme toujours, Samsung a également amélioré l’appareil photo, classique.

OnePlus 7T

Variante légèrement amélioré du OnePlus 7, le OnePlus 7T voit quelques différences par rapport au OnePlus 7T Pro. La capacité de la mémoire de stockage interne est revue à la baisse : 128 Go contre 256 Go. On retrouve le même processeur à savoir le Snapdragon 855+ ainsi que 8 Go de mémoire RAM.

L’écran est identique, un poil plus petit puisqu’il est de 6.55 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz contre 6.67 pouces pour le OnePlus 7T Pro. La batterie de 3800 mAh est compatible recharge ultra-rapide Warp charge 30. Le tout tourne sous Andoid Q 10 avec l’interface Oxygen OS.

OnePlus 7 Pro

Premier atout : son écran à bords incurvés de 6,67″ qui lui permet d’afficher un ratio taille-écran de 88,6%. Il est AMOLED, compatible HDR10, et bénéficie d’un taux de rafraichissement 90 Hz pour des animations plus fluides en particulier dans les jeux vidéo. Borderless, il est équipé d’un capteur photo selfie rétractable. A l’arrière, le OnePlus 7 Pro bénéficie d’un triple capteur photo avec capteur principal 48 Mp (Sony IMX 586), un Zoom Optique 3x de 8 Mp, et un grand angle 117° de 16 Mp. On trouve aussi une batterie 4000 mAh avec charge rapide Warp Charge 30 (49% de batterie en 20 mn).

Oppo Reno Zoom 10x

Oppo a frappé très fort en présentant ses Reno – des smartphones très borderless qui cachent le capteur selfie dans un tiroir en forme d’aileron de requin. La version 10x Zoom propose comme son nom l’indique un zoom hybride sans perte 10x qui s’appuie sur un capteur périscopique et les caractéristiques de son triple capteur photo. Avec son Snapdragon 855 et jusqu’à 8 Go de RAM, il devrait se hisser sans trop de mal en haut des benchmarks. Il n’est pas encore disponible, mais la marque organise une conférence fin avril en Europe. Sans faire trop de suspense, il y a de fortes chances pour qu’on le voie débarquer dans les prochaines semaines en Europe.

Huawei P30 Pro

Le P30 Pro propose lui une batterie de 4200 mAh ce qui d’après Huawei lui confère une autonomie de plus de deux jours. Les deux smartphones intègre le Soc Kirin 980, 8 Go de RAM et se décline en 128 Go ou 256 Go pour la mémoire interne. Il représente le très haut de gamme chez Huawei et se place comme le concurrent direct du Samsung Galaxy S10. Le Huawei P30 Pro embarque un écran OLED de 6,47 pouces affichant 2440 x 1080 pixels.

📱Quels constructeurs proposent les meilleurs smartphones ?

Dans cette gamme de prix, les références sont Samsung, avec son Galaxy S10, Huawei avec le P30 Pro ou bien encore OnePlus avec son OnePlus 7 Pro ou 7T. Honor et Xiaomi ne proposent cependant pas de smartphones dans cette gamme de prix et se concentrent sur le milieu de gamme avec tout de même de très bons smartphones capable de rivaliser avec ceux cités précédemment.

🤔Que puis-je faire avec un smartphone dans cette gamme de prix ?

Pratiquement tout ! Vous avez de nombreuses possibilités et pouvez faire tout ce que vous voulez avec un smartphone dans cette gamme de prix qui se rapprochent des smartphones les plus premium. Pour la photo, vous ne serez pas déçus puisque le P30 Pro est l’un des meilleurs smartphone dans cd domaine. L’intégration de processeur avec IA intégrée et une quantité de mémoire RAM confortable (au minimum 6 Go). A ce niveau, vous avez des fonctionnalités que l’on retrouve sur les smartphones haut de gamme telles que la recharge sans fil, la certification IP ou bien encore le lecteur d'empreinte sous l’écran.