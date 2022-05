OnePlus Nord 2T pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le OnePlus Nord 2T est disponible sur le marché depuis le 24 mai 2022. S'il n'est pas le successeur du OnePlus Nord 2 de 2021, il se présente comme sa version améliorée qui constitue un choix mieux indiqué pour les utilisateurs un tantinet plus exigeants. Le OnePlus Nord 2T 5G est donc le modèle le plus avancé des smartphones milieux de gamme de la marque. On vous dit où l'acheter au meilleur prix.

Cela fait deux ans que OnePlus a signé son retour sur le segment milieu de gamme. Le OnePlus Nord faisait ainsi ses débuts sur le marché, auréolé d'un accueil en fanfare. Depuis, les modèles de OnePlus se sont multipliés sur ce segment. Le OnePlus Nord 2 prenait notamment la relève en 2021 en gardant les ingrédients qui ont fait le succès de la recette.

Il n'y a pas encore de OnePlus Nord 3, mais la marque démarre son année 2022 avec une version améliorée du modèle de 2021. Le OnePlus Nord 2T se veut donc être une version boostée du smartphone milieu de gamme, comme l'indique bien le suffixe T que connaissent bien ceux qui suivent OnePlus. Il dispose d'un processeur plus puissant, offre une recharge SuperVOOC encore plus rapide et arbore un design premium.

Où acheter le OnePlus Nord 2T 5G au meilleur prix ?

Le OnePlus Nord 2T est disponible depuis le 24 mai 2022 sur l'ensemble des boutiques en ligne majeures. On le retrouve à partir de 429 € (prix conseillé Boulanger, Fnac/Darty, Cdiscount ou encore Rue Du Commerce. Le OnePlus Nord 2T est disponible au meilleur prix sur Amazon à 399 € à l'heure où ces lignes sont écrites.

Le smartphone est proposé en deux versions : une avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 429 €, soit 30 € de plus que le OnePlus Nord 2 a son lancement l'année dernière. La seconde version dispose de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Celle-ci coûte 100 € plus cher et passe la barre psychologique des 500 €. Elle est en effet affichée à 529 €. Vous avez par ailleurs le choix entre deux coloris : le gris et le jade (128 Go uniquement).

Quelle est la fiche technique du OnePlus Nord 2T ?

Sur le papier, le OnePlus Nord 2T partage la plupart des caractéristiques du OnePlus Nord 2, à l'exception du processeur qui est plus puissant et de la puissance de charge qui passe à 88W. Le smartphone embarque en effet un SoC Dimensity 1300 gravé en 6nm et compatible 5G (le OnePlus Nord 2 dispose d'un SoC Dimensity 1200). La nouvelle puce offre ainsi plus de marge en termes de performances. L'utilisateur a assez de puissance pour assurer tous les usages de manière confortable, y compris pour le jeu vidéo.

Le SoC est épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La deuxième évolution majeure concerne la recharge rapide SuperVOOC qui passe à 88W et qui permet d'après notre test de OnePlus Nord 2T de charger intégralement le smartphone en un peu plus de 30 minutes. Il suffit par ailleurs de 10 minutes pour passer de 0 à 50%. À moitié chargé, le OnePlus Nord 2T peut tenir une journée d'utilisation normale et 2 jours en cas de charge pleine.

Pour le reste, les caractéristiques sont les mêmes que celles du OnePlus Nord 2. On retrouve en effet un écran AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 HZ. Le smartphone dispose par ailleurs de 3 capteurs photo : un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur monochrome de 2 MP. Pour tout savoir sur le modèle, vous pouvez consulter notre test complet du OnePlus Nord 2T.