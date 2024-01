Test Samsung Galaxy S24 Ultra : l’attaque du titane

Le Galaxy S24 Ultra est le nouveau fleuron de Samsung, sa vitrine technologique, le smartphone premium qui doit montrer tout son savoir-faire. Si le constructeur mise sur l’intelligence artificielle pour convaincre, son bébé a d’autres arguments à faire valoir, comme une partie photo prometteuse, un processeur ultra puissant ainsi qu’un châssis en titane. Notre test complet.

Difficile de succéder au Galaxy S23 Ultra, le roi des smartphones Android en 2023. Pour accomplir cette tâche difficile, Samsung ne doit pas se contenter d’une mise à jour technique, nécessaire mais peu séduisante, mais aussi proposer du neuf. Ainsi, pour ce Galaxy S24 Ultra, le constructeur met le paquet sur une innovation à la mode : l’intelligence artificielle.

Présenté en même temps que le Galaxy S24 et S24+, le Galaxy S24 Ultra met en avant ses fonctionnalités IA pour améliorer la vie de l’utilisateur. Traitement photo, résumé de texte, retranscription, traduction instantanée… cette technologie promet d’être exploitée de mille manières au sein du terminal. Pour autant, il n’a pas que ça pour séduire, puisqu’il peut aussi compter sur son nouveau châssis en titane, sur son processeur ultra-puissant, sur son appareil photo de pointe et bien sûr sur son stylet, élément qui le rend unique sur le marché.

Ce Galaxy S24 Ultra est-il digne de son prédécesseur ? L’IA apporte-telle réellement quelque chose ? Est-ce toujours techniquement impeccable ? Pour vous, nous l’avons disséqué sur tous les points dans ce test complet.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S24 Ultra est disponible sur le site officiel de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Smartphone premium oblige, le prix est élevé. Voici les tarifs :

256 Go : 1469 euros

512 Go : 1589 euros

1 To : 1829 euros

On remarque que les prix augmentent légèrement par rapport à ceux du S23 Ultra à sa sortie, alors que c’est la tendance inverse sur les S24 et S24+. Le S24 Ultra est vendu en noir, ambre, violet et gris.

Une fiche technique qui fait rêver

Le Galaxy S24 Ultra étant le fleuron de Samsung, la fiche technique est logiquement impressionnante. La firme coréenne s’est contentée d’améliorer sa formule par rapport au S23 Ultra ; une mise à jour pour rester au sommet. On note la présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, le plus puissant du marché, qui garantit puissance, bonne gestion de l’énergie et surtout prise en charge de l’IA. Côté photo, on constate que l’un des téléobjectifs passe à 50 mégapixels et que le zoom optique a été réduit à X5.

Galaxy S24 Ultra Ecran Dynamic AMOLED 2X 6.8"

QHD+

LTPO 2.0 1-120 Hz

2600 nits

Gorilla Armor Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 "For Galaxy"

UWB OS Android 14 + One UI 6.1 RAM 12 Go Stockage 256/512 Go 1 To microSD Non Capteur principal * 200 MP grand angle f/1,7

* 12 MP ultra grand angle f/2,2

* 10 MP Téléobjectif Zoom optique 3X f/2,4

* 50 MP Zoom optique 5X f / 2,2

Bref, sur le papier, nous avons un petit monstre. Reste maintenant à déterminer si tout cela se confirme à l’usage.

Le titane, ça vous gagne

Samsung a repris le visuel instauré sur la gamme Ultra depuis le Galaxy S22. Nous avons un large dos plat avec les capteurs photos (quatre plus l’autofocus) comme « posés » là. On aime ou on n’aime pas, et nous devons avouer que nous n’avons jamais été très fans, préférant le module plus design du S21 Ultra. Au premier coup d’œil, difficile de faire la différence avec le modèle précédent, pourtant ce S24 Ultra signe une petite révolution en termes d’ergonomie.

En effet, il dispose d’un châssis en titane, et non en aluminium. Plus léger, plus résistant et surtout plus agréable sous les doigts, ce métal dispose de bien des qualités. Sur ce point, Samsung suit les traces d’Apple qui avait déjà sauté le pas avec succès sur l’iPhone 15 Pro Max. Le résultat ? Le téléphone est un vrai plaisir à manipuler ; la sensation procurée par ce matériau s’avère très agréable. Le titane change la donne en termes de plaisir, mais aussi sur la solidité.

Concernant le capot arrière en verre poli, nous n’avons constaté aucune micro-rayure ou même une trace de doigt après une semaine de test. Petit bonus sur notre version grise : elle est magnifique, en plus d’apporter des reflets cuivrés à la lumière. Un vrai petit bijou ! Samsung a également beaucoup travaillé sur la résistance de l’écran (dalle Gorilla Armor). Celui-ci n’est pas protégé par un film mais reste impeccable, même quand le smartphone est trimballé toute la journée dans la poche, et ce sans coque de protection. Le produit est évidemment toujours certifié IP68.

Comme son prédécesseur, le S24 Ultra reste une sacrée brique, avec son écran de 6,8 pouces, son épaisseur de 9 mm et son poids de 232 grammes. C’est même l’un des terminaux les plus mastoc du marché. Certes, sa masse est parfaitement équilibrée et son design est pensé pour le rendre le plus compact possible, mais il faut prendre en compte sa taille XXL avant achat. Tous les utilisateurs n’ont pas les poches pour transporter un tel monstre au quotidien

Concernant les tranches, Samsung a réalisé quelques petits changements par rapport au S23 Ultra. Nous avons déjà évoqué le titane, mais ce n’est pas tout, puisqu’elles sont aussi légèrement plus plates. Les boutons physiques, en titane également, sont plus « rudes » sous les doigts, offrant une vraie résistance et un « clic » bien perceptible. On aime !

Le stylet, pour sa part, retrouve sa place sur la tranche inférieure. Il ressort légèrement plus qu’avant, mais pas de panique : nous appréhendions des sorties accidentelles, comme cela arrivait parfois sur les modèles précédents, mais il n’en a rien été. Le S-Pen reste dans sa niche à moins que vous le sortiez volontairement. Samsung maîtrise son sujet.

En plus de l'apparition du titane, le S24 Ultra signe un autre changement majeur dans la gamme : bye bye l’écran incurvé, puisque nous avons ici une dalle totalement plate. Un choix qui ne plaira pas à tous, nous les premiers. Un écran incurvé permet de réduire l’encombrement global du smartphone de quelques millimètres, de rogner sur les tranches en plus d’apporter un cachet visuel certain. Le S24 Ultra a décidé de s’en passer, un choix que nous regrettons, mais qui n’est pas un défaut en soi.

En compensation, Samsung a fait de l’excellent travail sur la gestion des bords de l’écran. Tous symétriques, ils ne dépassent pas 2 mm d’épaisseur. Visuellement, c’est une réussite totale : le terminal apporte cette impression de premium à l’utilisation. On note toujours la présence du capteur selfie de 12 mégapixels au centre, ainsi que du capteur d’empreintes sous la dalle, qui fonctionne à la perfection. Tout ce qu’il faut là où il faut.

Samsung sait y faire en termes de design et le montre encore aujourd’hui. Malgré sa taille XXL, le Galaxy S24 Ultra est un smartphone plaisant à utiliser dans la vie de tous les jours. Le choix du titane en lieu et place du traditionnel aluminium change tout, donnant à un terminal déjà premium une dimension presque luxueuse, en plus de renforcer le confort en main. Ce téléphone est une réussite de design, malgré l’abandon de la dalle incurvée. Pour le dire simplement : il en jette. Reste maintenant à voir si la technique suit.

Un calibrage d’écran toujours aussi maîtrisé

Intéressons-nous maintenant à l’écran : le S24 Ultra est équipé d’une grande dalle plate Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces d’une définition de 3120 x 1440 pixels et doté d’un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz. Samsung promet également une luminosité maximale jusqu’à 2600 nits (mesures labo). A noter que par défaut, le S24 Ultra propose une définition en FHD+ (2340 x 1080 pixels), largement suffisante sur cette taille, et beaucoup moins énergivore. A l’utilisateur de changer en QHD+ s’il le souhaite.

Nous avons évidemment réalisé nos propres mesures. Samsung a toujours proposé les meilleurs écrans du marché sur ses hauts de gamme et la tradition est respectée. AMOLED oblige, nous avons déjà un contraste infini, ce qui permet d’avoir une excellente vision des nuances de gris. Les noirs sont profonds et les blancs éclatants, idéal pour regarder une série ou jouer. La luminosité maximale obtenue dans nos conditions de test monte à 1100 cd/m², c’est excellent. Il faut ajouter à cela un traitement des reflets au poil. Dans n’importe quelle situation, l’écran est lisible, même dehors par jour de grand soleil. De l’excellent travail.

Le calibrage des couleurs n’est pas en reste. Premièrement, la température est parfaite, oscillant entre 6400K et 6600K selon les profils, soit proche des 6500K de la norme vidéo. Concrètement, cela signifie que sur un affichage blanc, l’écran ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. Comme d’habitude, Samsung propose deux profils de couleur : Vif et Naturel. Le premier exagère volontairement certains tons, comme les bleus, les verts ou les rouges, afin de donner plus d’impact à l’image. Cependant, le Delta E moyen reste bas, à 2,8 (en dessous de 3 étant bon), preuve d’une bonne maîtrise. Le mode Naturel, quant à lui, est exempt de tout reproche (Delta E moyen à 1,9) et offre une colorimétrie fidèle. C’est celui-ci qu’il faudra choisir pour une image irréprochable. En résumé, l’écran du S24 Ultra est une immense réussite. Avouons-le, nous nous y attendions.

En revanche, le constat est moins flatteur pour la partie audio. Le constructeur a fait le choix de matérialiser son haut-parleur principal, celui situé sur la tranche inférieure, sous forme de fente très fine (alors que c’était une grille sur le S23 Ultra). Cela s’en ressent au niveau du son, qui est à la fois voilé et qui manque cruellement de médiums et de bas-médiums. Résultat : nous avons l’impression d’avoir une vieille radio. Un recul par rapport au modèle de 2023, qui était bon sur ce segment. Dernier point gênant, on regrette le placement du haut-parleur de la tranche, puisqu’en jouant, on pose notre paume dessus. Bref, ce n’est pas terrible et c’est dommage pour un produit de cette trempe.

Un smartphone puissant à la chauffe bien gérée

Le Galaxy S24 Ultra est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, le dernier né de la firme américaine, épaulé par 12 Go de RAM. Un SoC puissant, le meilleur du marché même, qui mise sur l’IA pour convaincre. Ça tombe bien, c’est exactement là-dessus que Samsung veut axer sa communication. A noter que sur la gamme S24, seul l’Ultra dispose de ce processeur, puisque le S24 et S24+ embarquent un Exynos 2400. Un choix curieux.

Sans surprise, nous avons un smartphone ultra-puissant. Certes, il reste en-dessous du ROG Phone 8 Pro ou du Nubia Red Magic 9 Pro (smartphones gaming qui ont le même processeur), mais il se place troisième au panthéon des téléphones testés par Phonandroid.

Dans les faits, cela signifie que nous avons un téléphone puissant, capable de gérer un grand nombre d’applications ouvertes en même temps sans tousser, de gérer l’IA, mais aussi de faire tourner tous les gros jeux du PlayStore dans des conditions optimales. Nos deux titres phares, à savoir Genshin Impact et Honkai Star Rail, tournent en 60 images par seconde sans aucun ralentissement, et ce avec les graphismes au maximum. Ce n’est pas donné à tous les produits qui passent dans nos colonnes.

Pour un téléphone de ce calibre, ce résultat est attendu. Mais c’est surtout sur la gestion de la chauffe que le S24 Ultra interrogeait… et Samsung maîtrise parfaitement sa copie. Après une heure de bench intensif, nous avons constaté que la surface du smartphone ne dépassait pas les 41 degrés, et ce à un endroit bien précis. En main, l’utilisateur n’est donc pas gêné, même après une longue session gaming. L’alliance du verre poli et du titane fait ici ses preuves. Nous avons réalisé le même test sur les deux autres S24, qui eux sont en alumium, et ce n'est pas exactement la même mayonnaise, puisque leur châssis monte à 50 degrés.

Une surcouche qui mise sur l’IA

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est doté d’Android 14 avec sa surcouche One UI 6.1. La particularité de cette dernière, c’est de faire la part belle à l’IA. C’est d’ailleurs là-dessus que le constructeur axe toute sa communication, mais est-ce vraiment un game-changer ?

Les adeptes de smartphones Samsung ne seront pas dépaysés par cette surcouche. En termes de design et d’ergonomie, nous sommes dans les clous de ce qui se faisait avant. On note tout de même quelques changements bienvenus. Le plus notable concerne le mode always-on-display. Si on peut garder « l’ancien » AOD, donc seulement l’heure et les notifs, il est aussi possible d’afficher le fond d’écran, qui passe en mode sombre. Une méthode qui rappelle l’AOD d’iOS et qui n’est pas pour déplaire. La conséquence sur l’autonomie dans tout cela ? Négligeable. Nous avons utilisé les deux méthodes et avons constaté une différence de moins de 5%. Une fois dans une poche, l’AOD s’éteint automatiquement, évidemment. D’autres ajouts sont à noter, comme la génération de fonds d’écran (instaurée sur Android 14) ou une plus grande fluidité dans les menus, certaines animations ayant été retravaillées.

La particularité du Galaxy S24 Ultra, c’est bien entendu l’inclusion du stylet. Ici, pas de changement à l’horizon. Le S-Pen reste extrêmement plaisant à utiliser, réactif et sa partie logicielle continue d’accompagner l’usage. Par exemple, Samsung Notes s’ouvre automatiquement une fois le stylet sorti, avec la possibilité de classer et ranger ses gribouillis. Bien pratique quand on le sort rapidement, pour faire sa liste de course ou noter ce qui a été dit pendant une réunion. Mais c’est bien l’IA qui apporte une nouveauté ici, puisque les notes peuvent être « alignées » en gardant votre écriture, retranscrites efficacement en caractères d’imprimerie et même résumées. Vraiment sympa !

L’IA, c’est bien le cœur de ce S24 Ultra. Galaxy AI permet de faire plein de choses, comme du résumé d’articles en ligne, de la retouche photo, de la traduction vocale instantanée, de l’écriture automatisée de textos et même de la retranscription écrite. Sur le papier, nous avons quelque chose de solide, mais à l’usage, l’excellent côtoie le très passable Par exemple, nous avons tenté de retranscrire l’une de nos réunions professionnelles avec l’IA, et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Nous avons consacré un article complet à l’expérience :

Un autre usage que nous avons expérimenté, c’est la retouche photo. Sur ce point, Galaxy AI s’est montré extrêmement convaincant, effaçant efficacement des reflets d’un cliché pris à travers une vitre. Les divers outils, comme la gomme magique ou la gestion de la lumière, sont aussi présents dans le logiciel Galerie. Là encore, nous avons consacré un article dédié à cette fonctionnalité :

Une autre fonctionnalité intéressante, c’est le résumé d’articles en ligne. Sur le navigateur embarqué Samsung, un bouton spécial fait son apparition. Il est capable de traduire un papier, mais aussi de nous faire un résumé complet en plusieurs points. Cette fonctionnalité est une grande réussite, puisque nous avons un résumé cohérent, efficace et qui ne déforme pas les faits. Impressionnant, mais est-ce vraiment utile ?

Samsung voit l’arrivée de l’IA comme une révolution, à l’image de ce qu’a été la commercialisation des premiers smartphones à la fin des années 2000, mais est-ce que ça change réellement la donne ? Après une petite semaine d’utilisation, le résultat est encore mitigé. Oui, la technologie marche la plupart des cas, mais nous ne voyons pas encore la nécessité de la mettre au centre du smartphone. Est-ce parce que nous ne sommes pas encore habitués à la technologie dans nos usages, que nous n’avons pas encore le réflexe de l’utiliser ? Peut-être. Quoi qu’il en soit, l’IA montre surtout son efficacité là où il rend la vie plus simple, et non là où il faut entamer une démarche. Par exemple, utiliser l’IA pour améliorer un cliché ou aligner ses notes ? Ça a du sens. Faire des résumés d’article ou de la retranscription audio (quand ça marche)… un peu moins. La fonction « entourer pour chercher » mise en avant par Samsung ? Oui, c’est utile, mais nous en aurons que rarement besoin dans la vie de tous les jours.

Bref, l’IA est un ajout bien sympathique et technologiquement impressionnant. Il faut cependant se rendre à l’évidence : nous n’en sommes qu’au début et les usages peuvent encore se montrer trop contraignants, voire peu utiles. De même, certaines promesses ne sont pas entièrement tenues, on pense ici à la retranscription audio. Si vous souhaitiez craquer pour un S24 Ultra juste pour Galaxy AI, ce n’est peut-être pas nécessaire : ce n’est qu’une petite cerise sur un énorme gâteau.

Une autonomie monstrueuse

L’autre avantage du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et de l’IA embarquée, c’est la gestion intelligente de l’énergie. Le S23 Ultra était déjà un exemple en la matière, mais le 24 Ultra améliore encore sa formule. En utilisation classique (en FHD+, 120 Hz, AOD complet activé), c’est-à-dire en se servant de notre téléphone pour de la navigation Internet, des réseaux sociaux, du GPS, de la photo, un peu de vidéo et de jeu… nous culminons encore à plus de 60% au moment du coucher, c’est énorme ! En mettant l’écran en QHD+, en revanche, nous perdons 15% au quotidien pour un gain visuel négligeable. Le S24 Ultra est tout simplement l’un des meilleurs smartphones que nous ayons testé en termes d’autonomie.

Comme d’habitude, Samsung préfère miser sur l’autonomie que sur la recharge rapide. Le S24 Ultra est, comme le S23 Ultra, compatible avec la recharge à 45 Watts. Avec l’objet adapté, nous réalimentons le smartphone de 1 à 100% en un peu moins d’une heure. Un résultat attendu. Encore une fois, on regrette l’absence de chargeur compatible dans la boîte, comme c’est le cas depuis les Galaxy S22. Samsung évoque des raisons écologiques à cette absence, argument bien pratique qui oblige le consommateur à réinvestir dans un chargeur 45 Watts. A ce tarif, l’inclure serait la moindre des choses.

Une partie photo exemplaire

Le Galaxy S24 Ultra reprend le module photo du S23 Ultra, en incluant un petit changement. L’un des téléobjectifs de 10 mégapixels (celui avec le zoom optique X10) laisse la place à un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique X5. Pour le reste, le hardware est similaire. Pour résumer, le module est donc composé d’un capteur principal de 200 mégapixels (f/1,7), d’un ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2,2), d’un téléobjectif de 50 mégapixels (zoom optique X5, f/2,2) et d’un deuxième téléobjectif de 10 mégapixels (zoom optique X3, f/2,4). Sur le papier nous avons donc quelque chose de propre. Reste à voir comment le traitement logiciel s'en sort.

Le Galaxy S24 Ultra est impressionnant sur sa gestion des contrastes et des couleurs, que ce soit sur les clichés en extérieur ou en intérieur. Aucune zone n’est surexposée ou dans le noir. Les images capturées sont précises et offrent un bon piqué dans toutes les situations. Pour ces rendus, il faut remercier le traitement logiciel de Samsung. S’il est extrêmement agressif, il offre des résultats tout à fait maîtrisés qui donnent l’illusion du naturel.

La seule faiblesse du smartphone ? La gestion du contrejour, qui laisse parfois planer des artefacts, en plus de perdre en qualité au niveau des contrastes. Mais dans l'ensemble, cela reste correct.

Si les plans larges sont réussis, il en va de même avec la macro (qui utilise le grand angle). Le S24 Ultra est un bon téléphone pour capturer les détails d’un objet. Mention spéciale à l'autofocus laser performant, idéal pour capturer les sujets constamment en mouvement comme les enfants ou les animaux.

L’ultra grand angle du S24 Ultra apporte lui aussi des clichés corrects, même si on note une gestion de la lumière un poil moins maîtrisée que sur le grand angle de 200 Mp.

Pour sa part, le téléobjectif de 50 mégapixels remplit admirablement son contrat. Les images capturées avec le zoom optique X5 et numérique X10 sont justes et équilibrées. Le zoom X100 est lui toujours présent. S’il donne des photos inexploitables, il peut être utilisé pour capter un détail au loin.

On aime aussi le mode portrait, toujours au top. Le logiciel découpe parfaitement son sujet pour les effets de flou.

Le mode nuit, pour sa part, est une réussite. Les photos sont lisibles, précises, et agréables à l’œil. On déplore tout de même un phénomène de halos quand la lumière est trop vive, comme avec les lampadaires par exemple. Un défaut qu'on retrouve souvent sur les smartphones.

Ici, nous le comparons avec le cador en la matière, à savoir le Pixel 8 Pro. Comme on peut le voir, les deux smartphones maîtrisent leur sujet. Avantage toutefois à Google dans le rendu en termes de naturel. En revanche, l’algorithme de Samsung retravaille les lumières en profondeur, pour un résultat certes plus artificiel, mais plus agréable à l’œil.

Enfin, notons que Samsung a retravaillé sa copie sur les zooms nocturnes et cela se sent. Voici une photo de nuit avec zoom X10 : c’est très propre.

Si Samsung ne signe pas le meilleur photophone du marché avec ce S24 Ultra (le Pixel 8 Pro, le Huawei P60 Pro et l'iPhone 15 Pro Max restent au-dessus), nous sommes clairement dans le haut du panier. Le constructeur mise sur son logiciel de traitement pour convaincre et c’est réussi : il donne des résultats certes moins naturels, mais très jolis à l’œil. Du beau travail. Enfin, la partie vidéo a été améliorée, puisque le S24 Ultra est désormais capable de capturer une séquence en 8K et 30 images par seconde.